Сегодня 21 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры GamesBlender Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, с...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, студии Xbox на грани закрытия, Unreal Engine 6 в 2027 году

 
Смотрим новый GamesBlender и плачем над беспрерывно закрывающимися студиями Xbox и офисами Ubisoft. Но также ждем новый Unreal Engine, GTA VI и в целом знакомимся со свежими новостями игровой индустрии

 
 
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия
Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия
Fatekeeper — наконец-то Dark Messiah 2? Предварительный обзор
Gamesblender № 780: RE Veronica, Stellar Blade 2, Gears of War: E-Day, Senua — главные анонсы июня
Gothic Remake — в новом теле старый дух. Рецензия
Mina the Hollower — восьмибитный алмаз. Рецензия
Теги: игры, gamesblender, gta vi, xbox, unreal engine 6
игры, gamesblender, gta vi, xbox, unreal engine 6
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров
Новая статья: Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия 32 мин.
Новая статья: Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, студии Xbox на грани закрытия, Unreal Engine 6 в 2027 году 2 ч.
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 9 ч.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 9 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 10 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 13 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 13 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 13 ч.
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования 15 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 15 ч.
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное 4 ч.
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков 4 ч.
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 8 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 9 ч.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 10 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 10 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 12 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 12 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 13 ч.
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима 13 ч.