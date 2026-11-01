Gamesblender № 800: битва за Mass Effect, «тяжелый» реализм GTA VI и триумф Phantom Blade Zero

Добро пожаловать в юбилейный, 800-й выпуск GamesBlender! В этот раз GTA VI обещает не просто криминальные приключения, а почти симулятор жизни: умные копы, GPS-трекеры, заправка машин и тщательно спланированные ограбления. Тем временем фанаты пытаются спасти Mass Effect, Phantom Blade Zero собирает сотни тысяч игроков в Steam, а Xbox продолжает переживать непростые времена