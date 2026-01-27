Windows 11 быстро теряет доверие пользователей — многие уже вернулись на Windows 10

По данным Statcounter, в октябре 2025 года доля рынка Windows 11 составляла 55,18 %. В ноябре она снизилась до 53,7 %, а в декабре упала до 50,73 %. Похоже, что несмотря на окончание поддержки, Windows 10 отвоёвывает долю рынка у стагнирующей Windows 11. По мнению главного редактора ресурса Windows Central Даниэля Рубино (Daniel Rubino), у Windows 11 «нет проблемы с функциями. У неё есть проблема с доверием».

Сервис Statcounter не приводит причин падения рыночной доли Windows 11 и не предлагает своих теорий по этому поводу, он просто предоставляет данные. Даже с учётом погрешности, падение популярности Windows 11 более чем на 5 процентных пунктов всего за два месяца — это очень значимое событие. За тот же период рыночная доля Windows 10 выросла с 41,71 % в октябре до 42,7 % в ноябре и затем до 44,68 % в декабре. Стоит отметить, что рыночная доля Windows 10 сейчас всё же меньше, чем в середине прошлого года. Наиболее удивительным, пожалуй, является заметный рост рыночной доли Windows 7, которая увеличилась с 2,52 % в октябре до 3,83 % в декабре.

Windows 11 неуклонно наращивала рыночную долю с течением времени, в конечном итоге обогнав Windows 10 в июне 2025 года, хотя на это потребовалось значительно больше времени, чем ожидалось. Microsoft активно подталкивала пользователей к переходу на Windows 11, особенно в преддверии окончания поддержки Windows 10. Помимо показа полноэкранных подсказок с предложением обновления, компания создала инструмент для миграции на Windows 11. Поддержка Windows 10 закончилась 14 октября 2025 года, что означает, что ПК на старой ОС больше не получают обновления, если пользователи не оплатили расширенную поддержку ещё на год.

Windows 11 находится в странном положении. По мнению Рубино, Windows 11 — это сильная операционная система во многих отношениях. Она по-прежнему используется сотнями миллионов людей и обеспечивает доступность и стабильность программ для большого числа пользователей. По словам Рубино, «у Windows нет проблемы с функциями. У неё есть проблема с доверием».

Windows 11 пережила катастрофический 2025 год с точки зрения общественного восприятия. Растущее количество рекламы, встроенной в операционную систему, и постоянно усиливающееся стремление к использованию ИИ вызывают разочарование. Начало 2026 года ознаменовалось фиаско со «вторником обновлений», которые вызвали невозможность запуска базовых приложений или выключения ПК без отката этих обновлений. Подтверждение Microsoft о предоставлении доступа к ключам шифрования BitLocker по запросу ФБР ещё больше подорвало доверие пользователей.

«Люди не ненавидят перемены. Они ненавидят неожиданности. Они ненавидят ощущение, что они не участвуют в обсуждении. Они ненавидят просыпаться после “вторника обновлений” и обнаруживать, что что-то, на что они полагались, изменилось или было заменено без предупреждения, например, изменения в меню “Пуск”. И особенно они ненавидят нарастающее ощущение того, что ОС, за которую они заплатили, постепенно превращается в рекламный щит сервисов Microsoft», — полагает Рубино.

Популярность хэштега #Microslop («Микропомои») в социальных сетях подтверждает его правоту и ставит под сомнение адекватность одной из самых влиятельных технологических компаний мира. Жалобы на Windows 11 распространяются на разные платформы — от соцсетей Reddit и X до каналов влиятельных лиц и обозревателей. Учитывая множество проблем, багов и вопросов доверия, связанных с Windows 11, трудно выделить одну причину падения доли рынка Windows 11. Но ситуация, когда флагманская ОС Microsoft уступает своей предшественнице вряд ли может считаться нормальной.