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Apple скоро представит мощную Apple TV с геймпадом и ставкой на игры

19 сентября прошлого года купертинский гигант запустил игровую службу по подписке Apple Arcade для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Как сообщается, вскоре компания представит приставку Apple TV 2020 на базе мощного чипа A12X Bionic и попробует сделать её игровой платформой со ставкой именно на свою игровую подписочную службу.

Продажи приставки с относительно мощным чипом (информатор в лице Jioriku даже говорит о большом радиаторе для отвода тепла) недостаточно для этой амбициозной цели, так что компания, согласно слухам, готовит собственный игровой контроллер для Apple TV 2020. Даты запуска этого геймпада пока нет, но, возможно, уже на конференции разработчиков WWDC, которая начнётся завтра, 22 июня, мы узнаем некоторые подробности.

Кстати, у iPad уже есть поддержка игровых контроллеров PS4 и Xbox One, а сторонние производители аксессуаров вроде Gamevice выпускают геймпады для различных моделей iPhone. Посмотрим, окажутся ли верными слухи и захотят ли люди платить за дополнительный аксессуар, чтобы играть в каталог Apple Arcade на большом экране (пока, откровенно говоря, крупных проектов там маловато — всё больше мобильные независимые игры).

Кстати, на софтверной конференции, где главное внимание будет уделяться развитию iOS, MacOS и связанных платформ, ожидаются и важные аппаратные анонсы: например, моноблоки iMac 2020 года с новым дизайном и даже долгожданный переход Apple с чипов Intel на собственные процессоры с архитектурой ARM в области настольных систем.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры, игровые консоли, манипуляторы, устройства ввода графики, слухи,
Теги: apple, apple arcade, apple tv, геймпад, слухи
apple, apple arcade, apple tv, геймпад, слухи
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