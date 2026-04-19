реклама
Samson — «Смута» не у нас дома. Рецензия

 
Новый экшен от разработчиков Just Cause сулил старое доброе криминальное приключение с лихим сюжетом и адреналиновым действом. Однако неминуемое разочарование ждёт игроков буквально у порога. Обо всех промахах Samson читайте в нашей рецензии
Жанр Экшен
Издатель Liquid Swords
Разработчик Liquid Swords
Минимальные требования

Процессор Intel Core i5-10505 3,2 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600, 15 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-11400 2,6 ГГц / AMD Ryzen 5 5600XT 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
Дата выхода 8 апреля 2026 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Нет
Платформы PC
Официальный сайт

На бумаге Samson выглядела многообещающе: экшен в открытом мире от людей, что когда-то сделали Mad Max и игры серии Just Cause; акцент на лихом экшен-геймплее; сдержанность и скромность самих авторов в предрелизном продвижении проекта. Но релиз растоптал ожидания игроков, подарив довольно сумбурный и невесёлый опыт. Причём концептуально это всё ещё любопытная игра, не лишённая удачных находок. Однако в процессе прохождения чаще отмечаешь не их, а технические недоработки (и проваленные по этой причине задания), банальный и неинтересный сюжет, а также мучительно сырой геймплей. Но обо всём по порядку.

Тиндалстон воплощён неплохо — чувствуется упадок города и опасность местных улиц

На счётчике

Главный герой игры, имя которого вынесено в название, оказался в щекотливом положении. Самсон только что вышел из тюрьмы, где он выжил лишь благодаря усилиям своей сестры, сумевшей договориться с важными людьми. Однако теперь она заложница этих самых людей и останется таковой до тех пор, пока Самсон не погасит долг, который числится за ним после неудачного ограбления (в результате которого он и оказался в местах не столь отдалённых). Сто тысяч долларов — сумма немаленькая, но не неподъёмная, особенно для человека с талантами Самсона: он и кулаками махать умеет, и баранку уверенно крутит, и грязными поручениями не брезгует.

Именно их нам и предстоит выполнять преимущественную часть игры. Рабочие сутки Самсона разбиты на три части — день, вечер и ночь, в каждом из этих отрезков у игрока есть по два очка действия. На стандартное задание тратится два, на работку посложнее может уйти и три, при провале и перезапуске миссии расходуется одно. Сами задания не обременены грузом нарратива и предлагают широкую палитру классических второстепенных активностей. Например, избиение бандитов разной степени значимости, гонки на время, изъятие ценного груза (с попутным избиением бандитов), высокоскоростные преследования с целью превратить вражеские машины в металлолом, эвакуация воров с места ограбления под вой полицейских сирен и другие.

Иногда на улицах происходят разные события — можно вмешаться, а можно пройти мимо

Кроме «рабочих» заданий, игра предлагает и сюжетные миссии, которые также требуют очков действий, только денег за них вы, как правило, получаете ощутимо меньше, а потому придётся выбирать — пропустить ли по стаканчику со старыми друзьями, или же выполнить ещё одну работёнку, чтобы в конце дня хватило налички на ежедневный платёж по задолженности. А не то к следующему платежу добавится ощутимый процент, и погасить такую сумму будет сложнее.

За выполнение заданий мы также получаем опыт, который повышает уровень Самсона и приносит очки. Последние можно инвестировать в усиления четырёх категорий: инстинкта, тактики, агрессии и хитрости. Впрочем, разделение условное — в каждой есть что-то как для боя, так и для вождения и/или выживания. Во вкладке хитрости, например, лежит очень полезный пассивный навык, дающий восстановление здоровья при полностью заполненной шкале адреналина (он накапливается по ходу боя); есть навык для более быстрого сокращения шкалы преследования полицией, а ещё весьма полезная «пассивка», позволяющая находить больше денег. А, скажем, агрессия предлагает увеличенный урон при таране автомобилем, возможность браться за ночную работу даже при недостаточном количестве очков действия (не спрашивайте, почему это пассивное усиление в категории агрессии), а другой навык позволит получать дополнительные деньги за задание, которое следует сразу после провала предыдущего.

Мордобой посреди проезжей части не особенно тревожит местных, даже полицию не позовут. Видимо, привыкли

Последний навык звучит комично, но рекомендую к нему присмотреться, ведь проваливать задания вы будете часто. Очень часто. И причина не в какой-то зубодробительной сложности или особой мудрёности систем. Проблема на базовом уровне — ключевые механики Samson просто не работают как должны…

#В ожидании патчей?

Увы, сейчас Samson находится в плачевном техническом состоянии даже не из-за пресловутых проблем с оптимизацией (которые тоже имеют место), а из-за недоработанных базовых механик. В самом ужасающем виде пребывает боевая система — вязкая, кривая, не приносящая ни куража, ни даже толики удовольствия. Помните, какими плавными и одновременно хлёсткими ощущались драки в серии Batman: Arkham или в Mad Max (над которой вообще-то трудились выходцы из Liquid Swords). Забудьте! В Samson нет и намёка на отточенную боевую систему: удары периодически не регистрируются, блоки срабатывают через раз, уклонения порой бросают героя прямо под оплеуху. А входящий урон зачастую прилетает из-за экрана вообще без обозначения грядущей атаки, плюс можно запросто получить в ухо прямо во время непрерываемой анимации. И это не говоря уже про странное поведение ИИ и до смешного глупые баги, вроде экстренного взлёта противников на крышу автомобиля в ходе потасовки.

Бой с толпой — заведомо проигрышная идея (сугубо по техническим причинам)

Схожую фрустрацию от боёв я в своей геймерской жизни испытывала редко, и самым близким ориентиром я бы назвала приснопамятную «Смуту». Объективный уровень исполнения Samson, конечно, повыше, чем у «нашего ответа “Ведьмаку”», но субъективный эмоциональный опыт примерно тот же. Ведь и в других игровых аспектах проект держится очень неуверенно.

Скажем, до первого патча ездить по улицам Тиндалстона было практически невозможно — «ласточку» безумно носило из стороны в сторону, она уходила в дикий занос без причины, а управление ощущалось абсолютно неотзывчивым. Разумеется, любое задание, включавшее в себя гоночный элемент, сразу превращалось в пытку. И, что самое смешное, понаблюдав за ИИ горожан за рулём, я заметила, что им столь же трудно управляться с местными автомобилями — болванчики регулярно сталкивались с препятствиями и другими участниками движения вообще без причины.

Типичная ситуация на местных дорогах

Заплатка от 9 апреля всё же сделала машины более управляемыми, но до приемлемого уровня по-прежнему далеко. Да и проблем по мелочи хватает: ИИ-болванчики на дороге всё ещё ведут себя странно; физика объектов кривая (например, при недостаточной скорости ваша машина может намертво упереться в картонку); во время столкновений урон рассчитывается некорректно — вот вы влетаете в тачку противника, а урон получает только ваша машина.

Но вот что патч вряд ли сможет исправить, так это интерес к игре в целом. Samson сумбурно рассказывает заурядную криминальную историю, состоящую из клише и невыразительных героев. Постановка тоже посредственная — с топорными анимациями и практически отсутствующей «операторской» работой. И хоть я прекрасно понимаю, что у авторов не было ресурсов на дорогие постановочные сегменты, также считаю, что подавать историю и героев практически статичными планами, изредка переключаясь на невыразительные «восьмёрки», — ход проигрышный. Да и существует минимум десяток способов придать повествованию выразительности, не прибегая к дорогостоящим методам. Увы, эти пресные ролики ещё и промотать нельзя — лишь ускорить. Если застрянете на сломанном отрезке, то при каждом перезапуске сюжетной миссии придётся смотреть утомительную заставку или её ускоренную версию. Второй вариант даже как-то веселее.

В диалогах Samson тужится быть Grand Theft Auto, но получается смехотворно

Всё вместе не особенно способствует желанию проходить Samson ни сейчас, ни через-месяц-другой, после череды доработок. Игре явно нечего предложить как поклонникам криминальных историй вроде Grand Theft Auto или Mafia, так и фанатам экшенов с упором на рукопашный бой и погони — её ключевые элементы просто не работают. А потому и удачной концепции с выплатой долга для удержания интереса хватает ненадолго. А ведь отложи авторы релиз на пару месяцев, доведи геймплей до ума и хотя бы чуть-чуть поработай над постановкой, Samson могла бы снискать симпатии многих геймеров. Но, увы, игра вышла такой, какой вышла, и рекомендовать её в текущем состоянии хоть кому-то я не берусь.

Достоинства:

  • интересная игровая концепция постепенного возвращения долга;
  • город Тиндалстон иногда кажется атмосферным.

Недостатки:

  • предельно неотзывчивое вождение и недоделанная физика;
  • удручающе скучная и вязкая боевая система;
  • банальный сюжет, невыразительные герои и практически полное отсутствие постановки.

Графика

Визуально город воплощён неплохо, чувствуется меланхоличное настроение упадка и разгула преступности. Но в остальном картинка удручает — блеклый дизайн героев, однообразные декорации помещений, куцые эффекты.

Звук

Всё на месте — звуки ударов, раскаты выстрелов (в заставках), тарахтящие движки авто. Но звучит игра невыразительно, аудиодизайну не хватает акцентов и объёма.

Про саундтрек даже сложно что-то сказать — однообразные пресные фоновые аккорды не вызывают абсолютно никаких эмоций.

Одиночная игра

Посредственный экшен, в который сложно нормально играть из-за сырого состояния практически всех механик.

Оценочное время прохождения

Около десяти часов на весь сюжет, пятнадцать — если захочется выполнить побольше побочных активностей. Спойлер: не захочется.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Samson вышла в релиз задолго до обретения релизного вида, и это заметно в каждой недоработанной механике, в каждом промахе гейм-дизайна, в каждой выбивающей из игрового потока мелочи. Даже отдельные удачные элементы не могут компенсировать многочисленные шероховатости, пробелы и просчёты.

Оценка: 5,0/10

Подробнее о системе оценок

Теги: игра, samson, рецензия
