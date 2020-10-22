Arkham Horror: Mother’s Embrace, адаптация настольной игры «Ужас Аркхема», выйдет в 2021 году на ПК и консолях

Французская компания Asmodee Digital обозначила сроки релиза детективного приключения Arkham Horror: Mother’s Embrace, основанного на популярной настольной игре «Ужас Аркхема» (Arkham Horror). Игра, анонсированная в 2018 году под названием Mansions of Madness: Mother’s Embrace, выйдет в 2021-м на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Arkham Horror: Mother’s Embrace — детективная игра с пошаговыми боями и оригинальной историей, созданной сценаристами «Ужаса Аркхема» из Fantasy Flight Interactive.

«1926 год. Профессор астрономии найдена мёртвой в своём особняке, и всё указывает на то, что она стала жертвой гнусного убийства. Выберите из 12 бесстрашных детективов из игр “Ужас Аркхема”, каждый из которых обладает уникальным набором умений, и соберите команду, чтобы пролить свет на эту загадочную смерть».

На протяжении девяти глав игрокам предстоит искать улики, допрашивать свидетелей и исследовать таинственные локации, в том числе Мискатонский университет (Miskatonic University), лечебницу Аркхем (Arkham Asylum) и болота Луизианы. Они столкнутся с «необычными порождениями науки, ожившими кошмарами и зловещим культом, приверженцы которого хотят положить конец всему сущему». В сражениях пользователи смогут применять «широкий арсенал оружия ближнего и дальнего боя, мощные предметы и магические заклинания».

Так же, как в настольной игре, герои могут не только погибнуть в бою, но и сойти с ума. «Столкновения с лавкрафтовскими ужасами заставят детективов погрузиться в пучины безумия, что может помешать расследованию. Следите за состоянием рассудка и принимайте верные решения».

Arkham Horror: Mother’s Embrace

Анонс игры состоялся в апреле 2018 года. Изначально её планировалось выпустить в начале 2019-го и только на ПК. В то время разработкой занималась LuckyHammers, которая также работала над стратегией Terraforming Mars. В прошлом году студия закрылась, однако Asmodee Digital нашла способы продолжить производство. Ранее компания выпустила цифровые адаптации других настольных игр, в том числе Carcassonne: Tiles & Tactics и недавнюю A Game Of Thrones: The Board Game.

Геймплей демонстрировался лишь однажды — в августе 2018 года. Стоит учесть, что с того момента проект изменился.

Arkham Horror: Mother’s Embrace будет доступна на пяти языках, русский среди которых отсутствует. На Западе цена составит $19,99 или €19,99.