INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия

Жанр Приключение, экшен Издатель Headup Разработчик bleakmill Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8600 3,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700, 20 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT, SSD Дата выхода 29 апреля 2026 года Возрастной ценз От 13 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

С каждым годом маленьким студиям все проще конкурировать с крупными разработчиками. Bleakmill, состоящая из нескольких человек, когда-то собралась ради проекта мечты — шутера INDUSTRIA. Как говорится, если Valve не делает Half-Life 3, то ее выпустят фанаты. Разработчики вдохновлялись культовой серией как в стилистике, так и в игровом процессе. Получилось… спорно. Но за оборванным сюжетом, простенькой стрельбой и скверной оптимизацией прослеживалась многообещающая игра. Поэтому анонс сиквела я воспринял с энтузиазмом. За пять лет формулу точно можно было довести до ума — если бы разработчики пошли привычным путем в разработке сиквелов. Но, продолжив историю, они при этом перестроили процесс с нуля. И в итоге пришли почти в ту же точку.

Над подачей истории серьезно поработали. INDUSTRIA 2 подхватывает повествование спустя несколько лет после финала первой части, и в первые же минуты дает понятные объяснения — проговаривает то, что предшественница спрятала где-то между строк. Нора, застрявшая в ином измерении, беспомощно наблюдает, как его захватывает собственное творение героини — искусственный интеллект АТЛАС. За время прохождения мы лучше поймем, зачем его создали, и как альтернативное измерение докатилось до столь плачевного состояния. Многое стало ясно. Кроме исполинов, шагающих на фоне — они просто есть. Видимо, потому что круто смотрятся.

Новые приключения начинаются с внезапных отзвуков перестрелки. Нора бросается проверить, что происходит, и сталкивается с Мадлен, старой знакомой из родного мира. Оказывается, за героиней отправили поисковый отряд, и теперь, наконец, появился шанс вернуться домой. Этому путешествию и посвящена весомая часть игры. В отличие от первой INDUSTRIA, действие которой разворачивалась в рамках одного города, сиквел предлагает куда более разнообразную географию. Мы пройдемся по лесам, изучим старые шахты, прорвемся через пропускной пункт роботов (все совпадения с последнем уровнем Half-Life 2 случайны), да и по городским улочкам тоже пробежимся.

INDUSTRIA 2, как и первая часть, щеголяет интересным дизайном, где смешались брутализм, восточноевропейская эстетика и инопланетные технологии. Загадочные черные капсулы с красными огнями облепили здания, словно кладки яиц, из которых вот-вот вылупятся жуткие монстры. Влияние детища Valve видно невооруженным взглядом, но при этом у серии есть свой уникальный облик, который в сиквеле выражен еще более явственно.

Атмосфера куда более мрачная, ближе к хоррорам. Место карикатурных роботов в роли врагов заняли жуткие биоконструкты, которые и двигаются, и звучат неестественно и пугающе. Локации обычно погружены во тьму, и даже прогулки по улицам не приносят спокойствия. Что, в целом, хорошо для вашего компьютера — на открытых пространствах творится настоящее насилие над системой.

Под стать общей атмосфере и игровой процесс, ставший куда более медленным и тягучим по сравнению с предшественницей. INDUSTRIA 2 по ощущениям теперь напоминает скорее Resident Evil, с дефицитом патронов и созданием полезных штук из попадающегося мусора. Тактильности стало больше. Даже инвентарь — это рюкзак, который Нора каждый раз снимает со спины, а процесс в это время не встает на паузу. Интересно обыграли выбор оружия: одновременно в быстром доступе может быть только два ствола из пяти возможных, а чтобы их сменить, надо покопаться в рюкзаке и перевесить на петли нужные пушки.

К сожалению, большая часть такой «иммерсивности» воплощена в открытии сотен дверей и ящиков в духе Penumbra: наводим прицел на ручку, зажимаем кнопку мыши и ведем ее в нужную сторону, имитируя движение руки. Чувствуется, что здесь создатели поглядывали уже на Half-Life: Alyx, заставляя игроков рыться в поисках припасов. Но там, где Alyx предлагала играться с физикой и VR-технологиями, давая буквально ощупать насыщенный, детализированный игровой мир, INDUSTRIA 2 лишь ярче подсвечивает свою скудность.

В первые же минуты обращаешь внимание на бедность интерьеров. Подавляющее большинство комнат — это пустые бетонные коробки, порой в них вообще ничего нет. Даже в якобы жилых помещениях может оказаться одна тумбочка, кровать и шкаф. Одни и те же тумбочка, кровать и шкаф, встречающиеся всю игру. Заводы с редкими механизмами и кладовыми после такого «жилья» кажутся верхом роскоши.

Местами может показаться, что локации застряли на этапе прототипирования из блоков и заглушек. И порой это на самом деле так. Например, у ряда вещей явно временные иконки, а интерфейс создания предметов напоминает грубый набросок. У части улучшений оружия нет текстур (у меня, например, прицел на автомате был словно из оранжевого пластика). Куски уровней ведут в тупики или абсолютно пустые помещения.

Более того, выкинуты целые механики. В настройках предлагается назначить клавишу для наклона, чтобы выглядывать из-за угла. Но такой возможности в релизной версии нет. Можно найти датчик движения, взятый из «Чужих». Он даже работает, но нет ни одной игровой ситуации, где гаджет пригодился бы. Чем дальше, тем чаше встречаешь подобные «висяки». Доходит до того, что у Мадлен — основного персонажа, помимо самой героини, с которой проводишь большую часть сюжета — выключается лицевая анимация. А на битвах с боссами боеприпасы материализуются прямо на глазах — видимо, сбалансировать финальные этапы вовсе не успевали.

И это обидно, ведь, как и в случае с первой частью, за всеми промахами и недоделками скрывается потенциально хорошая игра. В ней грамотно сочетаются элементы выживания, густая атмосфера и даже приличная стрельба. Как сочно здесь лупит дробовик — любо-дорого смотреть на разлетающиеся во все стороны тушки врагов. Источники для вдохновения тоже отличные. Но не хватило еще года разработки.

* * *

INDUSTRIA 2 создает впечатление поздней «альфы». Ее вроде бы можно пройти от начала до конца. Но не все механики доведены до ума, над уровнями еще предстоит поработать (и над геометрией, и над наполнением), а общий темп — отполировать. У разработчиков закончились то ли силы, то ли средства, и пришлось выпускать проект в текущем виде, а затем оперативно клепать патчи, чтобы решить самые острые проблемы.

Достоинства:

по-прежнему завораживающая стилистика;

грамотное сочетание шутера и элементов выживания.

Недостатки:

множество недоделок во всех элементах, от локаций до механик;

сотни одинаковых дверей, которые устаешь открывать «как бы руками».

Графика В основном картинку вытягивает общая стилистика и рейтрейсинг. Если ваш компьютер с ним справится, а игра не будет вылетать. Звук На удивление атмосферный эмбиент и несколько удачно подобранных музыкальных композиций. Одиночная игра Приключенческий шутер, смешивающий Half-Life и Resident Evil. Жаль, что он застрял на этапе альфа-версии. Оценочное время прохождения Шесть-семь часов на весьма неспешное прохождение. Если баги не вставят палок в колеса. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Еще первую часть в шутку называли Half-Baked, за очевидное визуальное сходство с Half-Life и сырое состояние, но сиквелу это прозвище подходит даже лучше.

Оценка: 6,0/10

Подробнее о системе оценок

INDUSTRIA 2

Видео: