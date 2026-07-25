The Alters: Last Variable — последняя тайна. Рецензия

Жанр Приключение Издатель 11 bit studios Разработчик 11 bit studios Минимальные требования Процессор Intel Core i7-6700 3,4 ГГц/AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A570, 50 Гбайт на твердотельном накопителе, аккаунт в Steam, GOG или Epic Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц/AMD Ryzen 5 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc A770 Дата выхода 13 июля 2026 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Официальный сайт

Играли на PC

The Alters покорила многих, и, в частности, нашу редакцию, став главным проектом 2025 года по версии 3DNews. Поэтому анонс продолжения я воспринял с энтузиазмом. Перспектива вернуться на далекую планету была определенно радостной. Но была и легкая тревога: а точно ли этой истории нужно продолжение? Даже после титров Last Variable мне сложно ответить однозначно.

⇡#Ян, Ян и снова Ян!

Ян Дольски после всех своих злоключений на планете Gliese 3804 A b все же нашел путь домой. Помогли ему альтеры, созданные с помощью квантового компьютера и особого минерала рапидия, который можно было добывать лишь в глубоком космосе. Альтеры — это версии человека: кем он мог бы стать, приняв иные решения в поворотный момент своей жизни. Один из них — Ян Ученый — в итоге остается на планете, чтобы разгадать тайну Оазиса, который неизвестным образом выживает в экстремальных условиях радиации и высоких температур. Этому исследованию и посвящена «Последняя переменная».

Хотя, строго говорят, мы примерим роль не того же самого Ученого. В первой же сцене мы понимаем, что исходный Ян Ученый не успел завершить свою работу, а посему для продолжения дела создал идеального клона — уже протагониста. И на основе своего сознания обучил ИИ ЯнБота (очень актуально), с которым мы будем на постоянной основе советоваться, вместо того, чтобы контактировать с Землей.

Базой в этот раз вступает прибежище, обустроенное отколовшейся группой Янов в оригинале. От старого доброго Колеса остались лишь обломки неподалеку. Но принцип развития остался прежним: размещаем модули на свободных ячейках, расширяя по мере изучения технологий как вариации построек, так и место для строительства. Новинок лишь две: станция преобразования новых видов смешанных ресурсов (о них мы еще поговорим) и автоматический анализатор аномалий, который, как можно догадаться по названию, работает самостоятельно и дает доступ к ряду полезных бонусов.

Для большинства работ по-прежнему требуется ручной контроль. Так как у Яна Ученого лишь одна пара рук, то, очевидно, стоит воспользоваться знакомой технологией альтеров, благо предшественник оставил нам квантовый компьютер. Только вместо совсем уж разношерстной компании с вечными терками прагматичный Ученый решает подкрутить алгоритм, чтобы создать максимально близкие вариации себя, но с нужным набором умений. План, надежный как швейцарские часы!

Конечно же, все четыре варианта: Геолог, Физик, Химик и Биолог, — оказываются далеко не так похожи на Ученого, как тому бы хотелось. Оригинальная игра показывала, как круто один выбор может поменять жизнь человека. Last Variable же дополняет идею: любая мелочь может оставить неизгладимый отпечаток на личности, как взмах крыльев бабочки в одной точке планеты порождает шторм в дргуой. Выбрать научное исследование ради гранта или по интересу? Посвятить себя теоретическому познанию или идти путем экспериментов?

Новые альтеры получились выразительными, а Алекс Джордан (Alex Jordan) снова проделал потрясающую работу, воплотив все эти уникальные образы (может хоть в этом году его отметят заслуженными наградами). К сожалению, в их отношениях меньше динамики. У Геолога самая интересная ситуация в личном квесте, а Физик сильнее всего меняется по мере прохождения. А вот Химик с Биологом вышли скучноватыми, без какого-то полноценного развития.

В Last Variable для исследования доступна лишь одна локация — все же база у нас подземная. Но по размерам она превосходит все зоны из основной игры. К тому же сам ландшафт куда более сложный: здесь есть и многоуровневые пещеры, и плато на вершине горы, и каньоны с узкими тропками. Базовые правила, впрочем, остались без изменений.

Нам предстоит исследовать поверхность в поисках материалов и строить добывающие аванпосты на участках с богатыми месторождениями. Чтобы ресурсы поступали на базу, требуется соединить буровые установки с главной базой транспортной сетью. Но из-за сложной местности задачка стала более заковыристой. Попробуй протянуть связующий кабель, когда вокруг сплошные горы. Приходится внимательно изучать окружение в поисках просвета, через который получится соединить узлы.

Но знакомые с The Alters спросят: «А как же рассвет?». Местное светило все так же смертоносно. Поэтому затяжной планетарный день (который длится, как оказалось, аж тринадцать лет!) альтеры проводят в заморозке. А вся инфраструктура, которую вы успеете отстроить за десять безопасных земных суток, уничтожается… если только не терраформировать часть местности. Исследование Оазиса позволило спроектировать особый зонд, расширяющий безопасную зону. Ставите такой в специальном месте, уходите в спячку, а цикл спустя земля вокруг него буквально расцветает. Благодаря чему, в том числе, открываются пути к новым локациям.

По мере прохождения доступная для изучения местность становится все шире и запутаннее. А для очередной ступени терраформирования нужны более изощренные ресурсы. Чудо-технология требует не просто банальных металлов или рапидия, но смеси из разных веществ. Авторы определенно хотели придать механикам глубины, чтобы дополнение и давало новый опыт, и бросало новый вызов.

Помимо знакомых аванпостов, на месторождениях рапидия и минералов можно установить экстрактор — с отдельным типом соединений. Еще в округе встречаются гейзеры, на которых можно построить фазеры. Соединив с ним экстрактор, вы получите особую «сфазированную» вариацию материала. Дальше — больше. Чтобы получить нужный конечный ресурс, нужно миксером (еще одна постройка) смешать, к примеру, рапидий «сфазированный» и обыкновенный минерал.

Звучит муторно, но до поры до времени задача в целом интересная. Нельзя уже просто наклепать опор от аванпоста до базы. Приходится прокладывать маршрут определенным образом, чтобы он проходил через гейзер, с учетом сложности самой местности. Но к финалу это занятие начинает утомлять. Ведь в уравнение подмешиваются еще и разветвители. Месторождение рапидия на всю карту одно-единственное, а нужен он для разных смесей. А разбить поток можно, опять же, лишь через гейзер. К финалу Last Variable превращается уже в кошмарный сон трубопроводчика, ведь для последнего рывка потребуется собрать неприлично большой объем трех смесей.

Беда в том, что к этому моменту вы уже точно закроете все личные квесты альтеров. А в центральном повествовании не то, чтобы много непосредственно истории. Раскрытие тайны Оазиса — скорее рутинная задача. Проводим исследования в меню игры, собираем нужные конструкции в мастерской и устанавливаем их в нужных точках на карте. Все это сопровождается научной тарабарщиной с ЯнБотом или другими Янами.

Здесь нет ставок не на жизнь, а на смерть, нет внезапных сюжетных поворотов. Самая интересная часть — общение с теми альтерами, которых надо оставлять на поверхности после терраформирования. Они-то не спят в криокамере годами, а живут и стареют, делясь той мудростью, что приходит лишь с опытом и возрастом. Но этих бесед крайне мало на фоне общего хронометража под два десятка часов. А финал в лучшем случае кажется скомканным, если не сказать — сомнительным.

* * *

Last Variable зиждется на тех же столпах, что и оригинальная The Alters, но добавляет механикам новый слой глубины. Казалось бы, идеальная формула для дополнения. Но ему не хватает того баланса между повествованием и процессом, чем выделалась основная игра. У добавки меньше нерва, но больше рутины. Что делает сам опыт хоть и не плохим, но менее захватывающим.

Достоинства:

смесь из приключения, выживания и менеджмента базы все так же хорошо работает, прибавив в глубине;

Оазис вносит дополнительные краски в ранее безжизненные пейзажи;

Ян Ученый по-прежнему радует своей эксцентричностью.

Недостатки:

в сюжете не хватает событий помимо очередных «научных» открытий;

к финалу фокус смещается на сбор ресурсов, практически исключая из уравнения общение с альтерами и исследование.

Графика Пейзажи другой планеты столь же завораживающи, но теперь с красками живой природы. Звук Озвучка, как и прежде, — виртуозный театр одного актера. Одиночная игра Механически Last Variable — все та же The Alters с дополнительным геймплейным слоем. Кому-то он может показаться интересным, а другим — надуманно переусложненным. Особенно под конец. Оценочное время прохождения Под два десятка часов, с учетом всех просьб альтеров. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Качественное, но не особо обязательное дополнение для одной из главных фантастических игр последних лет.

Оценка: 7,5/10

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