Создатели Alien: Isolation рассказали о зарождении игры и отказе от заплечной камеры

Ключевые сотрудники Creative Assembly в интервью YouTube-каналу Noclip рассказали об истории разработки хоррора Alien: Isolation в целом и отказе от заплечной камеры в частности.

О том, что Alien: Isolation могла оказаться (и долгое время была) игрой от третьего лица, стало известно ещё в ходе проведения GDC 2015. На той же конференции был показан ранний концептуальный прототип будущего проекта.

По словам технического директора Alien: Isolation Клайва Граттона (Clive Gratton), в начале 2009 года, когда команда только загорелась идеей проекта, Sega хотела видеть от студии не «Чужого», а симулятор Олимпийских игр.

В коллективе решили не бросать замысел и в «кратчайшие сроки» подготовили для демонстрации руководству Sega неинтерактивное демо (на видео ниже с 4:20) тогда ещё безымянной игры, которая склонила чашу весов в пользу разработчиков.

Что касается вида от третьего лица (на видео выше с 7:14), то на такую перспективу Creative Assembly вынудило отсутствие толковых хорроров от первого лица на рынке: ни об Outlast, ни о P.T. в то время общественность ещё не слышала.

Творческий руководитель Alien: Isolation Алистер Хоуп (Alistair Hope) вспоминает, что с заплечной камерой игра провела немало времени: «[В таком формате проект предлагал] хороший опыт. Хороший, но совершенно иной».

В итоге команда решила, что с видом от первого лица Alien: Isolation будет лучше и путём демонстрации двух версий проекта руководству Sega добилась разрешения на смену перспективы к тому, что демонстрировалось в первоначальном прототипе.

Примечательно также, что в ходе разработки — после провала Aliens: Colonial Marines — в Creative Assembly решили показывать только реальные кадры из Alien: Isolation и не пускать пыль в глаза потенциальным покупателям.

Alien: Isolation вышла в октябре 2014 года на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One, а до Nintendo Switch добралась в декабре 2019-го. Рейтинг проекта на Metacritic составляет от 78 до 83 баллов в зависимости от целевой платформы.

Продажи Alien: Isolation к 31 марта 2015 года достигли 2,1 млн копий, однако Sega результатом оказалась недовольна. В связи с этим сиквела в планах нет. Сама Creative Assembly сейчас трудится над тактическим шутером по новой лицензии.