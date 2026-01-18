Pathologic 3: лекарство от смерти — тоска. Рецензия

Жанр Повествовательное приключение-головоломка Издатель HypeTrain Digital Разработчик Ice-Pick Lodge Минимальные требования Процессор Intel Core i3-12100F 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280, 25 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-14700KF 3,4 ГГц / AMD Ryzen 7 9700X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT, 25 Гбайт на SSD-накопителе Дата выхода 9 января 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст и звук Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

Играли на PC

Студию Ice-Pick Lodge знают и ценят за стремление делать необычные игры, которые дарят нестандартный опыт и живые эмоции. Настоящий артхаус от мира видеоигр, которым был и первый «Мор», и Pathologic 2, и какой стремится быть третья часть. Как минимум по части концепции она старается держать высокую художественную планку: знакомые элементы театрального действа, вплетённые в нарратив, нелинейное повествование, многозначительные визуальные образы, метафизические материи, диалоги, наполненные философией разных школ. В какой-то момент даже кажется, что Pathologic 3 боится хоть на секунду показаться заурядной, а потому безостановочно щеголяет эрудицией. Но есть ли за этим внешним слоем интеллектуальной завесы реальный нерв, искренние переживания, чистые эмоции? Чтобы понять, придётся нырнуть в этот омут с головой!

⇡#Чума и время

Бакалавр Даниил Данковский — учёный, одержимый секретом бессмертия. В своих изысканиях он отправляется в отдалённый от столицы городок, где живёт Симон Каин, человек, который, как утверждается, победил смерть. Однако многообещающая экспедиция идёт наперекосяк с самого начала: на вокзале у столичного врача сразу же обчищают чемоданы. Да и бессмертный объект интереса учёного скоропостижно скончался. Но это лишь начало злоключений, ведь на пятый день нахождения Данковского в городе он уже утопает в чуме, а самого Даниила допрашивает суровый инспектор, с целью выяснить, как тот допустил произошедшие события…

Не удивляйтесь резкому скачку с первых минут повествования к пятому дню — всё так и задумано. Нарратив Pathologic 3 подаётся нелинейно. А вы, как и протагонист, не будете понимать всего контекста происходящего. Подобный ход, естественно, сильно выбивает из ритма повествования, но зато даёт лучше прочувствовать Данковского, который к пятому дню своей экспедиции, мягко говоря, поплыл.

Обусловлена нелинейная структура повествования и одной из ключевых механик игры — путешествиями во времени. И в Pathologic 3 это клише современного массового искусства обставлено с выдумкой. Отчаявшись и зайдя в тупик, Бакалавр не находит лучшего выхода из ситуации, кроме как спустить курок револьвера, направленного себе в лицо. Но этот финал — лишь одна из вероятностей; очутившись в Омуте, особенном метафизическом месте, врач узнаёт, что полотно времени можно переткать. С этого момента Данковскому и нам предстоит возвращаться в разные дни своего нахождения в городе, пытаясь что-то понять, что-то изменить, что-то исправить.

Сфокусироваться, конечно же, стоит на борьбе с песчаной чумой. И с этим связаны наиболее любопытные элементы игры. А нам предстоит проводить практически детективные изыскания, общаясь в прошлом с теми, чьё течение «песчанки» в будущем выбивалось из общей клинической картины, проводить самые настоящие осмотры и даже ставить диагнозы. А уже на их основе оказывать влияние на важных людей города и таким образом избежать ошибок, которые в ином потоке времени уже привели к катастрофе.

Также, обладая знаниями о будущем, можно попробовать спасти тех, кого постигла печальная судьба не по вине эпидемии. Или же менять какие-то несущественные вещи в надежде, что и они окажут влияние на общую картину будущего. Раз за разом, по крупице, пытаясь собрать наиболее благоприятную последовательность больших и маленьких событий, Данковскому предстоит немало побегать по городу, и этот процесс также представлен довольно интересной механикой, которая дополнительно отражает нестабильное состояние Бакалавра. Доктор легко впадает в апатию или в состояние мании, и эти крайности напрямую влияют на игровой процесс. Скажем, апатичный Данковский еле перебирает ногами (прямо как герой Pathologic 2) и едва ли успеет сделать за день всё, что необходимо. Зато маниакально настроенный Бакалавр несётся по городу как угорелый, но и плата за скорость существенная — здоровье. Пробудете в состоянии мании слишком долго — смерть.

Впрочем, если уйдёте в глубокую апатию, то смерть от собственной руки (для борьбы с суицидальным настроением есть мини-игра) тоже весьма вероятна. Любое состояние можно стабилизировать: либо препаратом из кармана (держа в голове, что лекарства с каждым применением будут действовать всё менее эффективно), либо через взаимодействие с миром. Качнули качели на детской площадке — схватили немного апатии; ударили мусорный бак — ускорили себя дополнительной манией; застрелили человека из соображений самообороны — тут же поднимается волна сожаления, а за ней накатывает прилив апатии.

Количество интересных игровых решений и необычных механик впечатляет. И играть в Pathologic 3 невероятно интересно… на бумаге. Но в процессе у вас не раз и не два возникнет мысль: а мне вообще это надо? Ведь всё занимательное разделено куда менее увлекательными занятиями. Например, бесконечной ходьбой. Передвигаться на своих двоих предстоит много, и хоть в игре предусмотрено быстрое перемещение, проходить заражённые или враждебные кварталы всё равно нужно самостоятельно. Да и на ключевых локациях побегать (или побродить, если вы в апатии) придётся изрядно. Поначалу это не кажется проблемой, но возвращаться на каждую из локаций предстоит часто даже в рамках одного дня, а уж в контексте всей игры, учитывая повторы дней — неисчислимое количество раз. В конце очередного такого дня уже не протагонист, а игрок чувствует самое настоящее истощение, а мотивация продолжать стремительно тает.

Не воодушевляет двигаться дальше и другая основополагающая часть игры — диалоги. Их здесь, ожидаемо, много: с каждым из персонажей можно детально проговорить многие аспекты городской жизни, обсудить чудовищную напасть или затронуть философские материи. С одной стороны, проработка действительно впечатляющая — из бесед можно почерпнуть множество полезного и как следует проникнуться миром. С другой — каким же грузным и порой излишне претенциозным языком написана большая часть диалогов. Буквально все герои, включая Данковского, стремятся вывалить на игрока весь свой внутренний мир чуть ли не каждой фразой. Порой даже смешно, как вместо быстрого и содержательного ответа на вас обрушивается очередное размышление о природе бытия (уже пятое за последние пару минут). Да и сами персонажи и их характеры как-то теряются и размываются из-за всей этой напускной гиперосмысленности.

Добавьте к этому довольно неловкие комментарии и реакции на каждую предыдущую реплику собеседника (приём, который даже в литературе ощущается дурным тоном, не то что в нарративном дизайне), и получите абсолютно утомительные и бессодержательные блоки текста, читать которые — истинное мучение. Допускаю, что в действительности это ловкий ход, чтобы дать игрокам возможность лучше прочувствовать психологический слом и умственное истощение Бакалавра. Но что-то мне подсказывает, что тоску Данковский не испытывает, и перебороть зевоту не силится. А вот игрок…

***

Pathologic 3 — любопытный проект: интересный, захватывающий, многообразный. И оттого тем обиднее, что игре не хватает изящества в подаче — вместо него она раз за разом совершает лобовые атаки пластами многозначительности и рассуждений о метафизических материях. Увы, из-за этого теряется всякая ценность подобных размышлений. Не умаляю всех оригинальных и удачных находок, но мне сложно было искренне наслаждаться игрой и испытывать сильное эмоциональное вовлечение. Впрочем, как это часто бывает с авторскими высказываниями, Pathologic 3 вполне может понравиться вам ровно за те же самые вещи, которые меня оттолкнули…

Достоинства:

густая и пронизывающая атмосфера;

концептуальные игровые механики и множество оригинальных гейм-дизайнерских решений;

любопытные рассуждения и философские изыскания о смерти и мироздании…

Недостатки:

…завёрнутые в какое-то запредельное количество претенциозного и тяжеловесного текста;

от бесконечной ходьбы довольно быстро устаёшь;

на дистанции игра начинает ощущаться слишком перегруженной «смыслами».

Графика Визуальное воплощение Pathologic 3 идеально попадает в художественную задумку: меланхоличные виды Города-на-Горхоне, фильтры, вызывающие ужас, тоску и смятение, шокирующие образы, болезненные изображения умирающей человеческой плоти — всё это превосходно отражает мрачную реальность «Мора». Звук Звуковой дизайн не отстаёт и обеспечивает погружение в историю, ловко манипулируя эмоциями благодаря еле заметным аудиальным штришкам. Проникнуться историей Данковского помогает и саундтрек. Эти композиции вы вряд ли добавите в свой плейлист, но внутри игры они оказывают сильнейшее влияние на душу и разум. То же относится и к треку Акиры Ямаоки, который в нужный момент пробирает своей беспросветной меланхолией. Одиночная игра Концептуальное игровое высказывание, и одновременно довольно утомительная и психологически изматывающая игра. Оценочное время прохождения Около двадцати пяти часов — или заметно больше, если ваш Даниил будет постоянно пребывать в состоянии апатии. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Pathologic 3 предлагает уйму интересных визуальных, нарративных и гейм-дизайнерских решений, но, увы, противоположную чашу весов тянет вниз утомительный игровой процесс и обилие не самого увлекательного и грузного текста.

Оценка: 7,5/10

Pathologic 3

