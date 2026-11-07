Stygian: Outer Gods — лавкрафтианский кошмар. Опять. Рецензия

Жанр Шутер, приключение, ролевая игра Издатель Fulqrum Publishing Разработчик Misterial Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon RX 6600, 25 Гбайт на жестком диске, аккаунт в Steam или GOG Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 7 5700 X3D 3,0 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT, твердотельный накопитель Дата выхода 26 октября 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Поток игр, в той или иной степени вдохновленных творчеством Лавкрафта, не иссякает последние лет десять. Но 2026 год идет на рекорд, даря хтонь и стигийские кошмары на любой вкус: нуарная The Sinking City 2, футуристическая Cthulhu: The Cosmic Abyss, кооперативная The Mound: Omen of Cthulhu и даже уютная Call of the Elder Gods. Ну а теперь до полноценного релиза добралась Stygian: Outer Gods — приквел к весьма занятной Reign of the Old Ones. Но общего у нового релиза с предшественницей очень мало.

⇡#В преддверии конца

Джек Харрисон — ветеран Первой мировой войны. Помимо травматичного боевого опыта, героя преследуют то ли видения, то ли воспоминания о загадочных обелисках. Впрочем, подробностей его текущей жизни мы не узнаем. Начинается игра с визита подруги детства Вивьен. Она объявляется на пороге, словно гром среди ясного неба (хотя погодка за окном, как водится, хмурая), и зовет исследовать город Кингспорт, где нашлись следы отца Джека. Что ж, Кингспорт так Кингспорт.

Stygian: Outer Gods не тратит время даром (хотя, скорее, не имеет бюджета для кинематографических вставок) и после краткого диалога в небольшом ролике заявляет, что герои попали в шторм. Протагонист приходит в себя уже на пристани. За спиной — разбитый корабль, впереди — покрытый туманной дымкой город. Но водятся там не физические воплощения грехов из прошлого. Встречает Джека ведьминский ковен. Впрочем, быстро понимаешь, что за плачевным состоянием населенного пункта стоят куда более загадочные и непостижимо ужасные силы.

Кингспорт неуловимо напоминает деревню из Resident Evil: Village. Вокруг раскинулся лес. Портовая часть состоит из ветхих деревянных построек. На холме, ярко контрастируя с нищетой у подножия, возвышается шикарный особняк. Да и сам процесс всячески отсылает к популярному ужастику от Capcom. Но Outer Gods не просто слепо подражает дорогому собрату.

В первых же сценах выясняется, что, несмотря на смену перспективы на вид от первого лица и куда более дорогую трехмерную графику, Stygian все еще держится за ролевые элементы. Джек получает новые умения через карты Таро, разбросанные по миру. Одни встретятся на тропинке основной истории, другие станут наградой за внимательное изучение Кингспорта и выполнение второстепенных поручений.

Карты делятся на серебряные и золотые. Первые встречаются чаще и дают банальные улучшения характеристик. Вторые же куда более редкие, но и ценность выше — они открывают новые способности. И здесь выясняется, что Stygian: Outer Gods склоняется к «высокому» жанру иммерсивных симуляторов. Во всяком случае, она хочет такой казаться.

Джек способен научиться взламывать замки и включать обаяние в диалогах, поднимать тяжести и разговаривать с мертвецами — все эти возможности открывают разные пути. Вроде бы. К сожалению, вскоре понимаешь, что навыки в основном дают доступ к дополнительным ресурсам, но не предлагают каких-то уникальных способов прохождения. И если пожертвовать боевыми умениями, легко получить все способности для взаимодействия с миром.

Слепили из того, что было

Такой поверхностный подход начинаешь подмечать повсюду. В диалогах игра дает выбор, но скорее иллюзорный. Вы можете повлиять на отношение персонажей к вам и, возможно, даже выбить награду пожирнее, но история линейна и весомых решений не предлагает. Хотя постоянно всплывающая надпись «ГЛАЗА узрели ваш выбор» всячески пытается создать видимость важности. Да и поговорить особо не с кем — большая часть населения Кингспорта настроена враждебно.

Многих стычек можно избежать, аккуратно прокравшись мимо. Но, опять же, прятки тут без изысков. Максимум врага дают отвлечь брошенной бутылкой или другим попавшимся под руку мусором. Стоит попасться неприятелю на глаза, как он переходит в состояние тревоги. Когда иконка в форме глаза покраснеет — уже несется на вас с кулаками и когтями. Впрочем, от большинства недругов легко убежать. Только голодные волки обставят Джека в скорости.

Сперва протагонист может дать сдачи лишь в ближнем бою: кулаками или чем-то из скромного арсенала подручных средств вроде серпа или топора. Последний, к слову, поможет разносить тонкие доски, которыми заколочены некоторые проемы. Но удовольствие от драк сложно получить. Иногда удар оглушает врага, но чаще всего, даже получив по лицу, ведьма все равно доводит свою атаку до конца. А отмены анимации не предусмотрено, и выставить блок вы уже не успеете. Выигрышная тактика — потратить золотую карту на парирование и биться от защиты. К тому же удары расходуют выносливость — соулслайк, получается! Правда, без перекатов. Но болота найдутся!

Через пару часов арсенал уже пополнится револьвером, пользоваться которым, как и остальными образцами огнестрельного оружия, заметно приятнее, чем махать кулаками. Враг реагирует на каждое попадание, пушки бахают сочно и с мощной отдачей. Конечно, игра не заваливает патронами — примерно половину прохождения она пытается быть именно выживанием, где важно экономить ресурсы. Но в какой-то момент материалы для крафта начинают сыпаться в таком количестве, что не успеваешь пускать их на создание расходных предметов. Доходит до смешного: к финалу вы точно забьете не только инвентарь протагониста, но и ящик-склад у точек сохранений. Который быстро превращается в свалку даже без банальной кнопки для сортировки…

С точки зрения игрового процесса Outer Gods напоминает сборную солянку из разных идей, каждую из которых мы видели в лучшем воплощении в других проектах. Сглаживает ситуацию именно разнообразие подходов, которые можно тасовать по настроению. Где-то отвлек свору ведьм и прокрался, в другом месте нашел лаз и додумался собрать лестницу из ящиков, чтобы до него добраться, а когда в кармане завалялся с десяток патронов для дробовика — хочется и его в дело пустить.

Но в основном у экрана держит та самая лавкрафтианская атмосфера на грани кошмарного сна. Кингспорт на уровне визуального представления вышел очень фактурным — его хочется исследовать до последнего камушка. Конечно, зачастую наградой за любопытство станет всего лишь банальный тайник с грудой материалов. Но регулярно будут попадаться необязательные головоломки или второстепенные квесты. Радует, что по мере продвижения по сюжету город и его окрестности меняются — вода прибывает и со временем затапливает районы. Поэтому стоит исследовать локации сразу, пока стихия не поглотила их.

Сама история заслуживает внимания — она переплетает знакомую атмосферу с парой интересных поворотов. Сценарий затрагивает неожиданные темы вроде неизбежности рока и принятия последствий своих действий. В конце концов, если мир Stygian вас заинтриговал, вы станете свидетелем событий, что непосредственно привели к Черному дню, последствия которого мы и видели в Reign of the Old Ones.

* * *

Stygian: Outer Gods на фоне предшественницы кажется попыткой сыграть в лиге повыше. Игра предлагает достойную визуальную часть (хоть и с присущими Unreal Engine 5 проблемами производительности), замахивается на звание «Resident Evil по мотивам Лавкрафта», но в итоге пытается казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Это не минус сам по себе, ведь когда разработчики проворачивают подобный фокус — игрок только рад обмануться. Проблема в том, что у Misterial Games вышло не так умело: и карты из рукава торчат, и второе дно в шляпе видно.

Достоинства:

Кингспорт — атмосферное и фактурное место действия;

приятная стрельба;

потенциально интересная смесь разных механик…

Недостатки:

…но слишком поверхностная реализация;

множество обидных недоработок: от скудного технического состояния до банальных игровых неудобств.

Графика Outer Gods пытается выглядеть «богато», и на скриншотах в основном получается. Для маленькой команды результат достойный, хотя анимации и некоторые эффекты, вроде брызг крови, выдают скромный бюджет. Звук Озвучение на удивление качественное — в тех диалогах, где оно есть. А вот музыка в памяти не задерживается. Честно, через пару дней после финала я и не припомню, была ли она… Одиночная игра Outer Gods предлагает знакомый костяк хоррора на выживание, приправленный дополнительными элементами: прокачкой, диалогами, легкой вариативностью в прохождении локаций. Получилось занимательно, но поверхностно, и с перекосами в балансе во второй половине. Оценочное время прохождения На доскональное изучение Кингспорта уйдет порядка пятнадцати часов Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Атмосферный ужастик с хорошими идеями, но игра сама выстраивает довольно высокие ожидания, которым в итоге не соответствует.

Оценка: 7,0/10

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Stygian: Outer Gods

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