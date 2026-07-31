The Mermaid Mask — замечательный подводный детектив. Рецензия

Жанр Головоломка Издатель SFB Games Разработчик SFB Games Минимальные требования Процессор Intel Core i3 или аналог от AMD, 2 Гбайт RAM, видеокарта Intel HD Graphics, 2 Гбайт на жёстком диске Дата выхода 16 июля 2026 года Возрастной ценз От 7 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

Британский коллектив SFB Games стал известен в 2014 году, когда выпустил приключение Detective Grimoire: Secret of the Swamp. Это была Flash-игра, изданная Armor Games (да, у нас тоже свело олдскулы!), и тогда публика влюбилась буквально в каждую её составляющую: в забавные диалоги, в симпатичного протагониста, в увлекательные загадки и — самое главное — в интригующий детективный сюжет, на котором держалось всё остальное. Сиквел, который озаглавили Tangle Tower, тоже понравился аудитории, а Apple даже на целый год сделала игру эксклюзивом своего сервиса Apple Arcade. А теперь, спустя семь лет после того релиза, мы получили третью часть серии — The Mermaid Mask.

Главным героем вновь стал детектив Гримуар, и вместе с подругой по имени Салли ему предстоит выяснить причины загадочного убийства на субмарине «Мортуга». Её капитан Магнус Мортуга был зарезан в запертой комнате, и когда его труп обнаружили, то не смогли найти даже холодное оружие, не говоря уже об остальных уликах, которые помогли бы вычислить убийцу. Новым капитаном стала Синтия Солепена (да, в локализации фамилии адаптированы — в оригинале её зовут Seafoam), которая и нанимает наших детективов. При этом, как и все остальные персонажи на судне, она становится подозреваемой — слепо доверять в таком деле никому нельзя.

На первый взгляд завязка слишком банальная, но со временем история становится всё запутаннее, а обитающие на борту субмарины герои оказываются интереснейшими личностями. Типажи у них не самые оригинальные: писатель-неудачник, который добился успеха с дебютной книгой, но не может его повторить; весёлый качок, мечтающий о карьере в кино; эксцентричный инженер «Мортуги» и по совместительству торговец… Эту информацию узнаёшь при первом знакомстве, а потом начинаешь изучать каюты, замечать странные предметы, получать доступ к тайникам — и двухмерные герои оказываются очень и очень «объёмными». Абсолютно все диалоги озвучены, а каждый актёр подобран изумительно — одна из актрис даже имитирует голосом, что курит трубку, когда её персонаж делает это на экране.

Быстро выясняется, что субмарина — не просто судно для исследования подводных глубин: там и театр иллюзий есть для магических представлений, и что-то вроде зельехранилища, и древний каменный котёл — раньше его старались не трогать, а теперь крышка почему-то распахнута. То тут, то там натыкаешься на сундуки, медальоны и закрытые на замок книги, которые их владельцы зачастую отказываются открывать. У каждого героя найдётся как минимум один секрет, которым он по тем или иным причинам не хочет делиться, и чем дальше проходишь сюжет, тем больше тайн узнаёшь… и тем больше замечаешь взаимоисключающих утверждений в диалогах с каждым, кто застрял с нами на судне на время расследования.

Так что в роли детектива нам придётся тщательно исследовать каждое помещение — одни объекты Гримуар и Салли просто обсудят друг с другом, отпустив пару хороших шуточек, а информацию о других внесут в папку с делом. В любой момент к разглядыванию этих вещей можно вернуться, даже если вы уже покинули комнаты, где они лежат, — в меню и 3D-модельки доступны, которые позволяют покрутить в разные стороны, и описания имеются. У некоторых предметов есть кнопки для дополнительного взаимодействия: что-то открываешь, что-то закрываешь, на диктофонах слушаешь чужие разговоры, на проекторе смотришь видеозаписи и так далее.

⇡#Болтливые и подозрительные

Когда информация об улике записана, её позволяют обсудить с каждым персонажем на субмарине, и тут трудно не восхититься масштабами сценария в инди-игре от небольшой студии. Подозреваемых в The Mermaid Mask — восемь человек, улик — несколько десятков, и о чём любого героя ни спроси, он всегда найдёт что сказать. Не отмахнётся, намекнув на то, что с ним обсуждать ту или иную вещь бессмысленно (как происходит во многих квестах и детективах), а пошутит, вспомнит какую-то историю или вообще покажет забавную мини-сценку с участием крошечных 3D-моделек. Так что даже если для раскрытия дела не нужно кому-то показывать ту или иную вещь, это всё равно делаешь, лишь бы не упустить классный диалог.

О каких-то предметах или событиях спрашивать необходимо, и со временем мы набираем достаточную базу знаний, чтобы устроить допрос всех подозреваемых. Если в остальные моменты The Mermaid Mask больше похожа на квест, то в этих эпизодах игра превращается в детективную головоломку в духе дилогии Golden Idol и её аналогов. Мы что-то говорим подозреваемому, тот отвечает, что мы не правы, — и нужно выбрать в списке улик ту, которая подтвердит нашу теорию. А иногда важна не просто улика, а её деталь — часть изображения на постере или отдельная запись в дневнике. В некоторых случаях мы составляем алгоритм действий героя — нам дают предложение с пропусками, которые нужно заполнить портретами действующих лиц или картинками с предметами. Допросы длятся довольно долго, в голове нужно держать много информации, и каждый раз радуешься, когда с первого раза находишь верный ответ.

Классические загадки тоже есть, но если многие элементы игры не выбиваются из повествования, то головоломки будто бы существуют отдельно от всего остального. Кажется странным расставлять в правильном порядке детальки с изображениями, воспроизводить геометрические фигуры из мелких кусочков, крутить колёса, чтобы сумма чисел на прикреплённых к ним табличках совпадала с инструкцией… Сами по себе пазлы увлекательные (кроме одного или двух неудачных), и решения ищешь не без удовольствия — тем более, что это не так уж сложно. Но, как и в прошлых играх о детективе Гримуаре, небольшой диссонанс возникает. Будем считать это авторским почерком и игровой условностью.

Когда в игре есть и исследование локаций (пусть и небольших), и допросы, и загадки, логично, что в какой-то момент легко «застрять» и отправиться искать прохождение в Интернете. Однако здесь это не потребуется — подсказки доступны в каждой ситуации. Не знаете, как решить головоломку, — после пары неудачных попыток Гримуар и Салли намекнут, что нужно делать. Нет новых диалогов или возможности допросить персонажей — игра скажет, что вам, к примеру, нужно посетить ещё раз какую-то локацию или внимательнее изучить улики. При этом в меню подсказки можно отключить, причём не обязательно все сразу — настройки непривычно гибкие для жанра.

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The Mermaid Mask получилась не только самой удачной игрой о детективе Гримуаре, но и одним из лучших детективных приключений последних лет. Из камерной истории, которая не выходит за пределы небольшой субмарины, выжали максимум: и сюжет интригующий написали, и персонажей симпатичных придумали, с которыми трудно расставаться после финальных сцен, и игровой процесс по большей части не подвёл. Судя по количеству отзывов в Steam, релиз оказался успешным, так что надеемся на то, что ограничиваться лишь трилогией разработчики не станут и когда-нибудь ещё вернутся к приключениям Гримуара.

Достоинства:

увлекательная детективная история с интригами, секретами и недомолвками;

симпатичные персонажи, которые всё лучше раскрываются с каждым часом;

множество здорово озвученных диалогов;

не самые сложные, но приносящие удовольствие головоломки;

гибкая система подсказок помогает не застрять при прохождении.

Недостатки:

некоторые загадки не лучшим образом вплетены в повествование.

Графика Внешне игра похожа на Tangle Tower, особенно дизайном персонажей и стилем. Но в этом нет ничего плохого — выбранное визуальное решение никогда не будет казаться устаревшим. Звук Музыка чуть менее выразительная, чем в прошлой игре, зато озвучены персонажи блистательно — диалогов очень много, и ни один из них не хочется перематывать или пропускать. Одиночная игра Детективная история, в которой мы сначала занимаемся поиском улик и разговорами с подозреваемыми, а потом начинаем полноценный допрос. И на этом игра не заканчивается — за один присест пройти её точно не получится. Оценочное время прохождения 12 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Отличная детективная головоломка, в которой придраться практически не к чему — третью часть приключений детектива Гримуара не стоит пропускать, даже если прошлые вы не проходили.

Оценка: 9,0/10

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