МЕТАния Meta✴: Цукерберг запутал стратегию ИИ — команда в раздрае, разработки буксуют

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в прошлом году был весьма оптимистичен в отношении ИИ-моделей с открытым исходным кодом Llama и обещал, что они станут «самыми передовыми в отрасли» и «предоставят преимущества ИИ всем». Теперь же осведомлённые источники сообщают, что Meta изменила стратегию и разрабатывает новую, по всей видимости проприетарную, модель ИИ под кодовым названием Avocado, выход которой запланирован на первый квартал 2026 года.

Источник изображения: Mark Zuckerberg

Источник изображения: Mark Zuckerberg

По словам инсайдеров и отраслевых экспертов, к концу 2025 года стратегия Meta остаётся неопределённой, что подпитывает ощущение, что компания всё больше отстаёт от своих основных конкурентов в области ИИ, чьи модели быстро набирают популярность на потребительском и корпоративном рынках.

Meta ударными темпами разрабатывает новую модель ИИ под кодовым названием Avocado, которая станет преемницей Llama. Её выход ожидался до конца этого года, но теперь перенесён на первый квартал 2026 года. Сейчас модель проходит всестороннее тестирование производительности.

Аналитики полагают, что в основе проблемы Meta лежит устойчивое доминирование в её основном бизнесе: цифровой рекламе. При годовом объёме продаж, превышающем $160 млрд, рекламный бизнес Meta демонстрирует увеличение выручки свыше 20 % в год. Инвесторы крайне позитивно реагируют на столь заметный рост и переносят свои ожидания и на ИИ-направление Meta, где ситуация с прибыльностью далеко не столь радужная. В частности, компания повысила прогноз капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру на 2025 год до $70–$72 млрд с прежних $66–$72 млрд.

До недавнего времени уникальное положение Meta в сфере ИИ заключалось в открытом исходном коде её моделей Llama. В отличие от моделей ИИ других компания США, технология Meta была предоставлена ​​в свободном доступе, что позволило сторонним исследователям и другим пользователям получить доступ к инструментам и в конечном итоге улучшить их. «Сегодня несколько технологических компаний разрабатывают ведущие закрытые модели, — писал Цукерберг в июле 2024 года. — Но открытый исходный код быстро сокращает разрыв».

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

С тех пор его позиция, похоже, кардинально изменилась. Летом Цукерберг намекнул, что Meta рассматривает возможность изменения своего подхода к открытому исходному коду после апрельского выпуска Llama 4, который не смог заинтересовать разработчиков: «Нам нужно будет тщательно минимизировать эти риски и быть осторожными в выборе исходного кода для публикации». Провал Llama 4 стал катализатором смены политики Цукерберга и привёл к серьёзным внутренним перестановкам.

По словам осведомлённых источников, Avocado может стать проприетарной моделью. Это означает, что сторонние разработчики не смогут свободно загружать её так называемые веса и связанные с ними программные компоненты. Ранее некоторые сотрудники Meta были недовольны тем, что китайская модель DeepSeek R1 включала в себя элементы архитектуры Llama, что могло вызвать изменение стратегии Meta в разработке ИИ.

Многие высокооплачиваемые специалисты компании в области ИИ и руководители недавно созданной ИИ-лаборатории Meta Superintelligence Labs (MSL) также подвергли сомнению стратегию открытого исходного кода и высказались за создание более мощной закрытой модели ИИ.

Цукерберг вложил огромные средства в перестройку руководства Meta по ИИ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил в июне, что Meta пытается переманить талантливых специалистов гигантскими зарплатами, включая заоблачные бонусы за подписание контракта в размере $100 млн. Meta назвала это заявление «искажением фактов».

Meta потратила $14,3 млрд на найм основателя ИИ-стартапа Scale AI Александра Вана (Alexandr Wang) и нескольких его ведущих инженеров и исследователей. Также Цукерберг нанял бывшего генерального директора GitHub Ната Фридмана (Nat Friedman), возглавившего отдел продуктов и прикладных исследований MSL, и Шэнцзя Чжао (Shengjia Zhao), одного из создателей ChatGPT. Они принесли с собой современные методы, ставшие стандартом для разработки передовых ИИ-решений в Кремниевой долине, и перевернули традиционный процесс разработки ПО в Meta.

Под руководством Вана в настоящее время разрабатывается модель Avocado — от него ожидают создания высококлассной модели ИИ, которая поможет компании восстановить позиции на фоне успехов конкурентов. Gemini 3 от Google, представленная в прошлом месяце, получила восторженные отзывы пользователей и аналитиков. OpenAI недавно анонсировала обновления своей модели искусственного интеллекта GPT-5, а Anthropic дебютировала со своей моделью Claude Opus 4.5.

По словам источников, подразделения Meta, занимающиеся ИИ, испытывают серьёзное давление, поскольку 70-часовые рабочие недели стали нормой, а команды столкнулись с сокращениями и реструктуризациями. В октябре Meta сократила 600 рабочих мест в MSL. Эти увольнения затронули сотрудников таких направлений, как отдел фундаментальных исследований искусственного интеллекта (FAIR), и сыграли ключевую роль в решении главного специалиста по ИИ Яна Лекуна (Yann LeCun) покинуть компанию.

По мнению аналитиков, рискованное решение Цукерберга привлечь сторонних специалистов, таких как Ван и Фридман, для руководства проектами компании в области ИИ, стало серьёзным изменением для компании, которая традиционно продвигала на руководящие должности собственных сотрудников с большим стажем.

В лице Ван и Фридмана Цукерберг передал управление экспертам по инфраструктуре и связанным с ними системам, а не по потребительским приложениям. Новые руководители также привнесли новый стиль управления, непривычный для Meta. В частности, инсайдеры сообщили CNBC, что Ван и Фридман ведут более замкнутое общение, что контрастирует с исторически сложившимся открытым подходом к совместной работе и общению во внутренней социальной сети Workplace.

На прошлой неделе Meta подтвердила, что планирует сократить финансирование виртуальной реальности и связанных с ней инициатив в области метавселенной. Meta также меняет свой подход к инфраструктуре и всё чаще обращается к сторонним сервисам облачных вычислений, таким как CoreWeave и Oracle, для разработки и тестирования функций ИИ.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась компания, Цукерберг заявляет сотрудникам и инвесторам, что он как никогда прежде нацелен на победу. «Я думаю, что мы уже создали лабораторию с самой высокой концентрацией талантливых сотрудников в отрасли, — заявил он. — Мы с головой ушли в разработку следующего поколения моделей и продуктов, и я с нетерпением жду возможности рассказать больше об этом в ближайшие месяцы».

По мнению экспертов, в настоящее время не существует однозначно лидирующей модели искусственного интеллекта. Поэтому всем основным разработчикам моделей приходится тратить огромные средства, чтобы сохранить хоть какое-то конкурентное преимущество. Значительная доля этих расходов оседает в карманах Nvidia, ведущего разработчика ускорителей искусственного интеллекта.

В недавнем интервью глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) назвал целый ряд партнёров своей компании: «Мы используем OpenAI. Мы используем Anthropic. Мы используем xAI […]. Мы используем Gemini. Мы используем Thinking Machines. Давайте посмотрим, что ещё мы используем? Мы используем их все». Однако он ни разу не упомянул Llama, хотя отметил, что Gem от Meta, «базовая модель для рекламных рекомендаций, обученная на крупных кластерах GPU», способствовала улучшению конверсии рекламы в Meta во втором квартале.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
me, марк цукерберг, искусственный интеллект, разработка, конкуренция, смена руководства













