Разработчики Control поделились статистикой игроков за 2020 год и напомнили о своём следующем проекте

Финская студия Remedy Entertainment на своём официальном сайте опубликовала предновогоднее обращение к игрокам, в рамках которого, помимо прочего, поделилась статистикой пользователей Control.

Уходящий год стал для научно-фантастического экшена Remedy Entertainment важным: проект получил два сюжетных дополнения (The Foundation и AWE) и отпраздновал 12 месяцев с момента выхода.

В студии добавили, что AWE — её первое целиком «домашнее» творение: «Нам повезло приспособиться к удалённому режиму работы во многом благодаря нашей высококвалифицированной IT-команде».

По случаю приближения Нового года разработчики также рассказали, чего игроки Control успели добиться за 2020 год:

победить 58 910 239 врагов;

подчинить 59 598 849 противников;

пройти основную игру 552 634 раза;

сделать 1 753 606 снимков в фоторежиме;

запустить в воздух с помощью телекинеза 1 867 145 550 предметов мебели.

Стоит отметить, что при подсчёте показателей учитывались не только основные целевые платформы, но также сервисы Xbox Game Pass и пока что исключительно американский Amazon Luna.

Remedy Entertainment также напомнила, что работает над игрой в своей объединённой вселенной, но сразу предупредила: первая полноценная демонстрация проекта будет ещё нескоро.

Control доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch (только облачная версия). До консолей нового поколения экшен доберётся в 2021 году: 2 февраля состоится релиз в цифровых магазинах, а 2 марта — в розничных.