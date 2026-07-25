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The Alters: Last Variable — последняя тайна. Рецензия

 
The Alters стала одним из главных релизов 2025 года. Дополнение — отличный повод еще раз вернуться к истории Яна Дольски. Но добавляет ли оно действительно что-то важное, или остается пятым колесом? Разбираемся в нашей рецензии
⇣ Содержание
Жанр Приключение
Издатель 11 bit studios
Разработчик 11 bit studios
Минимальные требования Процессор Intel Core i7-6700 3,4 ГГц/AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A570, 50 Гбайт на твердотельном накопителе, аккаунт в Steam, GOG или Epic Games Store
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц/AMD Ryzen 5 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc A770
Дата выхода 13 июля 2026 года
Возрастной ценз От 17 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Официальный сайт

Играли на PC

The Alters покорила многих, и, в частности, нашу редакцию, став главным проектом 2025 года по версии 3DNews. Поэтому анонс продолжения я воспринял с энтузиазмом. Перспектива вернуться на далекую планету была определенно радостной. Но была и легкая тревога: а точно ли этой истории нужно продолжение? Даже после титров Last Variable мне сложно ответить однозначно.

#Ян, Ян и снова Ян!

Ян Дольски после всех своих злоключений на планете Gliese 3804 A b все же нашел путь домой. Помогли ему альтеры, созданные с помощью квантового компьютера и особого минерала рапидия, который можно было добывать лишь в глубоком космосе. Альтеры — это версии человека: кем он мог бы стать, приняв иные решения в поворотный момент своей жизни. Один из них — Ян Ученый — в итоге остается на планете, чтобы разгадать тайну Оазиса, который неизвестным образом выживает в экстремальных условиях радиации и высоких температур. Этому исследованию и посвящена «Последняя переменная».

Какой ученый устоит перед тайной инопланетной жизни? Точно не Ян Ученый!

Какой ученый устоит перед тайной инопланетной жизни? Точно не Ян Ученый!

Хотя, строго говорят, мы примерим роль не того же самого Ученого. В первой же сцене мы понимаем, что исходный Ян Ученый не успел завершить свою работу, а посему для продолжения дела создал идеального клона — уже протагониста. И на основе своего сознания обучил ИИ ЯнБота (очень актуально), с которым мы будем на постоянной основе советоваться, вместо того, чтобы контактировать с Землей.

Базой в этот раз вступает прибежище, обустроенное отколовшейся группой Янов в оригинале. От старого доброго Колеса остались лишь обломки неподалеку. Но принцип развития остался прежним: размещаем модули на свободных ячейках, расширяя по мере изучения технологий как вариации построек, так и место для строительства. Новинок лишь две: станция преобразования новых видов смешанных ресурсов (о них мы еще поговорим) и автоматический анализатор аномалий, который, как можно догадаться по названию, работает самостоятельно и дает доступ к ряду полезных бонусов.

Для большинства работ по-прежнему требуется ручной контроль. Так как у Яна Ученого лишь одна пара рук, то, очевидно, стоит воспользоваться знакомой технологией альтеров, благо предшественник оставил нам квантовый компьютер. Только вместо совсем уж разношерстной компании с вечными терками прагматичный Ученый решает подкрутить алгоритм, чтобы создать максимально близкие вариации себя, но с нужным набором умений. План, надежный как швейцарские часы!

Правильные слова улучшат настроение любого альтера. А хорошее настроение — залог бонусных рабочих смен

Правильные слова улучшат настроение любого альтера. А хорошее настроение — залог бонусных рабочих смен

Конечно же, все четыре варианта: Геолог, Физик, Химик и Биолог, — оказываются далеко не так похожи на Ученого, как тому бы хотелось. Оригинальная игра показывала, как круто один выбор может поменять жизнь человека. Last Variable же дополняет идею: любая мелочь может оставить неизгладимый отпечаток на личности, как взмах крыльев бабочки в одной точке планеты порождает шторм в дргуой. Выбрать научное исследование ради гранта или по интересу? Посвятить себя теоретическому познанию или идти путем экспериментов?

Новые альтеры получились выразительными, а Алекс Джордан (Alex Jordan) снова проделал потрясающую работу, воплотив все эти уникальные образы (может хоть в этом году его отметят заслуженными наградами). К сожалению, в их отношениях меньше динамики. У Геолога самая интересная ситуация в личном квесте, а Физик сильнее всего меняется по мере прохождения. А вот Химик с Биологом вышли скучноватыми, без какого-то полноценного развития.

#Чудеса природы

В Last Variable для исследования доступна лишь одна локация — все же база у нас подземная. Но по размерам она превосходит все зоны из основной игры. К тому же сам ландшафт куда более сложный: здесь есть и многоуровневые пещеры, и плато на вершине горы, и каньоны с узкими тропками. Базовые правила, впрочем, остались без изменений.

К сожалению, почти все исследования придется проводить заново. Что, конечно, странно

К сожалению, почти все исследования придется проводить заново. Что, конечно, странно

Нам предстоит исследовать поверхность в поисках материалов и строить добывающие аванпосты на участках с богатыми месторождениями. Чтобы ресурсы поступали на базу, требуется соединить буровые установки с главной базой транспортной сетью. Но из-за сложной местности задачка стала более заковыристой. Попробуй протянуть связующий кабель, когда вокруг сплошные горы. Приходится внимательно изучать окружение в поисках просвета, через который получится соединить узлы.

Но знакомые с The Alters спросят: «А как же рассвет?». Местное светило все так же смертоносно. Поэтому затяжной планетарный день (который длится, как оказалось, аж тринадцать лет!) альтеры проводят в заморозке. А вся инфраструктура, которую вы успеете отстроить за десять безопасных земных суток, уничтожается… если только не терраформировать часть местности. Исследование Оазиса позволило спроектировать особый зонд, расширяющий безопасную зону. Ставите такой в специальном месте, уходите в спячку, а цикл спустя земля вокруг него буквально расцветает. Благодаря чему, в том числе, открываются пути к новым локациям.

По мере прохождения доступная для изучения местность становится все шире и запутаннее. А для очередной ступени терраформирования нужны более изощренные ресурсы. Чудо-технология требует не просто банальных металлов или рапидия, но смеси из разных веществ. Авторы определенно хотели придать механикам глубины, чтобы дополнение и давало новый опыт, и бросало новый вызов.

На природе лучше пикник устраивать, а не у аванпоста железо добывать

На природе лучше пикник устраивать, а не у аванпоста железо добывать

Помимо знакомых аванпостов, на месторождениях рапидия и минералов можно установить экстрактор — с отдельным типом соединений. Еще в округе встречаются гейзеры, на которых можно построить фазеры. Соединив с ним экстрактор, вы получите особую «сфазированную» вариацию материала. Дальше — больше. Чтобы получить нужный конечный ресурс, нужно миксером (еще одна постройка) смешать, к примеру, рапидий «сфазированный» и обыкновенный минерал.

Звучит муторно, но до поры до времени задача в целом интересная. Нельзя уже просто наклепать опор от аванпоста до базы. Приходится прокладывать маршрут определенным образом, чтобы он проходил через гейзер, с учетом сложности самой местности. Но к финалу это занятие начинает утомлять. Ведь в уравнение подмешиваются еще и разветвители. Месторождение рапидия на всю карту одно-единственное, а нужен он для разных смесей. А разбить поток можно, опять же, лишь через гейзер. К финалу Last Variable превращается уже в кошмарный сон трубопроводчика, ведь для последнего рывка потребуется собрать неприлично большой объем трех смесей.

Беда в том, что к этому моменту вы уже точно закроете все личные квесты альтеров. А в центральном повествовании не то, чтобы много непосредственно истории. Раскрытие тайны Оазиса — скорее рутинная задача. Проводим исследования в меню игры, собираем нужные конструкции в мастерской и устанавливаем их в нужных точках на карте. Все это сопровождается научной тарабарщиной с ЯнБотом или другими Янами.

Аномалии теперь могут проникнуть даже на базу

Аномалии теперь могут проникнуть даже на базу

Здесь нет ставок не на жизнь, а на смерть, нет внезапных сюжетных поворотов. Самая интересная часть — общение с теми альтерами, которых надо оставлять на поверхности после терраформирования. Они-то не спят в криокамере годами, а живут и стареют, делясь той мудростью, что приходит лишь с опытом и возрастом. Но этих бесед крайне мало на фоне общего хронометража под два десятка часов. А финал в лучшем случае кажется скомканным, если не сказать — сомнительным.

* * *

Last Variable зиждется на тех же столпах, что и оригинальная The Alters, но добавляет механикам новый слой глубины. Казалось бы, идеальная формула для дополнения. Но ему не хватает того баланса между повествованием и процессом, чем выделалась основная игра. У добавки меньше нерва, но больше рутины. Что делает сам опыт хоть и не плохим, но менее захватывающим.

Достоинства:

  • смесь из приключения, выживания и менеджмента базы все так же хорошо работает, прибавив в глубине;
  • Оазис вносит дополнительные краски в ранее безжизненные пейзажи;
  • Ян Ученый по-прежнему радует своей эксцентричностью.

Недостатки:

  • в сюжете не хватает событий помимо очередных «научных» открытий;
  • к финалу фокус смещается на сбор ресурсов, практически исключая из уравнения общение с альтерами и исследование.

Графика

Пейзажи другой планеты столь же завораживающи, но теперь с красками живой природы.

Звук

Озвучка, как и прежде, — виртуозный театр одного актера.

Одиночная игра

Механически Last Variable — все та же The Alters с дополнительным геймплейным слоем. Кому-то он может показаться интересным, а другим — надуманно переусложненным. Особенно под конец.

Оценочное время прохождения

Под два десятка часов, с учетом всех просьб альтеров.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Качественное, но не особо обязательное дополнение для одной из главных фантастических игр последних лет.

Оценка: 7,5/10

Подробнее о системе оценок

The Alters: Last Variable
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Теги: the alters: last variable, игра, рецензия
the alters: last variable, игра, рецензия
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