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Почтовые дроны на Урале дадут старт беспилотной гражданской авиации в России

Один из крупнейших авиаремонтных заводов России, Уральский завод гражданской авиации, разрабатывает почтовые дроны. Обкатка технологии начнётся в июне в Свердловской области и продлится в течение трёх лет.

Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации

Представитель завода сообщил, что цель проекта — создание инфраструктуры и сети аэродромов для гражданской отрасли беспилотной авиации. Сами дроны самолётного типа уже проходят лётные испытания. Они будут адаптированы как для почтовых перевозок, так и для мониторинга местности. Максимальная грузоподъёмность составит 20 кг, дальность полёта — 1200 км, максимальная скорость — 150 км/ч, продолжительность полёта — до 8 часов.

На первом этапе шесть беспилотников будут перемещать посылки между уральскими логистическими центрами на аэродромах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова. Одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемые с трёх станций управления. Дроны будут обмениваться между собой данными и оснащены спасательной парашютной системой.

Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации

В населённых пунктах, не имеющих взлётно-посадочной полосы, планируется использовать аппараты вертикального взлёта и посадки. Страховой дом ВСК предложил сотрудничество в развитии сервисов страхования для владельцев беспилотников, отправителей грузов и других участников проекта.

Завод занимается разработкой и военных беспилотных летательных средств. Но представитель Уральского завода гражданской авиации пояснил, что в этом проекте будут использоваться не военные дроны, а специально разработанные беспилотники. Общая стоимость проекта, по оценкам, составит 750 млн руб.

Финансирование этапа научно-исследовательских работ на 31 % будет производиться на средства Уральского завода — остальная сумма должна последовать из бюджета через государственную программу «Национальная технологическая инициатива» в рамках направления AeroNet (беспилотные летательные аппараты).

Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации

Сейчас 74,9 % завода принадлежит НК Банку. Для проведения пилотного проекта планируется создать совместное предприятие Уральского завода и Российской венчурной компании с вкладом в уставный капитал в пропорциях 51 и 49 % соответственно.

После тестирования в Свердловской области проект должен быть расширен на территории Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока с использованием более серьёзных аппаратов. Развитие рынка гражданской беспилотной авиации зависит от возрождения сети местных аэродромов, которые прежде обслуживали почти исчезнувшую в Российской Федерации малую авиацию. «В первую очередь проект реализуется для снабжения удалённых населённых пунктов и объектов промышленного хозяйства, не имеющих развитой дорожной инфраструктуры», — пояснил представитель завода.

Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации

В октябре 2019 года был утверждён проект организации воздушного движения для дронов (RUTM): для них будут выделены воздушные коридоры, беспилотники смогут связываться друг с другом без диспетчеров и т. д. Исполнителем проекта стало АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации». Эта же компания выступает соисполнителем проекта почтовых беспилотников Уральского завода. Её генеральный директор Михаил Каневский пояснил: «Мы прежде всего займёмся сертификацией летательных аппаратов и систем, которые будут использоваться в этом проекте. Она будет проводиться на нашем полигоне беспилотных авиационных систем в рамках проекта RUTM. Вторая задача — вместе с Уральским заводом будем разрабатывать станции управления беспилотниками».

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Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность, Дроны и коптеры,
Теги: дроны, беспилотник, почта, авиация, сделано в россии
дроны, беспилотник, почта, авиация, сделано в россии
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