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Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия
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Хотя Phonopolis преподносится как игра Amanita Design, основную работу над ней вели не те же люди, которые подарили нам Machinarium и Samorost. Ещё в 2015 году троица чешских студентов, завершивших учёбу, придумала идею собственной игры — трёхмерного картонного приключения, у которого на тот момент было другое название. Проект заметил Якуб Дворски (глава «Аманиты»), после чего решил оказать ребятам поддержку, в том числе финансовую. Разработка в итоге затянулась на десять с лишним лет, и в какой-то момент казалось, что она вовсе отменена, — но нет, Phonopolis добралась до релиза. Увы, при всём её внешнем очаровании, она вряд ли запомнится чем-то помимо графики.
⇡#Всё вокруг плохо
Игра рассказывает о городе Фонополис, которым управляет Лидер (да, с большой буквы), расставивший на каждом углу громкоговорители. Всем жителям — по крайней мере, не относящимся к корпоративным и прочим элитам, — приходится безостановочно работать от рассвета до заката и строить «образцовый город». Отойдёшь от своего рабочего места — и услышишь громкий крик начальника, доносящийся из динамика на соседнем столбе, после чего придётся смиренно возвращаться и продолжать горбатиться. Так живёт и наш герой Феликс — его коллеги бросают мусор в перерабатывающую машину, а Феликс должен уничтожать его, раз за разом рутинно дёргая за рычаг.
Всё меняется, когда в один прекрасный день протагонист решает подвинуть машину ближе к другим рабочим, после чего проваливается в отверстие в земле и попадает в старый оперный театр. Среди пыльных и перепачканных предметов прошлого он находит наушники, надевает их — и его жизнь полностью преображается. Он перестаёт быть рабом системы, поскольку в наушниках он ничего и никого не слышит — даже орущего начальника. Поэтому он может игнорировать громкоговорители, отлынивать от работы и жить припеваючи — и в таком расположении духа, возможно, даже удастся в одиночку свергнуть режим.
В общем, Phonopolis — это антиутопия, как и обещали авторы. Правда, они не обещали, что она будет настолько банальной. Лидер оказывается карикатурным усатым злодеем в дорогом костюме, стены города завешаны пропагандистскими постерами, непослушных жителей называют отщепенцами и отвозят на «промывку ушей» — чтобы лучше слышали приказы сверху и не прекращали трудиться. Все штампы, которые возникают в голове при слове «антиутопия», здесь рано или поздно встретятся: и полицейские с дубинками, и диссидентская интеллигенция, и марши с лозунгами… Каких-то новых идей (или хотя бы творческого подхода к старым) катастрофически мало, разве что концовка вызывает улыбку, поскольку ожидаешь несколько иной развязки.
В связи с этим странно то, что Phonopolis решили сделать первой игрой Amanita Design с полноценной озвучкой. Здесь разговаривают и главный герой (который своей подачей чаще напоминает рассказчика), и второстепенные персонажи. Есть ощущение, что, если отключить голоса и убрать субтитры, ничего не поменяется — протагонист произносит настолько очевидные вещи, что это кажется совершенно ненужным и даже лишним. Ты как будто проходишь AAA-блокбастер, где актёр зачем-то комментирует всё то, что игрок видит сам и, возможно, хотел бы без чужой помощи сделать выводы о происходящем. Но голос, надо признать, приятный.
Со звуковым и визуальным оформлением у игры вообще всё в порядке — в этом плане она идеально вписывается в портфолио «Аманиты». Саундтрек писал бессменный Томаш Дворжак, создававший музыку для всех хитов студии. А Фонополис внешне бесконечно очарователен. Процесс его создания был непростым: авторы вручную собирали из картона, клея и других материалов целые локации, от крошечных комнат до небольших районов, после чего сканировали всё это и превращали в трёхмерные модельки, которые игроки видят на своих экранах. В том числе поэтому на разработку ушло столько времени — примерно по той же причине мы больше десяти лет ждали Harold Halibut, которую назвали лучшей игрой 2024 года.
⇡#Не лучший образец
Однако создатели, видимо, настолько сильно увлеклись моделированием, что не уделили достаточно внимания игровому процессу. Он не то чтобы плох, но в нём многовато повторяющихся моментов, что кажется удивительным для приключения, которое проходится за три часа. К примеру, тут несколько раз встречается мини-игра, которая не сильно увлекает даже при первом знакомстве, — а уж в финальных сценах она выглядит совсем нелепо. Причём с картонными 3D-моделями она почти никак не связана, просто проходишь её на отдельных экранах в разных локациях.
Самые интересные моменты происходят, когда позволяют поиграться с окружением, — ты как будто разглядываешь книгу-раскладушку с объёмными страницами, никогда не зная, что ждёт тебя при перелистывании. Иногда большие картонные фигуры сами по себе оказываются головоломками — для решения загадок нужно то кнопочки понажимать, то отодрать прилипшие к ним бумажки, то открутить болты, чтобы развалить конструкцию, и так далее. Большой свободы, конечно, нет — игра визуально подсказывает, с чем можно взаимодействовать, «вешая» на нужные детали что-то наподобие мишеней. Но всё равно процесс приносит большое удовольствие, даже с учётом ограничений.
К сожалению, не все головоломки получились удачными. В них не всегда прослеживается логика, а многие решения находятся только путём перебора. Игра не наказывает за это — наоборот, лишь благодаря ошибкам вы сможете увидеть некоторые уникальные анимации. А всё испортить и сломать, чтобы пришлось перезапускать уровень, вообще невозможно. Так что в некоторых случаях чувствуешь себя не умным, а удачливым — смысл пазла не понял, случайно решил его и вряд ли будешь возвращаться к этой сцене из главного меню, чтобы разобраться. В общем, ожидать от этой игры загадок уровня Machinarium не стоит.
В этом, наверное, главная проблема Phonopolis — игру от Amanita Design невольно сравниваешь с другими релизами студии, и на их фоне она выглядит не так ярко. Особенно когда хорошие геймплейные моменты прерываются очередными рассуждениями о том, как люди страдают от диктатуры и как нарочито карикатурный злодей уничтожает вещи из «Старых Времён» — не абы какие, а произведения искусства и красивые архитектурные сооружения. Для авторов это, возможно, больная тема, но в прошлых играх «Аманиты» так топорно и в лоб доносить свои мысли не пытались, в них была какая-то загадочность и недосказанность. Даже в Chuchel, где странный герой делал не менее странные вещи. Здесь же для загадочности (и уж тем более для метафор и аллегорий) места вообще не нашлось.
***
Phonopolis не разочаровывает настолько сильно, чтобы ставить ей совсем уж низкую оценку, но и в список лучших игр Amanita Design она не войдёт. Сюжет до зевоты банален, некоторые головоломки решаются простым перебором, а мини-игру, которую заставляют проходить по несколько раз, как будто и вовсе добавили незадолго до релиза. Но светлые моменты всё же есть, а внешне игра чудесна и очаровательна — даже жаль, что на создание такой красоты приходится тратить много лет. Хотелось бы почаще видеть подобные эксперименты.
Достоинства:
уникальный стиль с очень симпатичными картонными фигурками, которые создавали вручную и сканировали;
встречаются удачные головоломки, в том числе те, которые позволяют взаимодействовать с окружением;
приятный саундтрек от композитора, работавшего над многими хитами студии.
Недостатки:
банальный сюжет, набитый антиутопическими штампами;
озвученный главный герой раз за разом произносит настолько очевидные вещи, что это кажется неуместным;
повторяющиеся геймплейные моменты выглядят странно в игре на три часа.
Оценка: 7,0/10
Phonopolis
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