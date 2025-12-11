Журнал Time назвал «Человеком года» Хуанга, Альтмана, Маска и других архитекторов ИИ

Редакция журнала Time оригинально отреагировала на продолжающийся технологический бум искусственного интеллекта. На традиционной для декабрьского выпуска обложке «Человек года» размещены фотографии наиболее влиятельных персон в индустрии ИИ: Дженсена Хуанга (Jensen Huang), Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), Илона Маска (Elon Musk), Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li), Сэма Альтмана (Sam Altman), Лизы Су (Lisa Su), Дарио Амодеи (Dario Amodei) и Демиса Хассабиса (Demis Hassabis).

Главный редактор журнала Сэм Джейкобс (Sam Jacobs) заявил, что никто не оказал такого большого влияния в 2025 году, как «люди, которые придумали, спроектировали и создали ИИ». «Человечество определит дальнейший путь развития ИИ, и каждый из нас может сыграть свою роль в определении структуры и будущего ИИ», — добавил он.

В этом году у журнала две обложки — одна с буквами AI в окружении сотрудников, а другая — изображение, пародирующее знаменитую фотографию 1932 года «Обед на небоскрёбе», сделанную во время строительства Рокфеллер-центра. Вместо монтажников-высотников на балке на головокружительной высоте без страховки расположились самые влиятельные люди в сфере искусственного интеллекта (слева-направо):

«В этом году дискуссия о том, как ответственно использовать ИИ, уступила место стремлению внедрить его как можно быстрее, — говорится в заявлении Time, посвящённом новым обложкам. — Но те, кто боится риска, больше не находятся за рулём». По мнению редакции журнала, благодаря людям с обложки «человечество сейчас несётся по шоссе, на полной скорости, без тормозов, к высокоавтоматизированному и крайне неопределённому будущему».

Аналитик Forrester Томас Хассон (Thomas Husson) заявил, что 2025 год можно рассматривать как переломный момент в том, как часто ИИ теперь используется в нашей повседневной жизни. По его мнению, «большинство потребителей используют его, даже не подозревая об этом». Он отметил, что ИИ сейчас внедряется в аппаратное и программное обеспечение, а также в сервисы, что означает, что его распространение происходит «намного быстрее, чем во времена интернета или мобильных революций».

Некоторые люди теперь предпочитают чат-боты поисковым системам и социальным сетям для планирования отпусков, поиска рождественских подарков и рецептов. Другие, наоборот, обеспокоены рисками потери работы, высоким энергопотреблением ИИ и его негативным влиянием на окружающую среду.

Основатель и генеральный директор лаборатории Fountech AI Ник Кайринос (Nik Kairinos) считает, что обложки Times представляют собой честную оценку влияния технологии на человечество, но «признание не следует путать с готовностью». «Мы все ещё находимся на ранних этапах создания надёжных, ответственных и соответствующих человеческим ценностям систем ИИ. Для тех из нас, кто разрабатывает технологии и выводит инструменты ИИ на рынок, лежит огромная ответственность. […] ИИ все ещё может быть спасителем или бичом для человечества», — сказал он.

Нужно отметить, что звание «Человек года» не впервые присуждается большой группе людей: в 2014 году его получили борцы с вирусом Эбола. До этого, в 2006 году, это звание было присуждено «Вам» — участникам Википедии, первым ютуберам и пользователям MySpace, то есть «большинству, отбирающему власть у немногих и помогающему друг другу бесплатно». А ещё раньше, в 1982 году, это звание получил компьютер — по мнению журнала, американцы испытывали к этому устройству «головокружительную страсть».