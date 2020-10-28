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Ноябрьская подборка PS Plus: Middle-earth: Shadow of War, Hollow Knight и новинка Bugsnax для владельцев PS5

Sony раскрыла подборку бесплатных игр, которые подписчики сервиса PlayStation Plus получат в ноябре 2020 года. В неё вошли две игры, которые будут доступны на PS4 и PS5, а также один новый проект для пользователей консоли следующего поколения от японской компании.

Итак, с 3 по 30 ноября подписчики PS Plus смогут добавить в свою библиотеку Middle-earth: Shadow of War и Hollow Knight в издании Voidheart Edition. Первая игра представляет собой экшен от третьего лица во вселенной «Властелина колец» с разнообразной боевой системой, паркуром и кучей активностей. А вторая — это смесь платформера и метроидвании. Третьим проектом, который смогут получить только пользователи PlayStation 5, выступает необычное приключение Bugsnax. Оно выйдет 12 ноября и сразу будет доступно подписчикам PS Plus в тех странах, где запуск консоли состоится в этот день. В остальных государствах пользователи смогут загрузить Bugsnax с 19 ноября. Однако можно и не торопиться, ведь приключение от Young Horses будет раздаваться до 4 января 2021 года.

Отдельно Sony напомнила о PS Plus Collection — подборке игр для подписчиков PS Plus на PS5. Согласно сообщению в блоге PlayStation, с момента анонса в неё добавили ещё два проекта: Call of Duty: Black Ops 3 — Zombies Chronicles Edition and The Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Платформер, Приключение, PlayStation,
Теги: ps plus, playstation plus, sony
ps plus, playstation plus, sony
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