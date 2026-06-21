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Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия

 
Игры Amanita Design часто выходят безо всяких фанфар, и об их существовании узнаёшь спустя несколько дней, недель или даже месяцев. Вот и Phonopolis незаметно появилась в продаже в конце мая, рядышком с новыми Forza, Lego и игрой о Бонде. Рассказываем, заслуживала ли она большего внимания, чем получила
⇣ Содержание

Жанр Приключение
Издатель Amanita Design
Разработчик Amanita Design
Минимальные требования Процессор Intel Core i5 2 ГГц или аналог от AMD, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, 15 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700K 4,2 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,6 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT
Дата выхода 20 мая 2026 года
Возрастной ценз От 10 лет
Локализация Текст
Платформы PC
Официальный сайт

Хотя Phonopolis преподносится как игра Amanita Design, основную работу над ней вели не те же люди, которые подарили нам Machinarium и Samorost. Ещё в 2015 году троица чешских студентов, завершивших учёбу, придумала идею собственной игры — трёхмерного картонного приключения, у которого на тот момент было другое название. Проект заметил Якуб Дворски (глава «Аманиты»), после чего решил оказать ребятам поддержку, в том числе финансовую. Разработка в итоге затянулась на десять с лишним лет, и в какой-то момент казалось, что она вовсе отменена, — но нет, Phonopolis добралась до релиза. Увы, при всём её внешнем очаровании, она вряд ли запомнится чем-то помимо графики.

#Всё вокруг плохо

Игра рассказывает о городе Фонополис, которым управляет Лидер (да, с большой буквы), расставивший на каждом углу громкоговорители. Всем жителям — по крайней мере, не относящимся к корпоративным и прочим элитам, — приходится безостановочно работать от рассвета до заката и строить «образцовый город». Отойдёшь от своего рабочего места — и услышишь громкий крик начальника, доносящийся из динамика на соседнем столбе, после чего придётся смиренно возвращаться и продолжать горбатиться. Так живёт и наш герой Феликс — его коллеги бросают мусор в перерабатывающую машину, а Феликс должен уничтожать его, раз за разом рутинно дёргая за рычаг.

Конечно, на плакате большими буквами написано «ПОДЧИНЯЙСЯ» — антиутопия всё-таки

Конечно, на плакате большими буквами написано «ПОДЧИНЯЙСЯ» — антиутопия всё-таки

Всё меняется, когда в один прекрасный день протагонист решает подвинуть машину ближе к другим рабочим, после чего проваливается в отверстие в земле и попадает в старый оперный театр. Среди пыльных и перепачканных предметов прошлого он находит наушники, надевает их — и его жизнь полностью преображается. Он перестаёт быть рабом системы, поскольку в наушниках он ничего и никого не слышит — даже орущего начальника. Поэтому он может игнорировать громкоговорители, отлынивать от работы и жить припеваючи — и в таком расположении духа, возможно, даже удастся в одиночку свергнуть режим.

В общем, Phonopolis — это антиутопия, как и обещали авторы. Правда, они не обещали, что она будет настолько банальной. Лидер оказывается карикатурным усатым злодеем в дорогом костюме, стены города завешаны пропагандистскими постерами, непослушных жителей называют отщепенцами и отвозят на «промывку ушей» — чтобы лучше слышали приказы сверху и не прекращали трудиться. Все штампы, которые возникают в голове при слове «антиутопия», здесь рано или поздно встретятся: и полицейские с дубинками, и диссидентская интеллигенция, и марши с лозунгами… Каких-то новых идей (или хотя бы творческого подхода к старым) катастрофически мало, разве что концовка вызывает улыбку, поскольку ожидаешь несколько иной развязки.

Полицейские на каждом углу

Полицейские на каждом углу

В связи с этим странно то, что Phonopolis решили сделать первой игрой Amanita Design с полноценной озвучкой. Здесь разговаривают и главный герой (который своей подачей чаще напоминает рассказчика), и второстепенные персонажи. Есть ощущение, что, если отключить голоса и убрать субтитры, ничего не поменяется — протагонист произносит настолько очевидные вещи, что это кажется совершенно ненужным и даже лишним. Ты как будто проходишь AAA-блокбастер, где актёр зачем-то комментирует всё то, что игрок видит сам и, возможно, хотел бы без чужой помощи сделать выводы о происходящем. Но голос, надо признать, приятный.

Со звуковым и визуальным оформлением у игры вообще всё в порядке — в этом плане она идеально вписывается в портфолио «Аманиты». Саундтрек писал бессменный Томаш Дворжак, создававший музыку для всех хитов студии. А Фонополис внешне бесконечно очарователен. Процесс его создания был непростым: авторы вручную собирали из картона, клея и других материалов целые локации, от крошечных комнат до небольших районов, после чего сканировали всё это и превращали в трёхмерные модельки, которые игроки видят на своих экранах. В том числе поэтому на разработку ушло столько времени — примерно по той же причине мы больше десяти лет ждали Harold Halibut, которую назвали лучшей игрой 2024 года.

Каждый раз, когда видишь большой цельный объект, представляешь, как выглядела его картонная версия перед сканированием

Каждый раз, когда видишь большой цельный объект, представляешь, как выглядела его картонная версия перед сканированием

#Не лучший образец

Однако создатели, видимо, настолько сильно увлеклись моделированием, что не уделили достаточно внимания игровому процессу. Он не то чтобы плох, но в нём многовато повторяющихся моментов, что кажется удивительным для приключения, которое проходится за три часа. К примеру, тут несколько раз встречается мини-игра, которая не сильно увлекает даже при первом знакомстве, — а уж в финальных сценах она выглядит совсем нелепо. Причём с картонными 3D-моделями она почти никак не связана, просто проходишь её на отдельных экранах в разных локациях.

Самые интересные моменты происходят, когда позволяют поиграться с окружением, — ты как будто разглядываешь книгу-раскладушку с объёмными страницами, никогда не зная, что ждёт тебя при перелистывании. Иногда большие картонные фигуры сами по себе оказываются головоломками — для решения загадок нужно то кнопочки понажимать, то отодрать прилипшие к ним бумажки, то открутить болты, чтобы развалить конструкцию, и так далее. Большой свободы, конечно, нет — игра визуально подсказывает, с чем можно взаимодействовать, «вешая» на нужные детали что-то наподобие мишеней. Но всё равно процесс приносит большое удовольствие, даже с учётом ограничений.

В таких эпизодах неправильно решать загадки особенно забавно

В таких эпизодах неправильно решать загадки особенно забавно

К сожалению, не все головоломки получились удачными. В них не всегда прослеживается логика, а многие решения находятся только путём перебора. Игра не наказывает за это — наоборот, лишь благодаря ошибкам вы сможете увидеть некоторые уникальные анимации. А всё испортить и сломать, чтобы пришлось перезапускать уровень, вообще невозможно. Так что в некоторых случаях чувствуешь себя не умным, а удачливым — смысл пазла не понял, случайно решил его и вряд ли будешь возвращаться к этой сцене из главного меню, чтобы разобраться. В общем, ожидать от этой игры загадок уровня Machinarium не стоит.

В этом, наверное, главная проблема Phonopolis — игру от Amanita Design невольно сравниваешь с другими релизами студии, и на их фоне она выглядит не так ярко. Особенно когда хорошие геймплейные моменты прерываются очередными рассуждениями о том, как люди страдают от диктатуры и как нарочито карикатурный злодей уничтожает вещи из «Старых Времён» — не абы какие, а произведения искусства и красивые архитектурные сооружения. Для авторов это, возможно, больная тема, но в прошлых играх «Аманиты» так топорно и в лоб доносить свои мысли не пытались, в них была какая-то загадочность и недосказанность. Даже в Chuchel, где странный герой делал не менее странные вещи. Здесь же для загадочности (и уж тем более для метафор и аллегорий) места вообще не нашлось.

С этой мини-игрой столкнёшься не один раз

С этой мини-игрой столкнёшься не один раз

***

Phonopolis не разочаровывает настолько сильно, чтобы ставить ей совсем уж низкую оценку, но и в список лучших игр Amanita Design она не войдёт. Сюжет до зевоты банален, некоторые головоломки решаются простым перебором, а мини-игру, которую заставляют проходить по несколько раз, как будто и вовсе добавили незадолго до релиза. Но светлые моменты всё же есть, а внешне игра чудесна и очаровательна — даже жаль, что на создание такой красоты приходится тратить много лет. Хотелось бы почаще видеть подобные эксперименты.

Достоинства:

уникальный стиль с очень симпатичными картонными фигурками, которые создавали вручную и сканировали;

встречаются удачные головоломки, в том числе те, которые позволяют взаимодействовать с окружением;

приятный саундтрек от композитора, работавшего над многими хитами студии.

Недостатки:

банальный сюжет, набитый антиутопическими штампами;

озвученный главный герой раз за разом произносит настолько очевидные вещи, что это кажется неуместным;

повторяющиеся геймплейные моменты выглядят странно в игре на три часа.

Графика

В игру влюбляешься ещё по скриншотам, а в динамике она выглядит даже очаровательнее.

Звук

Хороший саундтрек от Томаша Дворжака — не лучший в его карьере, но пару композиций будешь напевать после прохождения.

Одиночная игра

Короткая сюжетная кампания, после прохождения которой можно перезапускать отдельные сцены из меню. Например, чтобы ещё раз на них взглянуть и попробовать решить загадки неправильно ради уникальных анимаций.

Оценочное время прохождения

3 часа.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Насколько в Phonopolis вторичный сюжет, настолько уникален блистательный визуальный стиль, из-за которого игру хочется пройти до конца. И это — один из немногих параметров, по которым проект хоть как-то дотягивает до лучших релизов Amanita.

Оценка: 7,0/10

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