Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Skybound Games Разработчик Nice Dream Минимальные требования Windows 7 и новее, процессор уровня AMD Athlon X4 880K с частотой 4,0 ГГц или Intel Pentium G4500 с частотой 3,5 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня Intel HD Graphics 520 или AMD Radeon Vega Integrated Graphics, 5 Гбайт на жестком диске Рекомендуемые требования Windows 10 и новее, процессор уровня AMD Ryzen 1500X с частотой 3,5 ГГц, видеокарта уровня AMD RX 480 или NVIDIA GTX 970 с 4 Гбайт видеопамяти или выше Дата выхода 11 ноября 2025 года Возрастной ценз Не указан Локализация Нет Платформы PC, Nintendo Switch 2, Sony PlayStation 5, Xbox Series X/S Официальный сайт

Всем привет, меня зовут Айзек, и я говорю с вами только в своей голове. В реальной жизни я не могу сказать ни слова — мне шесть месяцев от роду, таким малышам говорить не положено. Но очень-очень хочется — по какой-то причине у меня целый рой мыслей, которыми мне очень надо поделиться с родителями. Но как это сделать? Как? Все, что я могу выдать, — это набор писков и странных звуков. Привлечь внимание плачем? Только ухудшит ситуацию — меня понесут укачивать, и я вскоре… вероятнее всего, засну. Никуда не годится. Выложить из еды какое-то слово? Руки не особо слушаются, мелкая моторика ни к черту. Что ж, попробую силой мысли сдвинуть какой-нибудь предмет, может, это сработает! Ба-ба-бах!

Успех Before Your Eyes довольно сложно было предсказать даже после того, как в него поиграл популярный тогда Pewdiepie, — очень короткая, специфичная игра с крайне эмоциональной, но простой историей, которая берет свое в основном за счет необычной системы управления. Исключительно глазами. На момент выхода она казалась чем-то, что, возможно, привлечет стримеров, находящихся в активном поиске ярких форм, да любителей экспериментов вроде меня. Но все оказалось куда позитивнее: номинации и даже награды в различных конкурсах, множество положительных отзывов (98 % в Steam при почти 18 тысячах голосов) и вполне серьезная популярность, неожиданная для игры, построенной на одной фишке.

Соответственно, вполне можно было ожидать продолжения Before Your Eyes. Сиквел или приквел не предполагался (сюжетная история в игре законченная, что-то добавлять к ней — только портить), но вот следующий проект с той же особенностью — почему бы и нет. Правда, в какой-то момент команда GoodbyeWorld Games распалась, но ключевые авторы «вебкамного» шедевра остались в индустрии, создав новую студию Nice Dream. И вскоре мы получили новости о разработке Goodnight Universe — новой игры, в которой мы управляем малышом, не можем двигаться, а основным способом взаимодействия с компьютером (или консолью) снова оказывается веб-камера.

Честно говоря, от этой новости я не пришел в восторг — даром что Before Your Eyes я нежно люблю и в нашем итоговом голосовании выбрал ее лучшей игрой 2021 года. Все-таки мне казалось, что тема уже раскрыта и придумать что-то радикально новое и столь же удачное на той же почве если и возможно, то с небольшой вероятностью. Что же, вероятность была пусть и небольшой, но не нулевой. Всегда рад ошибиться в таких случаях.

Интересно, что Goodnight Universe поначалу действительно воспринимается как продолжение Before Your Eyes, причем вплоть до деталей: сперва нас встречает «пожилой» персонаж, туманно вводящий в курс дела, затем мы по-детски искренне вглядываемся в лица родителей, пытаясь с ними взаимодействовать — так, как умеет полугодовалый ребенок. Даже графика толком не изменилась — новый проект тех же авторов снова неказист и прост внешне, четыре года разницы никак не сказались на визуальном совершенстве (да и стиле). Зато запустится игра на любом «калькуляторе». Отличий только три: помимо родителей, из детской кроватки, с пола или из детского стульчика за столом мы смотрим еще и на старшую сестру; управлять можно не только глазами, но и мышкой; в голове у малыша звучит взрослый голос, который оказывается не просто внешним комментарием к происходящему, а чем-то запертым в его теле.

По счастью, интрига оказывается проще, но при этом милее и интереснее, чем, к примеру, в мультфильме «Босс-молокосос», который обязательно будут вспоминать при разговоре о Goodnight Universe. Да и Стьюи из «Гриффинов» — совсем не родственник нашему Айзеку (хотя кто знает?).

Правда откроется достаточно быстро, где-то к концу первой трети игры, — и к этому моменту мы в лице Айзека уже обретаем удивительные способности. Малыш, который поначалу никак не мог достучаться до своих родных, наотрез отказывавшихся его понимать, может двигать предметы силой мысли (точнее, силой мышки в моем ПК-шном случае), включать и выключать электроприборы, просто моргая, и даже читать мысли — тут уже надо закрыть глаза на более долгий срок, поводить головой, словно настраиваясь на нужную радиоволну, и затем «подслушать» человека, не открывая глаз. Чуть дальше по сюжету Айзек, поняв наконец свою сущность, научится и новым трюкам — к примеру, объясняться, причем несколькими способами.

И в этой полимодальности взаимодействия с окружающим миром кроются одновременно и сильная, и слабая стороны Goodnight Universe. Использованием разных способов управления персонажами игра и отстраняется от Before Your Eyes, и создает дополнительную глубину: двигаться мы не можем (почти — тут будут мини-игры, связанные с движением), но как-то воздействовать на окружающий мир — да. А не только смотреть и слушать, беспомощно плавая по волнам памяти и пытаясь ухватить еще кусочек воспоминания. Goodnight Universe — не игра про память и фантазию, это динамичная история, которая развивается в настоящем, и мы оказываем на происходящее непосредственное влияние.

Но такая проактивность, благо мы находимся в теле младенца, лишает игру обаяния ускользающей реальности — воспоминания не переключаются, стоит нам закрыть глаза, чувство времени как ряби на воде, которая вот-вот разгладится, здесь отсутствует. Goodnight Universe всегда готова подождать, дать второй шанс, чтобы вы попытались пройти эпизод правильно. И даже когда у вас не получается, игра вас прощает, предлагая после нескольких неудачных попыток просто пропустить этот момент и перейти к следующему. Очень щадящий подход, особенно с учетом того, что управление, прямо скажем, не самое удобное, — и в конце я пару раз подавил в себе желание воспользоваться предложением (на самом деле, зря, моменты были действительно раздражающие и мое их преодоление не принесло в итоге настоящего удовольствия), — но само наличие такой возможности делает творение Nice Dream гораздо ближе к обычным играм, которые надо проходить.

Конечно, игра все еще далека от того, чтобы быть названной еще одной проходной sci-fi-историей с не самым выдающимся сюжетом. Ее прелесть даже не во все еще уникальной системе управления, а в особых ощущениях, которые ты испытываешь, проживая эту историю в теле младенца. Взрослый, рефлексирующий разум соседствует в Айзеке с неподдельной детскостью — малыш искренне скучает по маме, когда ее слишком долго нет рядом, его успокаивает и притягивает любимый мультяшный персонаж (которого мы вроде бы от души ненавидим), реагирует на все исключительно при помощи простых эмоций (да, вам перед камерой надо будет изображать улыбку или грустное лицо), он обожает кубики и использует погремушку-акулу, чтобы визуально откусить голову вредному ухажеру старшей сестры. Так, ладно, последнее, как и шутки над ним при помощи телекинеза, — это уже игры того самого засевшего в малютке разума.

И бережность, с которой нам демонстрируют мир крохотного ребенка — через простой, наполненный добром и любовью фокус, — наверное, и оказывается ключевым достоинством Goodnight Universe, тем фундаментом, который удерживает здание игры в устойчивом состоянии до самого финала.

Отмечу отдельным абзацем, что Goodnight Universe требует достаточно неплохого знания английского, — он тут весьма простой, но воспринимать то, что говорят персонажи, в значительной части придется на слух. Субтитры включить можно, но они вам в достаточно многочисленных сценах прослушивания с закрытыми глазами не помогут. Хотя если совсем тяжко или веб-камеры, например, нет (если вы играете на Nintendo Switch 2, в частности), то такой способ взаимодействия с игрой можно и отключить, пользуясь по старинке только руками. Но произведение лишится заметной доли очарования, пусть и не всей прелести сразу, как в случае с Before Your Eyes.

Создатели Before Your Eyes не избежали соблазна попытаться снова войти в ту же реку, но у них хватило такта и таланта не повторять формулу в точности, а взять главную фишку и использовать ее лишь частично.

Goodnight Universe в итоге получилась, возможно, не столь совершенной в своей гармоничности, не столь щемящей и трогающей сердце игрой, но произведением определенно стоящим, предлагающим особый, неизвестный прежде опыт взгляда от лица маленького ребенка. И оптика эта не извращается приемами, ранее виденными в других произведениях с «умными» младенцами, а, наоборот, обыгрывается с нежностью и гуманизмом. То изумление и та любовь, с которыми смотрят на мир дети, отразятся в зеркале в самом конце игры — и вместо привычного уже усталого приговора человечеству мы получим надежду. Особенно приятное в наше время чувство.

Достоинства:

уникальная система управления с использованием веб-камеры;

трогательная и гуманистическая история;

необычный опыт возвращения в тело маленького ребенка.

Недостатки:

местами рвется ритм из-за недостаточно отточенной работы управления, особенно в кульминационных сценах;

совсем простенькое и безыскусное графическое исполнение.

Графика Игра выглядит немного неряшливо — неказистую графику пытаются скрыть за стилизацией, но получается это в данном случае не слишком здорово. Звук Музыка совсем не запоминается, она здесь исключительно фоновая. Озвучение при этом выполнено на высоком уровне — и это особенно важно в произведении, где часть времени придется просто слушать с закрытыми глазами. Одиночная игра Захватывающее приключение, в котором вы практически не выбираетесь за пределы детской кроватки-манежа. Коллективная игра Не предусмотрена. Ориентировочное время прохождения 3,5–4 часа. Общее впечатление Попытка повторить неповторимое — и попытка удачная. Разбавленное классикой управление при помощи веб-камеры, отлично вписавшаяся в концепцию научно-фантастическая история и уже фирменный гуманизм авторов складываются в очень симпатичную картину.

Оценка: 8,0/10

