The Adventures of Elliot: The Millenium Tales — возвращение старой школы. Рецензия

Жанр Экшен, приключение Издатель Square Enix Разработчик Square Enix Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8100 3,6 ГГц / AMD Ryzen 3 3100 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT, 20 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon RX 5600 XT Дата выхода 18 июня 2026 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Нет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

В 2018 году вышла Octopath Traveler, первая игра, сделанная в стиле HD-2D. Суть этого формата заключается в том, что двухмерные пиксельные персонажи и противники существуют в полноценных (но стилизованных) трёхмерных декорациях, выполненных с использованием современных технологий вроде динамического освещения. То есть игры одновременно и похожи на классические JRPG многолетней давности, и не кажутся визуально устаревшими. Этот стиль Square Enix использовала как в ремейках любимых многими игр (вроде Dragon Quest III), так и в совершенно новых проектах — одним из них стал The Adventures of Elliot: The Millenium Tales, первый релиз в HD-2D, предлагающий не пошаговую боёвку, а сражения в реальном времени.

⇡#Раньше было так же

Из названия игры это непонятно, но вся история здесь построена вокруг путешествий во времени. Главного героя Эллиота, называющего себя искателем приключений, вызвал глава королевства Хютер для исследования руин и подземелий неподалёку от главной крепости. Впоследствии оказывается, что герцог узнал о возможности возвращаться в прежние эпохи, и использовать это он хочет в своих корыстных целях — он даже убивает Эллиота, когда тот пытается его остановить. Протагониста спасает и воскрешает фея, которую видит и слышит только он сам. После чудесного спасения, задача героя — остановить герцога и обеспечить безопасность короля и принцессы.

Звучит банально… и так оно и есть. Встречаются интересные персонажи (особенно по достижении третьей эпохи), но в целом история идёт примерно по такому же сценарию, который представляешь у себя в голове при первой встрече с героями. В каком-то смысле это плюс The Adventures of Elliot — игра пытается подражать старым JRPG, и во время прохождения ты как будто играешь в классическое японское приключение эпохи Chrono Trigger — не в том плане, что история здесь так же хороша, а в плане ностальгии и «ламповости». С простыми диалогами (особенно на фоне некоторых героев в Octopath Traveler), понятными мотивами персонажей и так далее.

В то же время идею с переключением эпох явно «недожали», а ведь она должна была стать главной особенностью игры. Центральная крепость существенно меняется в зависимости от временного промежутка: в Эпоху Восстановления она больше похожа на руины, а в Эпоху Магии там активно развиваются магические технологии, в том числе лифты, которые в других эпохах не увидишь. Даже жители разговаривают по-разному, если вслушиваться в диалоги и пытаться найти отличия, — где-то люди измучены жизнью, а где-то пафосны и надменны. Но как только выходишь за пределы крепости, особой разницы между эпохами не замечаешь, и зачастую трудно сказать, в какой именно сейчас находишься.

Это выражается во многом: и регион, который мы исследуем, выглядит плюс-минус одинаково в каждой эпохе, и противники встречаются одни и те же. Неважно, произошёл ли в конкретный период упадок магии, или она известна лишь избранному племени, — вы всё равно будете встречать всяких улиток, резко летящих в сторону игрока комаров, прыгающих пауков и вооружённых копьями и луками птиц. У них может меняться окраска, да и ударов они требуют чуть больше в той или иной эпохе, но ведут они себя так же и остаются предсказуемыми независимо от антуража.

Этот недостаток нивелируется богатством арсенала, доступного главному герою. И дело не только в разнообразии видов оружия — к стартовому мечу добавляются бомбы, лук, серп на цепи и другие предметы, позволяющие по-разному подходить к сражениям. Так ещё и многочисленные модификации буквально позволяют настроить то или иное оружие под себя. Лук, выпускающий сразу две стрелы. Бомбы, завораживающие цели. Молот, создающий взрывную волну. Вариантов огромное количество, и между ними порой переключаешься не ради победы над боссом, как это бывает в JRPG, а потому что экспериментировать и пробовать уникальные вариации весело.

Часть этих модификаций спрятана в сундуках, разбросанных по всему миру, но подавляющее большинство получаешь в крепости, обменивая собранные с боссов и из других источников осколки на драгоценные камни. Чем чаще это делаешь, тем быстрее растёт уровень торговца, а вместе с этим увеличивается шанс получения фиолетовых и золотых камней — самых качественных и редких, которые поначалу создать почти невозможно. В этом плане The Adventures of Elliot немного напоминает бесплатные мобильные игры, где у пятизвёздочного трофея крошечные шансы выпадения, но здесь такая механика кажется вполне уместной.

⇡#Всё найти, всё собрать

В сундуках вообще находишь много ценного: там и более качественное оружие встречается, и большие скопления осколков, и так называемые фрагменты жизни — «склеиваешь» друг с другом четыре штуки и увеличиваешь максимальное здоровье. В любой момент можно открыть карту и посмотреть не только местоположение пещер, подземелий и других точек интереса, но и количество пропущенных сундуков. Локации похожи на лабиринты, к каждой двери или дыре в стене нужно подходить зигзагами из-за поваленных деревьев, ограждений и прочих препятствий. Зато телепортироваться к многочисленным контрольным точкам ничто не мешает, причём можно даже «прыгать» между разными эпохами.

Так что исследовать каждый угол очень увлекательно. Хотя иногда раздражает, что ты натыкаешься на подземелье, где пригодилась бы та или иная способность, спустя полчаса получаешь этот навык — и уже не помнишь, где именно была та пещера, потому что их очень много. Но бывает и наоборот — вместо того, чтобы «правильно» отгадывать загадку, используешь навыки, найденные в других эпохах. В игре много разных головоломок, связанных с перетаскиванием объектов, поворотом зеркал для отражения лучей и так далее, и есть платформенные «челленджи», в том числе с опасностями вроде огненных турелей. И если до попадания в такие места ты открыл способность управлять феей и телепортироваться к ней, подобные испытания значительно упрощаются — и это лишь один пример.

Поэтому бегать от одного сюжетного задания к другому вроде бы можно, но нежелательно. Иногда невольно застреваешь в каком-то подземелье — не понимая, как попасть на другой конец карты, пытаешься найти выход в подозрительно выглядящей пещере и просто выходишь оттуда с трофеями. Иногда специально начинаешь всё изучать — к примеру, понимая, что с последним боссом сражаться было тяжеловато. У персонажа нет классического набора характеристик, равно как нет и очков опыта и древа прокачки — нельзя просто нажать на плюсики рядом со шкалами силы и ловкости, как во многих экшенах и JRPG.

Здесь система иная: с каждым видом оружия связана коробочка, в которую кладутся драгоценные камни с пассивными бонусами, и камни эти разных размеров — самые простые (+1 к атаке и прочие банальные вариации) требуют не очень много места, а всякая «экзотика» занимает большое пространство. Так что порой сидишь и выбираешь, что тебе кажется более полезным и стоит ли брать один редкий камень вместо двух или даже трёх обычных. Потом нужно накопить достаточно денег, чтобы увеличить размеры коробочек у торговца, — а если самому копаться во всём этом лень, можно попросить фею автоматически организовать лучшую сборку. В её представлении, конечно, — иногда приходится вносить коррективы.

Фея вообще очень полезный компаньон — и врагов может атаковать, если направить её правым стиком, и загадки помогает решать, и валюту подбирает. В игре даже есть локальный кооператив, где второй игрок может управлять феей со своего контроллера. Жаль, болтает она слишком много, да ещё и писклявым голосом. Персонаж комментирует буквально всё, что видит, и это надоедает уже в первых главах. Протагониста заморозил противник — она удивится, что протагонист заморожен. Ты идёшь открывать сундук, который увидел минуту назад, — она предлагает открыть этот сундук, когда к нему подходишь. В меню можно уменьшить этот поток болтовни, но существенно ничего не изменится — фея продолжает без умолку проговаривать очевидное, пусть и немного реже. Сейчас это одна из главных претензий к игре — не удивлюсь, если со следующим патчем её реплики вообще позволят отключить

***

The Adventures of Elliot — хороший и увлекательный экшен, который как будто бы ни на что не претендует. Основной сюжет неплохой, но очень простой. Боевая система богата возможностями, но нет чего-то такого, из-за чего её будут вспоминать в будущем. Идея с переключением между разными эпохами ничем не впечатляет — как и в Code Vein 2, здесь порой трудно отличить один временной период от другого. Просто добротное приключение на несколько вечеров с интересным опциональным контентом — отличный кандидат на то, чтобы ознакомиться с ним через несколько месяцев по скидке или какой-нибудь подписке.

Достоинства:

очаровательный стиль HD-2D с атмосферными локациями;

разнообразные виды оружия, которые можно модифицировать магическими камнями;

исследовать окружение интересно, в том числе из-за изрядного количества ценных трофеев;

увлекательные, пускай и не очень сложные, головоломки в подземельях.

Недостатки:

за пределами центральной крепости разница между эпохами практически неразличима;

однообразные противники, среди которых много перекрашенных вариаций;

простенький и предсказуемый сюжет, который вдобавок портит неумолкающая фея.

Графика Кому-то кажется, что стиль HD-2D делает игры похожими друг на друга, и в каком-то смысле это действительно так. Но ещё не прошло достаточно времени, чтобы он надоел и перестал выглядеть симпатично. Звук Очень хороший саундтрек из сотни треков здорово дополняет визуальный ряд. К озвучению претензий тоже нет, если не считать фею, чей писклявый голос быстро начинает утомлять. Одиночная игра Можно бегать от одного сюжетного маркера к другому, игнорируя всё остальное, но этим сильно усложнишь прохождение. Лучше обращать внимание на опциональные подземелья и испытания, коих тут немало, — там и новое оружие найдёшь, и способности для феи, и увеличение здоровья, и многие другие полезные улучшения. Оценочное время прохождения Около 25 часов на сюжетную кампанию, и примерно вдвое больше, когда увлекаешься опциональным контентом, необязательными боссами и разного рода «челленджами». Коллективная игра В локальном кооперативе второй игрок может управлять феей — посильная задача даже для маленького ребёнка. Общее впечатление Очаровательное приключение, напоминающее старые «Зельды», но однообразие противников и не очень оригинальный сюжет не позволяют The Adventures of Elliot войти в список лучших HD-2D-релизов Square Enix.

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Оценка: 7,0/10

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