Компьютер месяца — август 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре конфигурации игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая из них отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (10 000-12 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) и меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем Radeon RX 6700 XT (18 000-20 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (33 000-35 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Начинать тот или иной выпуск «Компьютера месяца» с плохих новостей и фразочек в стиле «а я предупреждал» в 2026 годустало уже «славной» традицией. Ничего не поделать: дефицит чипов памяти изрядно затянулся и утихать не собирается. Еще весной мы отмечали некоторую стабилизацию на рынке, так как стоимость видеокарт, оперативной памяти и твердотельных накопителей снизилась — в том числе из-за укрепления национальной валюты. Пожалуй, сейчас можно смело утверждать, что новенький игровой ПК выгоднее всего было собирать именно весной. Сейчас же, словно из рога изобилия, вновь «полились» новости об очередном подорожании электроники. Так, NVIDIA подняла цены на комплекты графических процессоров и чипов VRAM — в прошлом выпуске мы зафиксировали моментальный рост стоимости видеокарт GeForce в розничных магазинах. В свою очередь, AMD сделает это в августе — подорожание составит минимум 10 %.

Полагаю, всем желающим обзавестись новым игровым ПК стоит поторопиться — даже если речь идет о бюджетных системах, таких как стартовая сборка «Компьютера месяца». За «говорящими» примерами далеко ходить не надо. В феврале стоимость GeForce RTX 5050, Arc B580, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт в партнерском магазине начиналась от 28 500, 32 000, 34 000 и 38 000 рублей, в мае — от 25 000, 27 500, 31 000 и 32 000 рублей, а на момент написания статьи — от 33 000, 30 000, 40 500 и 34 000 рублей. Как видите, в августе лучшим соотношением цены и игровой производительности обладает модель Arc B580, оснащенная к тому же 12 Гбайт GDDR6-памяти.

«Зеленые» и «красные» по-разному подошли к вопросу дефицита видеокарт. Первые реинкарнировали GeForce RTX 3060 — этому культовому игровому ускорителю в феврале стукнет уже шесть лет. Версия с 8 Гбайт стоит в сетевых магазинах страны от 34 000 рублей, с 12 Гбайт — от 38 000 рублей. Вторые на днях презентовали Radeon RX 9050 — графический адаптер доступен в версиях с 4 и 8 Гбайт видеопамяти, но младшая модификация будет отпускаться только в руки OEM-сборщиков. Первые тесты старшей модели показывают, что она проигрывает GeForce RTX 5050 до 30 %. Значит, Radeon RX 9050 8 Гбайт заметно отстанет в играх и от Arc B570 с Radeon RX 7600. Следовательно, успешность новинки AMD на рынке будет зависеть исключительно от цены. Та же Arc B570 в сетевых магазинах страны стоит от 23 000 рублей.

Надо ли говорить о том, что оперативная память и твердотельные накопители тоже серьезно подорожали этим летом? Уверен, вы легко самостоятельно сопоставите данные, актуальные сегодня и изложенные в майском выпуске «Компьютера месяца».

Выделю наш недавний обзор твердотельного накопителя WD Blue SN5100. Если оперативная память за год подорожала примерно впятеро, то SSD за тот же период времени выросли в цене «всего лишь» в 2,5 раза. На этом фоне запоминающие устройства, использующие QLC-память, не могут не привлечь к себе дополнительного внимания среди пользователей — естественно, из-за более низкой стоимости. По мнению автора, WD Blue SN5100 выступает альтернативой некогда очень популярной модели WD Black SN7100. Тестирование показывает, что этот SSD, включающий память QLC 3D NAND, в большинстве реальных пользовательских сценариев не уступает лучшим безбуферным устройствам с TLC-чипами. Даже больше: в отдельных испытаниях он успешно соперничает с моделями более высокого ранга.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, н не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (11 000-13 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (33 000-35 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (20 000-22 000 рублей) или DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Базовая сборка — пример конфигурации, которая в 2026 году легко справится с любой современной ААА-игрой, запускаемой в разрешении Full HD (или близком) и с использованием максимального качества графики, но без трассировки лучей. К сожалению, за такую систему уже давно приходится платить больше 100 000 рублей. Если дефицит чипов памяти не остановится, то мы потихоньку доберемся до психологической отметки в 150 000 рублей — хотим мы этого или нет. Последний раз такое… непотребство наблюдалось в эпоху майнинг-бума. Помните, в августе 2021 года за GeForce RTX 3070 просили около 90 000 рублей? Выходит, спустя пять лет мы вновь переживаем смутное время.

Говорят, виновники ИИ-бума создают большой спрос даже на DDR4-память. Пока же мы видим следующее: связки «Ryzen 7 5700X + 32 Гбайт DDR4-3200 + B550-плата» и «Ryzen 5 7500F + 16 Гбайт DDR5-6000 + A620-плата» стоят примерно одинаково. На одной чаше весов находится «беспроблемная» конфигурация с достаточным для любых развлекательных задач объемом оперативной памяти. На другой — современная платформа, однозначно требующая последующего и своевременного апгрейда. В конфигурации с одним 16-гигабайтным модулем DDR5-6000 вариант с Ryzen 5 7500F оказывается чуточку быстрее — на 3 % в среднем. Если рассмотреть результаты более внимательно, то мы увидим, что в одних играх (Baldur’s Gate III, Horizon Zero Dawn Remastered) чуть быстрее оказывается AM4-сборка, в других (Red Dead Redemption 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, The Witcher 3: Wild Hunt) — AM5. В случае с системными блоками среднего и высокого ценовых диапазонов заметным преимуществом более современной платформы является не только ее игровая производительность. Уже известно, что AM5-платы получат поддержку чипов поколения Zen 6. Но даже сейчас недорогой блок, собранный в разгар дефицита, со временем может быть легко обновлен. Тот же Ryzen 5 7500F без труда меняется на Ryzen 7 7800X3D, в паре с которым мы можем использовать любую современную видеокарту с минимальными потерями кадровой частоты в играх.

Именно поэтому в «Компьютере месяца» в рамках базовой сборки я делаю ставку на Ryzen 5 7500F и 16 Гбайт DDR5.

А что, если с видеокартами, оснащенными 12 и больше гигабайт памяти, станет совсем туго? В июле на нашем сайте вышел обзор Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G. В разрешении Full HD в играх без трассировки лучей версия с 8 Гбайт оказалась медленнее кастомной модели с 16 Гбайт в среднем на 11 %. Мой коллега Валерий Косихин утверждает, что производительности Radeon RX 9060 XT, даже с уменьшенным объемом VRAM, с запасом хватает для большинства игр. Исключением стали такие тайтлы, как Black Myth: Wukong и Assassin's Creed Shadows, — последний как раз нуждается в большем объеме памяти. Здесь разница между видеокартами достигает уже 44 %. В разрешении WQHD наблюдается схожая ситуация.

Нехватка VRAM заметна, когда геймер включает трассировку лучей. В играх без включения функций ИИ-масштабирования модификация Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт VRAM оказывается аж в четыре раза быстрее. Правда, быстродействия видеокарты в целом оказывается недостаточно, чтобы обеспечить комфортное времяпрепровождение, — низкий FPS наблюдается в шести случаях из восьми как в разрешении Full HD, так и в WQHD. Активация умеренного апскейлинга влияет на быстродействие младшей версии Radeon RX 9060 XT таким образом, что в играх, где устройство сплоховало, ничего качественно не меняется. Получается, на сегодняшний день видеокарты с 8 Гбайт VRAM — это устройства для игр в разрешении Full HD и без использования трассировки лучей.

Об этом и многом другом я расскажу в ближайшем спецвыпуске «Компьютера месяца». Прямо сейчас готовится большой материал, охватывающий стартовую и базовую сборки.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9700X (17 000-19 000 рублей) или Core Ultra 5 250K Plus (20 000-22 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9070 XT (58 000-60 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (20 000-22 000 рублей).

В последних двух выпусках «Компьютера месяца» — в июне и июле, — применительно к оптимальной сборке, мы только и говорили, что о массовой платформе LGA1851. Поэтому пусть наличие в рекомендациях Core Ultra 5 245KF не пугает вновь прибывших читателей. Ранее я приводил много аргументов в пользу использования чипов Arrow Lake и особенно — Arrow Lake Refresh.

У вас могут возникнуть вопросы и касательно выбора чипа для оптимальной сборки AMD. С одной стороны, никто не мешает нам сэкономить, выбрав 6-ядерный Ryzen 5 7500F. По большому счету в рамках платформы AM5 и категории в целом нам некуда откатываться. Сам же прогресс при выборе ПК заключается в использовании сразу 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5. А такие комплекты стоят уже больше 40 000 рублей, если вы предпочитаете покупать железо в крупных сетевых магазинах. В то же время будет много хорошего, если в оптимальной сборке появится Ryzen 7 7700. Тем более этот 8-ядерник в феврале реально найти в продаже дешевле 20 000 рублей. Наши тесты показывают, что использование «семьдесят седьмого» в системе с GeForce RTX 5070 увеличит ее быстродействие в процессорозависимых играх в среднем на 5 % в разрешении Full HD и на 3 % — в WQHD. Разница небольшая, согласитесь. Тестирование проводилось в Baldur’s Gate III, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Horizon Zero Dawn Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition и Cyberpunk 2077. Добавь я в этот список проекты класса Kingdom Come Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и так далее, пришлось бы говорить об одно-двухпроцентном преимуществе одной системы перед другой. Именно поэтому в рамках оптимальной сборки и заходит речь об экономии на CPU. Однако покупка Ryzen 7 7700 видится мне выгодным решением — стоимость системного блока увеличится всего на 2-3 %. Сами понимаете, дефицит чипов памяти по карману бьет гораздо больнее.

Кстати, в комментариях к одному из выпусков «Компьютера месяца» вместо Ryzen 7 7700 предложили Ryzen 5 9600X — мол, так будет и дешевле, и быстрее в играх. В «Икскоме» в августе 6-ядерник стоит 17 500 рублей. В статье «Лучший процессор за 20 тысяч рублей — сравнение и тесты» показано, что при прочих равных разница между этими чипами в играх составляет символические 2 % в пользу 6-ядерника. В стенде использовалась GeForce RTX 5090. Зато Ryzen 7 7700 уверенно опережает Ryzen 5 9600X в рабочих приложениях — разница доходит до 15 %. При этом Ryzen 5 9600X не может похвастать ни меньшим энергопотреблением, ни меньшим нагревом — чипы демонстрируют схожие показатели.

Если и хочется, что называется, заметной экономии, — покупателю следует смотреть в сторону массовой платформы LGA1700, причем с использованием DDR4-памяти. Такой даунгрейд, на мой взгляд, точно не станет трагедией. Наши тесты показывают, что вариант оптимальной сборки с двухканальным комплектом DDR4-3000 медленнее конфигурации с DDR5-6000 на 7-10 %, а в WQHD — на 4-5 %. При этом установка более современного набора ОЗУ удорожает сборку на 10+ %. Речь идет о системе с Core i5-13600KF и GeForce RTX 5070. Кстати, эта сборка с DDR4-памятью оказывается медленнее конфигурации с Ryzen 5 7500F и DDR5-6000 (при прочих равных) на 5 и 3 % соответственно. Компьютеры в играх, по сути, равны.

Напомню, что в августе в партнерском магазине Core i5-14600KF оценен в 26 000 рублей, а Core i5-13600KF — в 23 000 рублей. С февраля эти чипы подорожали на 3 и 4 тысячи рублей соответственно. Обзор Core i5-14600KF показывает, что этот процессор опережает Core i5-13600KF в играх всего на 1-2 %. Значит, в сборку надо рекомендовать тот 10-ядерник, что стоит меньше. В свою очередь, Core i5-13400F и Core i5-14400F оказываются медленнее чипов с ядрами Raptor Cove еще на 19 %. И где-то между этими процессорами разместится Core i5-12600KF.

Справедливости ради в этом году заметно подешевели LGA1700-платы, поддерживающие DDR5-память.

Постоянные читатели определенно заметили небольшое тяготение «Компьютера месяца» к видеокартам AMD. Такие «знаки внимания», впрочем, обусловлены исключительно тем, что графические адаптеры Radeon медленнее набирают в цене. В прошлом выпуске я отмечал, что в оптимальной сборке гораздо интереснее будет смотреться сразу Radeon RX 9070 XT! В играх без трассировки лучей флагман AMD равен GeForce RTX 5070 Ti, с рейтрейсингом — GeForce RTX 5070.

В августе положение видеокарт в системе координат «цена — игровая производительность» никак не изменилось. Тем не менее общая картина в конце лета приобрела откровенно мрачные тона. Вновь смотрим на цены:

различные версии Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт стоят в крупных сетевых магазинах страны от 45 000 рублей, в «Икскоме» — от 55 000 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 60 000 (68 000) рублей;

Radeon RX 9070 — от 62 000 (70 000) рублей;

GeForce RTX 5070 — от 70 000 (76 000) рублей;

Radeon RX 9070 XT — от 72 000 (81 000) рублей;

GeForce RTX 5070 Ti — от 105 000 (109 000) рублей;

GeForce RTX 5080 — от 125 000 (145 500) рублей.

Выходит, за неполный месяц современные игровые видеокарты подорожали сразу на 5-10 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и от выбранного магазина. И это — не финал.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (30 000-32 000 рублей) или Core Ultra 7 270K Plus (26 000-28 000 рублей) — плюс меняем для сборки Intel матплату (14 000-16 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (85 000-87 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (20 000-22 000 рублей).

Итак, мы уже выяснили, что пародировать Гэндальфа и кричать: «Закупайтесь, глупцы!» — поздно. Впрочем, никто и не скрывает того факта, что собирать игровой ПК в 2026 году (вероятно, в 2027 году — тоже) следует исключительно в час крайней нужды. Однако в «Компьютере месяца» проскакивают и хорошие новости: уже который месяц в сборках рекомендуются конфигурации, использующие массовую платформу LGA1851. Шороху навели последние продукты Intel: Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus. Эти чипы появились в продаже в крупных сетевых магазинах страны с месяц назад, и на фоне подорожания всего и вся так приятно отмечать небольшое снижение цен хоть на что-то. Еще в июле за младшую модель в «Икскоме» просили 27 000 рублей, а за старшую — все 40. В начале августа Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus стоят уже 25 500 и 38 500 рублей соответственно.

При этом флагманские чипы для платформы LGA1700, наоборот, дорожают. В августе в партнерском магазине:

Core i7-13700KF и Core i7-13700F стоят 30 000 рублей;

Core i7-14700F — 33 500 рублей;

Core i7-14700KF — 37 500 рублей;

Core i9-13900KF — 38 000 рублей;

Core i9-14900KF — 46 500 рублей.

Про дефицит чипов Intel для платформы LGA1700 я уже рассказывал. На фоне этого события сборки с Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus смотрятся еще интереснее. Напомню, что Core Ultra 5 250K Plus обгоняет в играх Ryzen 7 9700X на 13 %, Core Ultra 5 245K — на 9 %, Core i5-14600K — на 3 %, но отстает от Core i7-14700K на 4 %. Core Ultra 7 270K Plus, в свою очередь, опережает эти же чипы на 19, 15, 8 и 1 %. Правда, в тестовых стендах использовалась дискретная графика GeForce RTX 5090, и речь идет о разрешении Full HD.

А еще «двести семидесятый» по минимальной кадровой частоте опережает Ryzen 7 7800X3D на 7 %, но отстает на 6 % от Ryzen 7 9800X3D. Естественно, в рабочих приложениях Core Ultra 7 270K Plus оказывается заметно быстрее конкурентов из стана AMD: на 39 и 65 % соответственно. При выборе конфигурации учитывайте, что у платформы AM5 есть вполне осязаемое будущее. Тот же Ryzen 7 7800X3D в системе со временем будет сменен на более производительный аналог. Говорят, платформа AM5 «приютит» процессоры не только поколения Zen 6, но и Zen 7. Верно и то, что далеко не все пользователи занимаются апгрейдом своей системы. Тогда сборка с Core Ultra 7 270K Plus выглядит интереснее. Или же сразу вкладывайтесь в покупку Ryzen 7 9800X3D.

Кстати, в позапрошлом выпуске я заикнулся про использование в обозримом будущем Ryzen 7 7700X3D в продвинутой сборке. Как правило, такие чипы AMD в модельном ряду обладают схожим уровнем производительности, но разной ценой. На днях вышли зарубежные тесты, которые показали, что старшая модель в играх опередила младшую в среднем на 5 %. Только Ryzen 7 7800X3D стоит на 20 долларов США больше. Посмотрим, по какой цене в итоге будут продавать Ryzen 7 7700X3D у нас. В августе я не нашел этот процессор в продаже, ни в сетевых магазинах, ни на «Авито». В любом случае владельцы базовой и оптимальной сборок AMD получили еще один годный чип под будущей апгрейд своей системы.