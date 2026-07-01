Перезагрузка бизнеса Xbox не затронет OD — загадочный хоррор от Кодзимы пока в безопасности

Издание IGN со ссылкой на собственные источники прояснило судьбу загадочного хоррора OD от Kojima Productions на фоне инициированной новым гендиректором Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузки бизнеса Xbox.

Напомним, помимо запланированных массовых увольнений и закрытия/продажи как минимум пяти студий, развернувшаяся трансформация Xbox включает также пересмотр стратегии игровых инвестиций.

Так, в рамках инициативы Xbox уже оставила без финансирования онлайновую ролевую игру Project Fantasy от IO Interactive и боевик 1666: Amsterdam от команды соавтора Assassin’s Creed Патриса Дезиле (Patrice Désilets).

По данным осведомлённых о планах Microsoft информаторов IGN, OD переживёт перезагрузку бизнеса Xbox. Игра до сих пор находится в разработке у Kojima Productions, а Xbox всё ещё числится издателем проекта.

Примечательно, что это уже вторая чистка портфолио Xbox за последний год, которая обходит стороной OD. На фоне массовых увольнений в прошлом июле компания тоже отказалась от ряда сторонних проектов.

OD создаётся на движке Unreal Engine 5 в партнёрстве с Xbox и кинорежиссёром Джорданом Пилом (Jordan Peele). На данном этапе проект не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ.

Глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) обещает, что OD будет «максимально страшной», но предложит особую систему для пугливых игроков: «Не могу рассказать слишком много, но такого никто никогда не видел».