iPhone 12 и iPhone 12 Pro пользуются наибольшей популярностью среди всех смартфонов Apple нового поколения в Китае

Ранее в этом месяце компания Apple представила новую серию смартфонов iPhone 12, которая в настоящее время включает в себя четыре модели. На прошлой неделе в ряде стран потребителям стала доступна возможность оформления предварительных заказов на покупку новинок Apple. Теперь же стало известно, что в Китае, чей рынок смартфонов является крупнейшим в мире, наибольшей популярностью пользуются iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

По данным китайской компании Fenqile, являющейся торговым посредником Apple, с 16 октября, когда стартовали предзаказы, по 20 октября было оформлено 152 737 заказов на покупку разных моделей iPhone 12. В Китае открыта возможность оформления предзаказа на все четыре модели новых смартфонов Apple, хотя iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max появятся в стране только в ноябре.

Согласно имеющимся данным, почти 43 % от общего числа заказов приходится на iPhone 12, что является лучшим результатом на текущий момент. Покупку iPhone 12 Pro оформили более 28 % пользователей, заказы на iPhone 12 Pro Max составили около 12 % от общего числа, а на iPhone 12 Mini — 10 %.

Стоит отметить, что эти данные были опубликованы после того, как авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-chi Kuo) заявил о том, что за первые 24 часа с момента начала продаж Apple реализовала более 2 млн смартфонов iPhone 12, что значительно лучше по сравнению с 800 тыс. единиц iPhone 11, которые были проданы за первые сутки с момента запуска. Он также отметил хороший спрос на iPhone 12 Pro, добавив, что на долю Китая приходится от 35 до 45 % продаж этой модели. Аналитик также спрогнозировал, что iPhone 12 Mini не будет пользоваться большим спросом в Китае, поскольку на этом рынке более популярны смартфоны с большим экраном.