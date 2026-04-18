Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия

Жанр Платформер Издатель Konami Разработчик ZDT Studio Минимальные требования Четырехъядерный процессор Intel или AMD с частотой 2,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT, 10 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Шестиядерный процессор Intel или AMD с частотой 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 2 апреля 2026 года Возрастной ценз От 7 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Глядя на Darwin’s Paradox!, сразу и не скажешь, что это очередной проект от ветеранов индустрии. Во французской студии ZDT Games, для которой этот релиз стал дебютным, трудится в том числе и Ромуаль Капрон, бывший руководитель Arkane Lyon — авторов Dishonored и Deathloop. А компанию ему составил Седрик Лагарриг, бывший президент издательства Focus Entertainment. Вместе с небольшой группой разработчиков, среди которых есть несколько профессионалов из киноиндустрии, они сделали приятный платформер о симпатичном осьминоге, а издателем почему-то выступила… Konami — подобные релизы ассоциируются с ней в последнюю очередь. Вот уж действительно парадокс!

«Парадоксом Дарвина» называют наблюдение знаменитого натуралиста и исследователя, который не мог объяснить появление коралловых рифов в тропических водах, обладающих малым количеством питательных веществ. Однако игра рассказывает совсем не об этом — в ней мы управляем осьминогом по имени Дарвин, который вместе с товарищем обитает глубоко в океане и учится выживанию. Прибытие инопланетян в обучение не входило — в один «прекрасный» день моллюсков засасывает прилетевшая из ниоткуда космическая тарелка.

Пришельцы не забирают осьминога к себе на планету — ведь теперь их планетой стала Земля. Супостаты, судя по всему, обосновались тут уже давно и даже наладили производство еды из морепродуктов, построив огромный завод. Свою компанию они назвали UFOOD (сочетание слов UFO, то есть «НЛО», и food — «еда»), и изначально нашего героя пытаются порубить кухонным ножом, чтобы потом засунуть в консервную банку и кому-нибудь продать. Дарвин не хочет сдаваться и пробует сбежать, а повар за непослушание выкидывает нашего осьминога на гигантскую свалку — видимо, думая, что таким образом навсегда от него избавится. Не тут-то было — с новыми силами Дарвин вернётся на завод и попытается положить конец инопланетному бизнесу.

Описание сюжета получается красочнее того, что показывают в игре. В плане графики Darwin’s Paradox! хороша: локации изобилуют деталями, в надписях на стенах полно забавных шуток и отсылок, а сам Дарвин, будто пришедший из мультфильмов Pixar, здорово анимирован. Но вот сюжетные видеоролики разочаровывают — вступление вообще показывают в формате слайд-шоу, а интерлюдии, соединяющие друг с другом разные локации, совсем уж коротенькие и каждый раз заканчиваются в тот момент, когда от просмотра начинаешь получать удовольствие.

Истории как будто не хватает нескольких сюжетных вставок. Непонятно, почему Дарвина выкинули, а не порубили. Неясно, почему в начале игры он обладает разными способностями, а потом вдруг их забывает — одну из самых полезных обретаешь аж где-то на середине пути. Да и почему Дарвин вообще лезет обратно на фабрику — тоже загадка. Хочет ли он спасти своего товарища? Или он желает помочь всему подводному миру, который инопланетяне превращают в еду? Как он понимает, куда ему нужно идти, на какие кнопки нажимать, в какие комнаты заходить? В результате просто бежишь или плывёшь слева направо или справа налево, не совсем понимая мотивы и конечные цели.

С объяснением происходящего замечательно справляются коллекционные предметы. То находишь газету с очень смешным интервью с представителем UFOOD, то натыкаешься на листовку с часто употребляемыми людьми фразами — с помощью неё и других методичек пришельцы учились казаться «своими», прибыв на планету. Однако «собирашки» крайне редко лежат на видном месте — их двадцать, и лишь три или четыре подбираешь по пути к следующей контрольной точке, остальные хорошо спрятаны. Если бы их содержание перенесли в видеоформат (хотя бы частично), повествование бы только выиграло. Но этого делать не стали, а потому история Darwin’s Paradox! едва ли запомнится.

К игровому процессу претензий заметно меньше — хотя и многовато времени проводишь в мрачных локациях, особенно в самом начале прохождения. Авторы называют источниками вдохновения Limbo, Inside и Little Nightmares, и антураж, действительно, отдалённо напоминает эти игры — только здесь всё чуть более «мультяшное». То приходится иметь дело с чудаковатыми пришельцами, безуспешно пытающимися копировать землян, то убегаешь от крупной чайки со странными пропорциями (которую зовут Стивеном Сигалом, потому что seagull это «чайка»). Жутких пауков и девочек, преследующих героя под водой, здесь нет, а анимации гибели — которых на удивление много — столь потешны, что смерти от ловушек редко вызывают раздражение.

С перечисленными играми Darwin’s Paradox! роднит то, что протагонист не может никому дать отпор. Ему нужно то уносить щупальца, то прятаться — на первых порах иных вариантов нет. Впоследствии наш головоногий научится применять маскировку — застывать на месте и сливаться с окружением. А потом даже начинает стрелять чернилами. Вот только атаковать охранников и других противников таким образом нельзя — лишь ломать определённую технику и иногда нажимать на далеко расположенные кнопки. Если моллюска замечают, он в большинстве случаев сразу погибает — рабочие на заводе давят сапогами, а охранные турели бьют током.

Больше всего в игре удивляет разнообразие ситуаций, в которые попадает осьминог. Набор умений не очень велик, но тут и головоломки попадаются разнообразные, и платформенные эпизоды отличаются друг от друга, и моменты со стелсом уникальны. Бывают буквально штучные механики, которые используются лишь в одном эпизоде. То вы по батутам прыгаете, то запускаете персонажа на дальние расстояния из больших рогаток, то прячетесь от камер с помощью движущихся объектов, то хватаетесь за эти объекты с разных сторон и лавируете между препятствиями… Плюс способности осьминога отличаются в зависимости от окружения — на суше он бегает, прыгает и «приклеивается» щупальцами к поверхностям, а под водой свободно двигается в любом направлении и совершает рывки.

Но и тут без минусов не обошлось. Во-первых, сложность плохо сбалансирована — некоторые участки переигрываешь по несколько раз, в том числе из-за необходимости играть в «угадайку», которая связана либо с неудачными ракурсами камеры, либо с непредсказуемостью ловушек. Во-вторых, несмотря на разнообразие, игре остро не хватает новых идей — всё, что она предлагает, мы в том или ином виде уже встречали во множестве платформеров с видом сбоку. Даже самые увлекательные эпизоды вроде весёлых погонь и забавных головоломок не останутся надолго в памяти, несмотря на красивую графику и хорошую музыку, вызывающую ассоциации с голливудскими мультфильмами.

***

Darwin’s Paradox! оставляет приятное впечатление, и о потраченных на неё пяти часах не жалеешь, но уже на следующий день игра забывается. Ситуации, в которые попадает симпатичный осьминог, практически никогда не повторяются, но искушённые любители трёхмерных платформеров не увидят здесь ничего нового или оригинального. На это можно было бы закрыть глаза, если бы создатели игры уделили больше внимания повествованию, но и оно звёзд с неба не хватает. Получилось просто нормальное приключение — оно здорово выглядит и неплохо играется, но кроме как по большой скидке знакомиться с ним вряд ли стоит.

Достоинства:

разнообразный геймплей и обширный набор игровых ситуаций в каждой главе;

симпатичная графика и очаровательный главный герой;

хороший саундтрек, которым игра напоминает мультфильмы Pixar.

Недостатки:

лучшие повествовательные элементы спрятаны в коллекционных предметах, которые ещё найти надо;

временами баланс сложности хромает;

мало новых идей.

Графика Локации красивы и буквально переполнены деталями, но немного расстраивает то, как много времени проводишь в канализациях, вентиляционных шахтах и других тёмных местах. Звук Саундтрек не хочется добавлять в плейлист, но он отлично дополняет происходящее на экране — будто мультфильм смотришь, особенно в эпизодах с погонями. Одиночная игра Достаточно увлекательная сюжетная кампания, а к некоторым главам захочется вернуться ради коллекционных предметов — они «рассказывают» историю интереснее, чем это подано в основном сюжете. Оценочное время прохождения 5 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Красивый и разнообразный платформер, в котором есть проблемы и с повествованием, и — в меньшей степени — с игровым процессом. Но поиграть по скидке — самое то, о потраченном времени (и деньгах) не пожалеешь.

Оценка: 7,0/10

