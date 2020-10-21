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Tesla начала осторожно активировать полный автопилот на своих электрокарах

Электрические автомобили Tesla начали получать важное обновление программного обеспечения, активирующее функцию полного автопилота — Full Self-Driving (FSD). Впрочем, доступна данная система поначалу будет далеко не всем владельцам электрокаров.

Изображения Tesla

Изображения Tesla

Глава Tesla Илон Маск через Twitter-блог сообщил следующее: «Сегодня ночью начинается распространение бета-версии FSD. Процесс будет крайне медленным и осторожным, как ему и полагается».

Ранее говорилось, что первыми систему FSD смогут опробовать наиболее опытные и аккуратные водители, число которых будет ограничено. Таким образом, Tesla сможет с минимальным риском протестировать полный автопилот в реальных условиях эксплуатации.

Нужно отметить, что пакет FSD предлагается в виде опции стоимостью 8000 долларов США. Эта система позволит перемещаться на электромобилях Tesla в повседневном режиме с минимальным вмешательством в процесс управления. Со временем возможности комплекса будут расширяться и совершенствоваться. Речь, в частности, идёт о полноценном самоуправлении на городских улицах.

Добавим, что сейчас владельцам электромобилей Tesla доступен набор функций помощи при движении под названием Autopilot. Однако данная система не способна обеспечить полноценную езду в автоматическом режиме. 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, автопилот, электромобиль, электрокар, автономное управление
tesla, автопилот, электромобиль, электрокар, автономное управление
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