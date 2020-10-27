«Чёрт подери, я хочу это исследовать»: энтузиаст создал в Minecraft локацию в стиле Cyberpunk 2077 и восхитил игроков

Энтузиасты на регулярной основе создают в Minecraft интересные и масштабные проекты. Например, не так давно группа фанатов показала, как выглядит самый большой город в проекте. А сейчас своим модом поделился пользователь под псевдонимом Deltagon: он создал локацию в киберпанковой стилистике, отсылающей к ещё не вышедшей Cyberpunk 2077, и восхитил пользователей Reddit.

Новое творение энтузиаста (ниже) представляет собой многоэтажное здание, в котором нашлось место жилым квартирам и различным заведениям. Судя по неоновым вывескам, высотка на переднем плане включает магазины, отели и кафе. Deltagon сумел грамотно подобрать цвета и позаботился о должной детализации фасада. Ранее он уже создавал похожие строения в Minecraft, а свой новый проект Deltagon назвал Minepunk 2077.

Новая работа автора впечатлила пользователей форума Reddit. Один из них написал: «Чёрт подери, я хочу это исследовать». Другие просили выложить показанную постройку в свободный доступ, чтобы её можно было загрузить. А третьи предлагали Deltagon использовать своё творчество в резюме для получения работы в сфере дизайна.