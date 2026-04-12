Super Meat Boy 3D — как в старые добрые, но не совсем. Рецензия

Жанр Платформер Издатель Headup Games Разработчик Sluggerfly, Team Meat Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10100 3,6 ГГц / AMD Ryzen 3 3100 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, 10 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-13400 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 7600 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT Дата выхода 31 марта 2026 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Хитовый платформер Super Meat Boy 2010 года создавался двумя людьми: Эдмундом Макмилленом и Томми Рефенесом. Первый после успеха игры хотел заняться чем-то другим, в том числе проектом своей мечты Mewgenics. Второй же так быстро расставаться с брендом не желал — в его представлении Мясной пацан был достаточно ярким персонажем, чтобы можно было создать целую серию игр. Из-за творческих разногласий Макмиллен покинул коллектив Team Meat и спустя много лет всё же доделал Mewgenics. А Рефенес уже дважды пробовал вернуть интерес аудитории к Мясному пацану: в 2020-м — автоматическим раннером Super Meat Boy Forever, который публика не оценила, а в этом году — платформером Super Meat Boy 3D, попыткой перенести знакомый геймплей в 3D-формат.

Суть игры, несмотря на совсем иной визуальный стиль, осталась прежней. В роли Мясного пацана мы попадаем на уровень и должны пробежать от стартовой точки до финальной, где нас ждет Пластыревая девушка. Вот только когда мы достигаем финиша, девушку похищает, отбивает битой или отшвыривает подальше от нас Доктор Зародыш, вынуждая героя вновь заниматься поисками подружки на следующем уровне. Мясному пацану предстоит пробежать несколько десятков испытаний, разбросанных по пяти регионам, но, как и в старой Super Meat Boy, контента здесь как минимум вдвое больше, чем кажется на первый взгляд.

Каждый уровень проходится примерно за двадцать или тридцать секунд, однако на деле на многие испытания тратишь по несколько минут. Super Meat Boy была хардкорным и не прощающим ошибки платформером, в котором сложность возрастала с каждым уровнем. Ловушек, шипов, исчезающих платформ, циркулярных пил и прочих подобных объектов становилось всё больше, а безопасных участков и островков — всё меньше. В 3D-формате Мясной пацан по-прежнему вынужден постоянно находиться в движении, смотреть себе под ноги и активно прыгать, чтобы не погибнуть. А погибнуть тут очень легко. Зато, как только научишься на своих ошибках и доберёшься до конца уровня живым, первым делом захочется не расстаться с этим смертельным лабиринтом навсегда, а перезапустить его ради получения высокого ранга, который выдают за скоростное прохождение.

В этом плане Super Meat Boy 3D ничем не отличается от оригинала — что там хотелось затирать до дыр каждое испытание, что здесь. Вновь нужно искать спрятанные пластыри, которые засчитываются, только если вы добежали с ними до финиша. Опять исследовать локации в поисках секретов — есть как просто бонусные уровни, так и ещё кое-какие сюрпризы. А затем, когда всё изучено и зачищено, отправляемся в тёмный мир — проходить альтернативные версии обычных пяти регионов, где ждут десятки усложнённых версий завершённых уровней: платформы, на которые было относительно легко запрыгнуть, становятся в два раза меньше; там, где на пути крутилась лишь одна циркулярная пила, их оказывается две или даже три, и тому подобное.

Жаль, но случилось ожидаемое — платформер со столь динамичным геймплеем и подвижной камерой не всегда хорошо работает в трёхмерной оболочке. Когда камера расположена за спиной персонажа, проблем почти нет. Да и если не нужно слишком часто прыгать между узкими платформами, трудности не возникают. Но с каждым новым уровнем и регионом дизайн локаций становится всё изощрённее, и чем больше на пути опасностей, тем выше шанс свалиться в пропасть или погибнуть как-то иначе. И не из-за того, что ты криворукий, а из-за непонимания того, где находится Мясной пацан относительно других объектов.

Частично эту проблему решает красная окружность, которая видна на земле прямо под персонажем, даже когда сам он находится в воздухе. Так что если вы падаете с большой высоты и надеетесь удачно приземлиться, чаще всего удастся это сделать и остаться в живых. Но в Super Meat Boy 3D не только прыгаешь — тут, к примеру, ещё и бег по стенам есть. И вот представьте: камера показывает персонажа сбоку, на переднем плане — торчащие из потолка трубы, из которых льётся кислота, а за всем этим — стены, по которым нужно бегать, перепрыгивая с одной на другую. Не зная, какое расстояние между стенами и опасной жидкостью, с трудом представляешь, сколько там безопасного пространства, из-за чего умираешь по несколько раз подряд вследствие неудачных прыжков.

К счастью, подобные сложности возникают далеко не на каждом уровне. Да и со временем привыкаешь к особенностям здешней камеры и чуть внимательнее следишь и за окружностью под персонажем, и за длиной его прыжка, и за всем остальным. Если удерживать кнопку ускорения, Мясной пацан становится слишком уж ловким и далеко прыгает, поэтому на особо опасных участках кнопку отпускаешь. А иногда имеет смысл использовать рывок, срабатывающий как на земле, так и в воздухе, — он тоже нередко позволяет минимизировать риски и упростить некоторые участки.

Самой интересной особенностью при переходе в 3D стало то, что у игрока появилось гораздо больше свободы — временами уровни проходишь как будто бы неправильно. Вот разместили разработчики вот эту стену, чтобы ты пробежал по ней и оттолкнулся, а ты вообще её игнорируешь и с помощью рывка пролетаешь мимо неё. Было ли так задумано? Можешь ли считать себя спидраннером, если для высшей оценки требовалось пройти испытание за 15 секунд, а ты справился аж за 12? Чем больше появляется механик, тем интереснее искать подобные срезки. Сильные потоки воздуха используешь по-разному, разрушающиеся стены «обходишь» прыжками, бегаешь перед вылетающими из пушек снарядами, а не пропускаешь их вперёд, — поиски новых способов пройти заученный уровень не менее интересны, чем простые пробежки ради высшего балла.

На фоне таких испытаний не очень удачными кажутся этапы с боссами, где всё завязано на заучивании порядка действий. Сначала босс атакует одной конечностью или клешнёй, потом другой, через секунду заваливает чем-то или разрушает платформу, опять атакует — для импровизации вообще не остаётся места. Поскольку боссы раз за разом делают одно и то же, а урон им наносит окружение, а не Мясной пацан, от игрока требуется лишь повторять то, что задумали разработчики. Там даже оценок за прохождение нет — «победили» крупного противника, и можете больше к нему не возвращаться.

Судя по статистике Steam, фанаты Мясного пацана либо не заметили, либо проигнорировали релиз Super Meat Boy 3D — пиковый онлайн у игры даже хуже, чем у Concord. Веры в проект было мало, особенно после новостей о том, что Макмиллен не просто не стал принимать участие в его создании, но даже не знал о существовании такой игры до появления анонсирующего трейлера. Несмотря на это, платформер получился хороший — есть некоторые проблемы, связанные с переходом к 3D, но даже они не могут погасить желание возвращаться к пройденным уровням вновь и вновь, чтобы добежать до финиша быстрее, чем в прошлый раз.

Достоинства:

десятки разнообразных уровней, у каждого из которых также есть альтернативные усложнённые версии;

высокая сложность испытаний вкупе с малой продолжительностью уровней побуждает к повторным забегам ради идеальных результатов;

трёхмерные локации предлагают свободу, достаточную для того, чтобы можно было искать срезки и пытаться временами «обмануть» игру.

Недостатки:

из-за 3D-графики и движущейся камеры порой трудно прыгнуть туда, куда хочешь;

скучноватые сражения с боссами, в которых требуется просто заучивать порядок действий.

Графика Иногда возникает ощущение, что локации перегружены объектами, но почти всегда можно на лету понять, какие из них расставлены просто для красоты. А вот камера на некоторых уровнях подводит. Звук Не такой запоминающийся саундтрек, как в оригинале, но тоже драйвовая музыка, которая не мешает. Одиночная игра Десятки нормальных испытаний, столько же усложнённых, плюс секретики и коллекционные предметы — контента за такую цену более чем достаточно. Оценочное время прохождения Многое зависит от того, как часто вы будете погибать, но в среднем прохождение обычных уровней займёт порядка 6 часов. А вместе со всеми альтернативными версиями и бонусными уровнями счётчик может накрутить 15 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Даже таблиц рекордов нет, что кажется большим упущением. Общее впечатление По большей части удачный перенос знакомого геймплея в 3D-формат — оторваться так же трудно, как в 2010 году. Но на некоторых уровнях приходится бороться с камерой, а не с опасностями на пути Мясного пацана.

Оценка: 8,0/10

