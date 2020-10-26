В Samsung разработали технологию дисплеев с плотностью 10 000 точек на дюйм

Многие любители виртуальной реальности недовольны несовершенством современных экранов, в которых хорошо видны расстояния между пикселями, когда дисплеи расположены очень близко к глазам. Это проблема может полностью исчезнуть, если Samsung и Стэнфордский университет добьются своего.

Компании разработали (доклад опубликован на IEEE Spectrum) технологию OLED, которая может предложить плотность до 10 000 пикселей на дюйм — это намного выше, чем практически на любом существующем дисплее, не говоря уже о современных гарнитурах виртуальной реальности вроде Oculus Quest 2. Например, в современных флагманских смартфонах экраны могут предложить разрешение лишь порядка 400–500 пикселей на дюйм.

В предложенной технологии newOLED используются плёнки для излучения белого света между отражающими слоями, один из которых состоит из серебра, а другой — из отражающего металла с нано-гофрами. Эта «метафотонная» технология изменяет отражающие свойства и позволяет определённым цветам как бы резонировать через пиксели, благодаря чему учёные и добились увеличения плотности пикселей, одновременно не слишком сильно снизив яркость экрана.

Подобный дисплей был бы идеален для VR и AR, обладая возможностью отображать практически безупречное изображение, на котором невозможно разглядеть отдельные пиксели даже при максимальном приближении. Впрочем, для вывода картинки в сверхвысоком разрешении потребуются не только новые драйверы дисплея, но и огромные вычислительные мощности. Благо, сама технология OLED, похоже, больше не будет препятствием.

К тому же технология более практична, чем кажется. Samsung уже работает над «полноразмерным» дисплеем с использованием технологии 10 000 ppi, причём разработанный дизайн позволяет при необходимости развернуть массовое производство. Так что похоже, речь идёт лишь о том, когда и в каком устройстве мы впервые увидим такой дисплей.