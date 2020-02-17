Компания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точек

Работающая в сфере нанотехнологий британская компания Nanoco обратилась в окружной суд штата Техас с исковым заявлением против Samsung Electronics и нескольких её филиалов. Суть претензий заключается в том, что по мнению истца южнокорейская компания нарушает ряд патентов, связанных с технологией квантовых точек (Quantum Dots). Упомянутая технология является основой производства панелей для современных телевизоров.

В исковом заявлении говорится о том, что Samsung и несколько её филиалов умышленно нарушили патентные права, принадлежащие Nanoco. Дело в том, что в прошлом обе компании сотрудничали в сфере совершенствования технологии квантовых точек, но позднее Samsung прекратила партнёрскую деятельность и начала выпускать собственные телевизоры на основе квантовых точек, нарушая тем самым ряд патентов.

В сообщении сказано, что британская компания намерена добиться полного судебного запрета на использование запатентованных технологий во избежание «дальнейших нарушений и значительных денежных убытков».

«Исторически сложилось, что наши инженеры работали совместно с Samsung над созданием улучшенной технологии квантовых точек. Поэтому мы, естественно, были разочарованы, когда Samsung прекратила сотрудничество и запустила производство своих телевизоров на основе QD, не заключая лицензионное соглашение или соглашение о поставках с Nanoco», — сказал председатель правления британской компании Кристофер Ричардс (Cristopher Richards).

Стоит отметить, что QLED-телевизоры являются одним из важных направлений для Samsung. Согласно имеющимся данным, в прошлом году южнокорейская компания реализовала порядка 5,9 млн телевизоров, оснащённых QLED-панелями. Судебное разбирательство с Nanoco может оказаться весьма неприятным для Samsung, поскольку по его итогам компанию могут ожидать существенные денежные потери.