Самые ожидаемые игры 2021 года

⇡#The Artful Escape

Жанр: приключение.

приключение. Разработчик: Beethoven & Dinosaur.

Beethoven & Dinosaur. Издатель: Annapurna Interactive.

Annapurna Interactive. Платформы: PC, Xbox One, iOS.

PC, Xbox One, iOS. Дата выхода: 2021 год.

В The Artful Escape мы берём на себя роль одарённого подростка-гитариста Фрэнсиса Вендетти, племянника легендарного фолк-музыканта Джонсона Вендетти. События стартуют прямо перед первым живым выступлением Фрэнсиса в Колорадо. После знакомства с жителями города герой начинает искать свой сценический образ, отправляясь в психоделическое путешествие по собственному воображению.

Игрокам предстоит попасть в самые разные ситуации с участием причудливых инопланетян, посетить красивейшие локации и слушать приятную музыку на каждом шагу. Окружение будет реагировать на сыгранные Фрэнсисом гитарные партии: растения начнут цвести, животные будут активнее двигаться, а фонтаны станут пульсировать в унисон с мелодиями. Пользоваться гитарой можно в любой момент, причём не только для исполнения композиций, но и для проделывания различных трюков вроде проезда на коленях и зависания в воздухе.

Фрэнсиса можно изменить по собственному желанию: придумать сценический псевдоним, выбрать родную планету, определиться с его предысторией и даже надеть полюбившийся костюм, чтобы помочь ему создать идеальный образ. Сами разработчики называют The Artful Escape «приятной смесью из рок-опер, приключенческих игр и соло на гитаре».

Жанр: шутер.

шутер. Разработчик: Smilegate Entertainment, Remedy Entertainment.

Smilegate Entertainment, Remedy Entertainment. Издатель: Microsoft.

Microsoft. Платформы: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Мультиплеерный шутер Crossfire существует уже больше десяти лет и за это время успел набрать огромную аудиторию — свыше 650 млн пользователей. Однако доступен он был только на ПК и лишь в следующем году начнёт завоёвывать консоли. Для этой цели Smilegate заготовила супероружие в виде сюжетной кампании, которую создаёт Remedy Entertainment.

Для создателей Max Payne, Alan Wake и Control это будет дебютный шутер от первого лица, но коллектив уверен в своих силах — в интервью разработчики уверяют, что от игры стоит ожидать такую же проработку мира, столь же качественные диалоги и таких же интересных персонажей, как и в других их играх. Не стоит думать, что это будет банальная история о безымянных вояках, — в CrossfireX хотят рассказать о героях, которые запомнятся.

Remedy пришлось изучить множество связанных с Crossfire материалов — за десять с лишним лет в шутер добавляли очень много всего, а история должна иметь смысл и не конфликтовать с созданной его авторами вселенной. В то же время финский коллектив практически ни в чём не ограничивают — свобода творчества позволяет разработчикам реализовывать безумные идеи, которыми славятся игры Remedy.

⇡#Far Cry 6

Жанр: шутер.

шутер. Разработчик: Ubisoft Toronto.

Ubisoft Toronto. Издатель: Ubisoft.

Ubisoft. Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Местом действия Far Cry 6 станет вымышленное островное государство Яра (явно подсмотренное на Кубе), которое возглавляет Антон Кастильо, сыгранный актёром Джанкарло Эспозито. Отец Антона, ранее правивший страной, был убит во время революции, что сильно повлияло на мировоззрение героя — он уверен, что острову необходим тотальный контроль. На выборах он победил путём подтасовки результатов и продолжает дело отца, обучая своего сына Диего тем же принципам, по которым жил сам.

Протагонистом же станет Дани Рохас, житель (или жительница) Яры, присоединившийся к отряду сопротивления с целью убрать Антона с поста президента и вернуть острову былую славу. По словам разработчиков, здесь будет «самый амбициозный открытый мир» в истории серии и самая большая карта, на которой найдётся место и джунглям, и прибрежным городам, и фермерским хозяйствам. Геймплейно это будет классическая Far Cry с кучей оружия, гаджетов и транспортных средств.

Из пятой части вернётся система наёмников (среди которых вновь будут животные), а главный герой будет озвучен. Других подробностей пока практически нет. Изначально шутер планировалось выпустить 18 февраля, но из-за пандемии разработка затянется как минимум до апреля.

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Tango Gameworks.

Tango Gameworks. Издатель: Bethesda Softworks.

Bethesda Softworks. Платформы: PC, PlayStation 5.

PC, PlayStation 5. Дата выхода: 2021 год.

Во вселенной Ghostwire: Tokyo все жители столицы Японии таинственным образом исчезли, и город населили духи из другого мира. Главный герой, по неизвестным причинам обладающий сверхъестественными способностями, пытается очистить Токио от призраков и сталкивается с группой людей в масках хання — те помогут ему выяснить, что случилось с городом.

Исполнительным продюсером игры выступает Синдзи Миками, последними работами которого стали The Evil Within и её сиквел. Но если та серия больше походила на хоррор на выживание, то Ghostwire: Tokyo называют приключенческим боевиком, хотя без жуткой атмосферы, конечно, не обойдётся. За боевую систему в игре отвечает Синъитиро Хара, режиссер анимаций в Doom (2016).

Сражаться с противниками игрок будет не с помощью привычного оружия, а жестами — разработчики хотят, чтобы пользователи почувствовали себя «крутыми ниндзя-экзорцистами», поэтому предлагают необычный гибрид карате и магии. В отличие от многих других игр, в которых маги физически слабы, здесь они двигаются как мастера боевых искусств и могут добивать оппонентов как вблизи, так и на расстоянии. В то же время важно изучать слабые и сильные стороны врагов — то, что эффективно против одних, может оказаться бесполезным в борьбе с другими.

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: WB Games Montreal.

WB Games Montreal. Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment.

Warner Bros. Interactive Entertainment. Платформы: PC, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Создатели Batman: Arkham Origins очень долго не рассказывали о своём следующем крупном проекте, но не так давно прервали молчание. Их новая игра, Gotham Knights, действие которой разворачивается во вселенной Batman: Arkham, расскажет историю сразу четырёх главных героев: Бэтгёрл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина.

Стоит ожидать большой открытый мир в пределах Готэм-Сити, исследовать который позволят как в одиночку, так и в кооперативе с товарищем. Персонажи, очевидно, будут сильно отличаться друг от друга: Бэтгёрл обучена кикбоксингу и капоэйре, Найтвинг обладает отличными акробатическими навыками, Красный Колпак знает массу боевых техник с разными видами оружия, а Робин — мастер скрытности.

Со стороны может показаться, что Gotham Knights — очередная игра-сервис, но это вовсе не так. Сюжету уделяют большое внимание и обещают сделать его интересным даже для тех, кто планирует играть соло в офлайне. Никакого «гринда» не будет, уделять много внимания прокачке не придётся, а между персонажами позволят в любой момент переключаться перед стартом очередной миссии. В то же время у каждого супергероя будет собственное древо навыков, благодаря которому развивать персонажей удастся в том направлении, которое интересно прежде всего вам.

⇡#Senua’s Saga: Hellblade II

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Ninja Theory.

Ninja Theory. Издатель: Xbox Game Studios.

Xbox Game Studios. Платформы: PC, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Во время The Game Awards 2019 неожиданно показали дизайн Xbox Series X и почти сразу же состоялся анонс сиквела Hellblade. Дебютный трейлер впечатлил графикой и заставил аудиторию усомниться в том, что игра действительно так выглядит, однако показанное воспроизводилось на игровом движке в реальном времени — вероятно, финальный продукт будет выглядеть даже лучше.

Работать над сиквелом планировали ещё до того, как Microsoft приобрела студию Ninja Theory. Во второй части игроки отправятся в Исландию — разработчики специально посещали это островное государство, чтобы воссоздать самые красивые локации в игре. Если первая часть проходилась за семь часов, то продолжение будет значительно масштабнее — Сенуа предстоит пройти по территории Исландии «сотни миль».

Саундтреком занимается нео-фолк-группа Heilung, использующая в своих композициях древнескандинавские тексты из археологических артефактов. Других подробностей, к сожалению, нет — сразу после анонса разработчики перестали выходить на связь с сообществом и активно занимаются собственно разработкой, параллельно поддерживая свой мультиплеерный экшен Bleeding Edge.

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: IO Interactive.

IO Interactive. Издатель: IO Interactive.

IO Interactive. Платформы: PC, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 20 января 2021 года.

Третья часть перезапуска Hitman станет финалом трилогии. Как и прежде, игроку предложат шесть огромных уровней-песочниц, в которых предстоит устранить одну или несколько целей, и возможностей для этого предоставят огромное множество.

Слишком много нововведений ожидать не стоит — как и в случае с сиквелом, разработчики лишь улучшают то, что отлично получилось у них в первый раз. Арсенал Агента 47 пополнится парой новых видов оружия, а главным новым гаджетом станет особая камера, позволяющая получать доступ к определённым зонам без использования ключей-карт или паролей. С этой камерой можно будет организовывать встречи с потенциальными жертвами или открывать двери лифтов, чтобы найти новый путь к цели.

Версии для консолей нового поколения смогут похвастать поддержкой 4K при 60 кадрах в секунду, а на PS5 игра получит полную поддержку геймпада DualSense для наилучшего погружения. А если и этого покажется мало, можно будет надеть шлем виртуальной реальности PlayStation VR и пройти таким образом не только миссии из Hitman III, но и все карты из первых двух частей.

Жанр: экшен, ролевая игра.

экшен, ролевая игра. Разработчик: Avalanche Software.

Avalanche Software. Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment.

Warner Bros. Interactive Entertainment. Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Впервые о новой высокобюджетной игре во вселенной «Гарри Поттера» мы узнали ещё в октябре 2018 года, когда в Сеть каким-то образом попал её трейлер скверного качества. С анонсом тянули долго, но главное, что игру в итоге не отменили — Hogwarts Legacy планируют выпустить уже в следующем году.

Игра рассказывает о 1800-х годах, поэтому ни Гарри Поттера, ни многих друг персонажей из книг мы здесь не встретим. В роли ученика Хогвартса мы будем ходить на уроки в Школу чародейства и волшебства, посетим Запретный лес и Хогсмид, а также другие обширные локации в большом открытом мире. Очевидно, не обойдётся без изучения заклинаний (и их использования), зельеварения, знакомства с фантастическими тварями и многих других обязательных для такого проекта элементов.

О чём-то подобном поклонники вселенной мечтали ещё лет пятнадцать назад, когда игры о Гарри Поттере становились все хуже и хуже, а хотелось масштабного приключения в духе многочисленных фильмов с неизбежно взрослеющими актёрами. Сейчас этот анонс вызывает ностальгию по тем временам, и очень интересно, насколько популярной станет грядущая новинка — привлечёт ли она в основном «старичков», или среди молодняка тоже будут миллионы желающих присоединиться к Гриффиндору и выяснить, кто круче в квиддиче.

Жанр: стратегия.

стратегия. Разработчик: Amplitude Studios.

Amplitude Studios. Издатель: Sega.

Sega. Платформы: PC.

PC. Дата выхода: 22 апреля 2021 года.

Историческая стратегия Humankind позволит игрокам создать собственную уникальную цивилизацию, проведя человечество от эпохи неолита до современности. Правителю предстоит выбирать более чем из полусотни различных исторических культур, каждая из которых может оказать влияние на конечный результат. По заверениям разработчиков, вариантов цивилизации могут быть миллионы — количество возможных исходов не поддаётся исчислению.

Звучит очень амбициозно: предстоит своими глазами увидеть реальные исторические события и встретить знаменитых людей, пережить великие научные открытия и появление чудес света, а каждое принятое решение и выполненное действие повлияют на окружающий мир. Аватар предводителя народа будет постоянно меняться по мере развития цивилизации, а за повышение уровня начнут открываться новые облики — отличная возможность похвастать достижениями в мультиплеере, рассчитанном на 8 игроков.

Без войн, очевидно, не обойдётся. В сражениях придётся следить за рельефом местности и пользоваться его преимуществами, тщательно продумывать боевые действия и с умом выбирать местоположение собственного города, чтобы напасть на него было не так просто. Если разработчикам удастся воплотить в жизнь всё обещанное, любители стратегий пропадут в Humankind так же надолго, как в обеих Endless Space от того же коллектива.

⇡#King’s Bounty II

Жанр: ролевая игра.

ролевая игра. Разработчик: 1C Entertainment.

1C Entertainment. Издатель: 1C Entertainment.

1C Entertainment. Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Дата выхода: март 2021 года.

В 2008 году создатели «Космических рейнджеров» выпустили «King’s Bounty: Легенда о рыцаре», ролевую игру с элементами пошаговой стратегии, которая по праву считается одним из лучших отечественных проектов. С тех пор вышло несколько дополнений и даже продолжение под названием «King’s Bounty: Воин Севера», а в следующем году появится официальный номерной сиквел — King’s Bounty II. Пропустившим прошлые игры навёрстывать упущенное не обязательно — действие «двойки» разворачивается в мире Антара, а Эндория и Теана из предыдущих King’s Bounty будут упоминаться лишь в редких отсылках.

Игроку предложат на выбор трёх героев (воина, паладина и мага), которых удастся развивать по четырём направлениям: порядок, анархия, сила и мастерство. Прокачка происходит не только посредством распределения очков навыков по выбранным веткам, но и в зависимости от принимаемых по мере прохождения решений — к примеру, если быть излишне агрессивным, то повысится показатель анархии. Решения будут влиять и на сюжет, однако выбора реплик в диалогах не появится, да и провалить квесты не получится — как задание завершится, такую награду за него и получите.

В боевой системе будет не слишком много изменений, но часть из них существенна. Во-первых, моделька каждого юнита в отряде будет отображаться отдельно — если каких-нибудь троллей в группе пять, то их визуально будет пять. А во-вторых, большую роль отныне будут играть ландшафт и рельеф.

⇡#Little Nightmares II

Жанр: приключение, аркада.

приключение, аркада. Разработчик: Tarsier Studios.

Tarsier Studios. Издатель: Bandai Namco Entertainment.

Bandai Namco Entertainment. Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Дата выхода: 11 февраля 2021 года.

Сиквел жуткого платформера Little Nightmares расскажет о событиях после побега Шестой из Чрева. Та познакомится с мальчиком Моно, который носит на голове мешок с прорезями для глаз, и вместе они отправятся исследовать мегаполис, населённый зомбированными жителями. Горожане находятся под влиянием диктора, передающего информацию с помощью высокой башни, которой и пытаются достичь герои.

Игравшие в раннюю версию отмечают, что атмосфера в сиквеле осталась такой же жутковатой, как в первой части. Это по-прежнему полностью трёхмерная игра с расположенной сбоку камерой, и каких-то существенных нововведений в продолжении нет. Единственное заметное отличие — смена главного героя: мы управляем Моно, который использует вместо спичек фонарик. С его помощью можно не только освещать тёмные участки, но и останавливать врагов, как привидений в Super Mario.

Как и раньше, пугают здесь не внезапными появлениями монстров, а неуютным окружением. То попадаешь в комнату с неприятными манекенами, которые, кажется, в любой момент оживут, то к персонажу вдруг начинают тянуться руки, от которых хочется поскорее убежать. Главное, что в этот раз протагонисту (и игроку) будет не так одиноко — Шестая помогает Моно забираться на высокие уступы и иногда подносит предметы для решения головоломок.

⇡#The Lord of the Rings: Gollum

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Daedalic Entertainment.

Daedalic Entertainment. Издатель: Daedalic Entertainment.

Daedalic Entertainment. Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One.

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One. Дата выхода: 2021 год.

От создателей квестов и двухмерных приключений меньше всего ожидаешь получить масштабную трехмёрную игру, но коллектив Daedalic решил взвалить на себя такую ношу, да ещё и замахнулся на вселенную «Властелина колец». Приключенческий боевик The Lord of the Rings: Gollum расскажет о Голлуме, внутри которого живут две личности — злодейская и доброжелательная.

Цель разработчиков — раскрыть этого героя, поэтому сюжет не будет пересекаться с книгами и расскажет о событиях до них. Игра начнётся в Барад-дуре, где Голлума удерживают против его воли, но авторы уверяют, что крепость Саурона станет не единственной доступной локацией. Знакомые персонажи, в том числе назгулы и Трандуил, тоже встретятся.

В Gollum уделят заметно больше внимания стелсу, нежели использованию способностей для расправы с противниками. Одна из главных составляющих — постоянная борьба Голлума и Смеагола, двух частей личности персонажа, и игроку предстоит становиться на ту или иную сторону, время от времени принимая решения. Не уточняется, в каких ситуациях будет появляться выбор, но в любом случае наверняка стоит рассчитывать на несколько концовок.

⇡#Ratchet & Clank: Rift Apart

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Insomniac Games.

Insomniac Games. Издатель: Sony Interactive Entertainment.

Sony Interactive Entertainment. Платформы: PlayStation 5.

PlayStation 5. Дата выхода: 2021 год.

Хотя Sony планирует поддерживать PlayStation 4 ещё как минимум пару лет и выпускать для неё новые игры от собственных студий, без эксклюзивов PlayStation 5 не останется. Один из них — Ratchet & Clank: Rift Apart, весёлое и яркое приключение о героях, которые появились на свет ещё во времена PlayStation 2.

Главным злодеем станет император, управляющий роботами и желающий уничтожить органическую жизнь. Рэтчету и его напарнику Кланку придётся вновь взять в свои лапы и манипуляторы оружие, объединиться со знакомыми союзниками, встретить новых героев (в том числе девушку-ломбакса из другой реальности) и перепрыгивать из одного измерения в другое.

Последнее, как утверждают разработчики, стало возможным исключительно благодаря быстрому SSD в PlayStation 5. Межпространственные приключения с быстрыми переходами от телепортации к сражениям и наоборот якобы были неосуществимы на консоли прошлого поколения. Среди других особенностей — поддержка адаптивных курков DualSense, трассировка лучей, режим производительности с 60 кадрами в секунду, почти мгновенные загрузки, трёхмерный звук и многие другие «фишки», благодаря которым удастся в полной мере почувствовать новое поколение.

⇡#Shadow Warrior 3

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Flying Wild Hog.

Flying Wild Hog. Издатель: Devolver Digital.

Devolver Digital. Платформы: PC.

PC. Дата выхода: 2021 год.

В третьей части Shadow Warrior мы вновь будем управлять Ло Вэнем. На сей раз он и Орочи Зилла, превратившийся из антагониста в напарника, попытаются поймать древнего дракона, который их усилиями вырвался из заточения. Случайно получилось! Это будет ещё более зрелищный экшен от первого лица, чем прошлые части, — разработчики хотят предоставить игрокам как можно больше свободы и сделать так, чтобы они чувствовали себя могущественными в каждой схватке.

Многие элементы из прошлой игры серии, включая процедурно генерируемые карты и характеристики оружия, были либо упрощены, либо вовсе убраны из третьей части. Но и без добавок не обошлось — локации разрослись в высоту, а Ло Вэню дали больше возможностей в бою, включая крюк-кошку, бег по стенам, рывки в воздухе и прочие ловкие движения. Цель — позволить нам «почувствовать себя ниндзя из любимого аниме», так что экшен станет ещё веселее.

Местом действия вновь станет неофеодальная Япония, населённая демонами-ёкаями, а силы главный герой будет обретать с помощью технологий древних самураев. Юмор тоже никуда не исчезнет и подберётся ещё ближе к грани приличий — на сей раз Ло Вэню даже попытались прописать предысторию, чтобы шутки были связаны с его интересами, в том числе видеоиграми, комиксами и американскими фильмами.

Жанр: экшен.

экшен. Разработчик: Fatshark.

Fatshark. Издатель: Fatshark.

Fatshark. Платформы: PC, Xbox Series X, Xbox Series S.

PC, Xbox Series X, Xbox Series S. Дата выхода: 2021 год.

Создатели двух Warhammer: Vermintide под конец 2020-го анонсировали свой новый проект, Warhammer 40,000: Darktide. Fatshark не стала уходить от того, что у неё хорошо получается, поэтому нас вновь ждёт кооперативный экшен с видом от первого лица. На сей раз инквизиторы отправятся в город-улей Тертий и будут сражаться с членами хаоситского культа, пытающимися завоевать планету Атома Прайм.

Как и в Vermintide, только сплочённый отряд из четырёх игроков сможет пройти самые суровые испытания. Предстоит осваивать не только ближний бой, но и дальний — разработчики обещают проработанную систему стрельбы и паритет между огнестрельным и холодным оружием.

Других подробностей очень мало: очевидно, будут разные классы, умения персонажей позволят настраивать, снаряжение можно будет улучшать, внешний вид менять — но всеми подробностями поделятся позднее, пока же разработка далека от завершения. Игравшие в раннюю версию журналисты сообщают, что в основе своей это всё та же Vermintide, но с некоторыми интересными дополнительными особенностями вроде динамических карт и смертельно опасных погодных явлений.

Это, конечно, далеко не все ожидаемые игры, но остальные не попали в список по разным причинам. Одни, как Tunic и 12 Minutes, без конца переносятся — мы уже писали о них в прошлых статьях, с тех пор новой информации почти не было, а игры до сих пор в продажу не поступили. Другие, как новая God of War и сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, окутаны тайной — мы видели лишь коротенькие ролики, которые мало о чём говорят. Как бы то ни было, громких релизов в 2021 году будет немало. Расскажите в комментариях, чего ждёте вы!