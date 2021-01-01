Пятнадцать IT-событий 2020 года, которые мы запомним надолго

Новый 2021 год мы по традиции начинаем с обзорного материала, в котором речь идёт о ключевых событиях минувшего года в сфере высоких технологий. Несмотря на все свои «особенности», прошедший год оказался чрезвычайно богат на события в IT-индустрии. И сейчас вы это сами увидите.

Безусловно, прошлый год изменил многое, если не всё. Но в отличие от многих традиционных бизнесов, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, сфера IT не впала в спячку. Напротив, для неё 2020-й стал временем глобальной и активной трансформации, которая в итоге оказалась во многом удачной. Впрочем, первая половина года выдалась довольно скучной и в IT-сфере: выставки, которые обычно наполняли событиями первые месяцы каждого года, отменились, и наступило затишье, пока все не привыкли к новым реалиям. Зато вторая половина 2020-го оказалась очень богатой на события и ознаменовалась запуском множества важных технологий и интереснейших продуктов, о которых мы расскажем ниже.

⇡#Вышли консоли нового поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Series S

В ноябре 2020 года произошло одно из самых долгожданных событий в игровой индустрии, сравниться с которым может разве что релиз Cyberpunk 2077, о котором мы поговорим чуть позже. Речь идёт о выходе консолей нового поколения. Sony выпустила PlayStation 5 в двух версиях (с дисководом и без), тогда как Microsoft представила сразу две консоли — флагманскую Xbox Series X и более доступную Xbox Series S.

Все консоли получили аппаратную платформу AMD. В приставках используются восьмиядерные процессоры на архитектуре AMD Zen 2 и графика с архитектурой AMD Navi второго поколения. На новом витке войны консолей лидерство по «голой» производительности захватила Xbox Series X: в ней нашёл применение наиболее мощный чип. Но и к PlayStation 5 никаких претензий нет: она предлагает очень высокую производительность, и игры на всех новых консолях смотрятся потрясающе.

Ключевыми особенностями приставок нового поколения, помимо роста производительности, стала поддержка трассировки лучей в реальном времени, а также переход на твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 для хранения данных. Первое обеспечило более живую и реалистичную картинку в играх, а второе — принципиально ускорило загрузку самих игр, а также локаций в них.

И всё было бы замечательно, если бы не жесточайший дефицит. Купить консоли нового поколения весьма затруднительно. И это ещё мягко сказано. Например, последнюю партию PlayStation 5 в сети «М.Видео» раскупили за считаные минуты. Увидеть консоли в наличии можно разве только на «Авито», eBay и прочих подобных площадках, но, конечно же, по куда более высоким ценам, чем в магазинах. Ситуация с доступностью стала отличной питательной средой для расцвета такого полузабытого явления, как спекуляция. Вы можете сами зайти на какую-нибудь из площадок вторичной торговли и оценить, каков ее масштаб. В Британии, например, спекулянты скупили 3,5 тыс. консолей Sony, а на eBay заработки продавцов на перепродаже консолей Sony и Microsoft оцениваются в почти $60 млн. Когда ситуация исправится, пока не ясно, а потому остаётся лишь ждать и надеяться.

⇡#AMD и NVIDIA представили мощные видеокарты нового поколения

В сентябре 2020 года компания NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 30-й серии, построенные на графических процессорах Ampere. Новая архитектура обеспечила огромный скачок производительности по сравнению с прошлым поколением. Например, сама NVIDIA считает, что GeForce RTX 3080 вдвое быстрее RTX 2080. В наших тестах RTX 3080 оказалась в среднем на 35 % быстрее RTX 2080 Super, и на величину до 24 % быстрее прошлого флагмана, GeForce RTX 2080 Ti. Прирост действительно весьма неплохой – в прошлом поколении, например, такого не было даже близко.

Но если NVIDIA просто снова сделала очередной шаг вперёд, улучшив показатели производительности по сравнению со своим же прошлым поколением видеокарт, то перед AMD стояла куда более сложная задача — догнать в верхнем ценовом сегменте оторвавшегося за последние годы конкурента. В октябре компания представила ускорители Radeon RX 6000-й серии на графических чипах Navi 21, и они оказались действительно хороши. Например, согласно нашим тестам, в играх видеокарта Radeon RX 6800 XT отстала от прямого конкурента в лице GeForce RTX 3080 в среднем всего на 5 %. К тому же новые графические процессоры AMD получили поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей. Правда, согласно тестам, получается оно у них пока не лучшим образом. Но начало положено, и это главное.

Можно было бы сказать, что с задачей навязать конкуренцию NVIDIA компания AMD в целом справилась, но проблема в том, что пока это лишь теоретическое соперничество. Реальный успех зафиксировать невозможно из-за тотального дефицита видеокарт нового поколения. Причём касается это как изделий AMD, так и NVIDIA. Правда, с последними дела обстоят получше, так как вышли они ещё в сентябре, и поставки хоть и ограничены, но по крайней мере регулярны. В результате, «зелёные» карты купить всё-таки возможно, пусть и по заметно завышенным ценам. А вот видеокарты AMD, которые поступили в продажу только в ноябре, отыскать в магазинах практически нереально. Некоторые ритейлеры до сих пор не смогли обслужить даже первые заказы. Но когда-то в наступившем году ситуация всё-таки наладится. Должна наладиться!

⇡#AMD окончательно обогнала Intel по процессорной производительности. Даже в играх

Помимо видеокарт, в 2020 году компания AMD выпустила ещё один важный прорывной продукт — в октябре были представлены процессоры семейства AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3. Благодаря им она уверенно обогнала Intel в производительности настольных платформ, причём даже в играх.

Новые чипы предлагают то же количество ядер, что и предшественники, а также слегка более высокую частоту и улучшенный 7-нм техпроцесс. Основным же источником прироста производительности стали архитектурные улучшения. Сама AMD заявила о приросте количества инструкций, исполняемых за такт (IPC), на впечатляющие 19 % по сравнению с прошлым поколением. И это очень много.

По утверждениям самой AMD, 12-ядерный Ryzen 9 5900X по игровой производительности в среднем на 7 % опережает Core i9-10900K в играх в разрешении Full HD. Наши тесты показали, что кадровая частота в разрешении Full HD при переходе от Zen 2 к Zen 3 подскочила сразу на 25-30 %, а во многих играх Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X действительно превосходят Intel Core i9-10900K, который до того считался лучшим геймерским процессором.

Зато на стороне Intel теперь, внезапно, оказалась... цена! AMD подняла цены своих процессоров нового поколения на $50 по сравнению с предшественниками. К тому же найти Ryzen 5000 по рекомендованным ценам сейчас невозможно – как и видеокарты, процессоры AMD тоже находятся в дефиците. В результате пока ситуация складывается так, что предложения AMD быстрее, а Intel – выгоднее.

⇡#Apple решила отказаться от Intel и выпустила компьютеры на собственном процессоре

Apple отметилась в этом году революцией в сфере компьютеров. Минувшим летом она объявила о решении отказаться от использования процессоров Intel в компьютерах Mac. А уже осенью был представлен первый компьютерный процессор Apple — чип M1.

Дебютный компьютерный процессор Apple построен на архитектуре ARM. Он использует связку из четырёх энергоэффективных ядер для рядовых задач и четырёх производительных ядер для серьёзных нагрузок. Также у него есть весьма производительная встроенная графика, а ещё — нейромодуль для работы с ИИ. Иными словами, это отнюдь не какое-то компромиссное решение, а совершенно полноценный процессор, подходящий для применения в современных системах среднего уровня. И согласно тестам, он у Apple получился действительно хорошо: M1 отлично показывает себя как в приложениях, адаптированных под ARM, так и весьма неплохо справляется с x86-приложениями, работающими через эмулятор. Более того, на компьютерах, построенных на этом чипе, можно даже играть!

Пока процессор Apple M1 дебютировал только в младших компьютерах компании: настольном Mac mini, а также ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro 13. Но в будущем компания планирует перевести на фирменные процессоры все свои компьютеры, включая даже рабочие станции. Причём на переход она отвела всего два года, то есть примерно к середине 2022 года все компьютеры под маркой Apple будут базироваться на собственных чипах с архитектурой ARM. Слухи об очень мощных процессорах Apple с большим числом ядер и очень высокой производительностью ходят уже сейчас. Кроме того, Apple разрабатывает и графику. Так что в обозримом будущем она сможет полностью попрощаться и с видеокартами AMD.

⇡#SpaceX начала возить людей в космос, раздавать интернет и строить странные ракеты

В мае минувшего года в мировой космонавтике произошло поистине эпохальное событие — впервые в истории частная компания запустила в космос космический корабль с экипажем на борту. Речь идёт о SpaceX небезызвестного Илона Маска и запуске корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС, а позже забрал оттуда часть астронавтов. Полёт стал результатом большой девятилетней работы.

Это была тестовая миссия, в рамках которой NASA оценило возможность использовать корабли Маска для регулярных полётов к МКС. В последние годы США для доставки космонавтов на МКС пользовались услугами «Роскосмоса» и ракетами «Союз». Но поскольку тестовый полёт прошёл успешно, теперь США может отказаться от сотрудничества с «Роскосмосом», и в доказательство этого уже осенью состоялась первая регулярная доставка астронавтов на МКС с помощью корабля SpaceX Crew Dragon.

Надо сказать, что в минувшем году SpaceX развернула доселе невиданную активность, даже если не брать в расчёт пилотируемые полёты. За год было успешно запущено 26 ракет Falcon 9, причём в 24 случаях их первая ступень успешно возвращалась назад. Кроме того, в минувшем году SpaceX продолжила работу над созданием ракеты сверхтяжёлого класса Starship. Прототипы со странным внешним видом, похожим на пепелац, проходили огневые испытания, запускались на разную высоту, а также зрелищно взрывались. В общем, работа кипела.

Наконец, за минувший год SpaceX запустила множество небольших космических аппаратов для развёртывания своего спутникового интернета Starlink. На данный момент над Землёй летает группировка из примерно 900 микроспутников. Благодаря этому в прошлом году Starlink начала предоставлять услуги интернет-доступа в тестовом режиме, пока что только на севере США и юге Канады. Удовольствие не из дешёвых: за терминал нужно заплатить $500, а абонентская плата составляет $99. Тем не менее, пользователи получают скорость выше 100 Мбит/с и вполне приемлемые задержки — весьма неплохо, особенно для отдалённых районов и сельской местности, на которые сейчас и ориентирован проект.

⇡#США усилила санкции против Китая: под раздачу попали Huawei, WeChat, TikTok, DJI, SMIC и другие

Администрация президента США Дональда Трампа в минувшем году продолжала вести торговую войну с Китаем, главной жертвой которой стала Huawei. Санкции в течение года планомерно усиливались, причём помимо Huawei под удар попали и многие другие крупные компании из Поднебесной.

США в минувшем году лишили ряд китайских компаний возможности покупать оборудование и ПО, при создании которого использовались американские технологии. Это заметно подкосило бизнес Huawei — компания теперь не может заказывать производство процессоров HiSilicon у тайваньской TSMC, а также лишена возможности покупать современные чипы с поддержкой 5G у MediaTek и Qualcomm. Затронуло это и другие ключевые компоненты. Однако впоследствии некоторые производители всё-таки смогли получить у США лицензии на право поставки Huaweiсвоей продукции, что немного облегчило её положение.

Тем не менее, из-за санкций Huawei всё-таки была вынуждена продать свой успешный бренд Honor группе из 40 компаний. Таким путём его удалось вывести из-под санкций, и уже в самое ближайшее время нас ждёт встреча с новыми флагманскими смартфонами Honor. В наступившем 2021-й Honor планирует продать более 100 млн аппаратов, что выглядит весьма амбициозно.

Зацепили американские санкции и другие компании. Трамп пытался запретить TikTok или хотя бы заставить продать его американское подразделение. Также под запрет в США попал китайский мессенджер WeChat. Но в итоге ситуация с китайскими приложениями более или менее устаканилась – пока они работают, а дальше их судьбу будет решать уже администрация нового американского президента.

Также в этом году от санкций пострадал и самый продвинутый китайский полупроводниковый производитель SMIC, который оказался отрезан от поставщиков литографического оборудования и расходных материалов. В итоге его планам по переходу на 7-нм техпроцесс пока что сбыться не суждено. А под конец года в немилость США впал и крупнейший в мире производитель дронов DJI.

⇡#Наконец-то вышла Cyberpunk 2077 и... сразу оскандалилась

10 декабря 2020 года стало знаменательной датой для поклонников компьютерных игр — в этот день вышла самая ожидаемая игра последнего времени — Cyberpunk 2077. После множества переносов, анонсированный ещё в 2021 году проект польской студии CD Projekt Red, подарившей нам игры про Ведьмака, наконец-то здесь.

Но лучше бы разработчики отложили релиз ещё раз. Несмотря на годы разработки, продукт получился откровенно сырым, особенно, если говорить про версии для консолей. В игре присутствует множество багов и проблем, да и выглядит она на старых консолях отнюдь не лучшим образом. Не миновали проблемы и ПК-версию, но здесь всё же дела обстоят не так плачевно. Справедливости ради отметим, что разработчики выпустили уже целый ряд патчей, которые хотя бы частично сгладили ситуацию, и исправили ряд критических недостатков.

Тем не менее, были запущены программы возврата игры в магазины, акции CD Projekt Red рухнули, а в довершение против компании готовятся судебные иски. Однако даже несмотря на это, Cyberpunk 2077 отметился самыми большими предзаказами и продажами за всю историю игрового рынка. Подавляющее большинство игроков верит, что со временем проблемы будут исправлены, а на консолях нового поколения, версии Cyberpunk 2077 для которых выйдут когда-то в этом году, игра сразу получится нормальной.

⇡#Технологические компании – главные бенефициары пандемии

Коронавирус ускорил распространение и внедрение технологий в самых разных сферах. Люди были вынуждены обратиться к ним, чтобы преодолевать ограничения, возникшие из-за пандемии. В результате многим компаниям из сферы IT коронавирус сыграл на руку, ведь их услуги и продукты стали необходимы сразу большому числу людей.

Например, одним из самых востребованных сервисов в 2020 году стала видеосвязь. Она позволила людям общаться с родными и близкими, многие компании благодаря видеосвязи сумели организовать нормальную работу во время карантина, а школьники со студентами смогли продолжить грызть гранит науки, не выходя из дома. Ставшая на этой волне суперпопулярной программа Zoom, отличающаяся наиболее простым интерфейсом среди альтернатив, нарастила пользовательскую базу в 30 раз: в декабре 2019-го сервисом Zoom ежедневно пользовались около 10 млн человек, а в апреле 2020-го — уже более 300 млн. На этом фоне акции Zoom ожидаемо росли, на пике предлагая доходность по сравнению с началом года на уровне 750 %, и компания даже ворвалась в двадцатку самых дорогих предприятий США в технологическом секторе.

Также вынужденная изоляция заставила пользователей активно обновлять домашние компьютеры. Соответственно взлетели продажи настольных ПК, ноутбуков и даже планшетов. Продажи последних так и вовсе достигли максимума с 2013 года. Выросли продажи и игровых систем, ведь людям нужно было как-то развлекаться, а видеоигры — самый простой и доступный способ досуга в домашних условиях. Да и сами игры продавались очень хорошо, и собирали рекордные онлайны.

Очень сильно выросла и онлайн-торговля. При закрытых торговых центрах у многих просто не оставалось выбора и пришлось закупаться в интернете. Благодаря этому акции той же Amazon подорожали за год с примерно$1800 до $3300 (плюс 80 %). Продажи различной техники в онлайне, в частности ноутбуков и смартфонов, ставили рекорды на протяжении всего минувшего года. Впрочем, закончилось всё вполне предсказуемо: рекордный спрос вместе с различными производственными и логистическими проблемами вызвал дефицит многих устройств во второй половине года. Сейчас производители электроники попросту не справляются с выпуском нужного объёма комплектующих, но, как мы уже говорили, то ли ещё будет.

В целом за 2020 год свою капитализацию заметно нарастили многие крупные и не очень компании технологического сектора. Например, Apple с марта подорожала на 150 %, Alphabet, материнская компания Google, стала дороже с начала года на 32 %, Facebook — на 35 %. Правда, весь этот рост может на том и закончиться, по крайней мере, вселяющие надежду на возврат к нормальной жизни новости об успешной разработке вакцин легко обрушивают котировки техногигантов.

⇡#Tesla стала самым дорогим автопроизводителем

Tesla явно заслужила собственного блока в этом материале хотя бы потому, что в ноябре её капитализация превысила $500 млрд. Благодаря этому сам её основатель Илон Маск ворвался в топ рейтингов самых богатых людей планеты, и укрепился там в тройке лидеров. Что интересно, чуть ранее Tesla обогнала по капитализации Toyota и таким образом стала самым дорогим автопроизводителем в мире. А это значит, что инвесторы твёрдо верят в электромобили и в саму Tesla, как одну из самых продвинутых компаний на данном направлении.

В этом году компания Илона Маска планировала выпустить 500 тыс. автомобилей. Удалось ли ей это, мы узнаем несколько позже, после публикации отчётности за четвёртый квартал, но по оценкам, она очень близка к этому показателю. Объёмы поставок электрокаров с буквой «Т» на капоте в этом году действительно сильно выросли, в чём помогло расширение производства в Китае, да и на других заводах компании. И на достигнутом она останавливаться не планирует — сейчас строится крупный завод в Германии, который после решения проблем с экоактивистами должен будет обеспечить электромобилями Tesla Европу.

Попутно компания развивает технологии хранения энергии — во второй половине 2020-го были представлены инновационные аккумуляторы, созданные Panasonic, которые будут использоваться в будущих электрокарах Tesla. Правда, рост темпов производства увеличил количество брака и недочётов, а также привел к появлению странных инженерных решений. Но тем не менее, потребители любят Tesla и раскупают все выпускаемые ей электрокары.

Впрочем, расслабляться Tesla не должна. Конкуренты начитают дышать ей в спину. В этом году расправить крылья смогли китайские производители электромобилей, в первую очередь NIO, которая предлагает интересную технологию заменяемых на роботизированных станциях аккумуляторов и уже смогла обогнать по капитализации BMW. Кроме того, понемногу начинают просыпаться и традиционные автогиганты, заявляющие о своих амбициях на перспективном рынке.

⇡#Биткоин растёт как на дрожжах

В прошедшем году феноменально росли не только акции технологических компаний. Прибавила в цене в несколько раз и главная криптовалюта – биткоин. Если в самом начале минувшего года один биткоин стоил около $7500, а в марте на фоне коронавирусных потрясений он проседал даже ниже $5000, то, начиная со второй половины года, криптовалюта бодро рванула к новым высотам. На данный момент рекорд стоимости биткоина составляет уже $29 292.

И похоже в ближайшее времякурс биткоина, а вместе с ним и многих других криптовалют, не собирается останавливаться. Аналитики прочат первой криптовалюте подъём вплоть до 40–50 тыс. долларов, а наиболее оптимистичные эксперты и вовсе верят в курс около 100 тыс. долларов за один биткоин. Всё же криптовалюты – довольно интересная инвестиция, и многих она привлекает отсутствием государственного регулирования, так что многие видят в ней безопасную гавань для своих финансов. Кроме того, постепенно расширяется сфера применения биткоина, и в прошлом году, например, его поддержку, ввела крупнейшая платёжная система PayPal.

Впрочем, в скором времени всё может измениться. Чем выше цена, тем больше внимания регуляторов привлекает к себе биткоин. Поэтому не стоит удивляться, что появляются известия о первых попытках строгого контроля криптовалютного рынка, например, в США. А в России с 1 января начинает действовать соответствующий закон, и даже предполагается, что владельцы криптовалюты должны будут декларировать сбережения и платить налоги. Попутно государства пытаются запустить в обращение собственные цифровые валюты. Здесь наибольших успехов достиг Китай, но, очевидно, что этой же дорогой пойдут и другие страны. Например, ввести в обращение цифровой рубль подумывает и Россия.

⇡#«Сбер» превратился в технологическую компанию с большими амбициями

В этом году «Сбербанк» из чисто финансового учреждения с явными советскими традициями неожиданно превратился в новомодную технологическую компанию «Сбер», которая теперь создаёт собственную цифровую экосистему. Прежде компания пыталась выстроить сотрудничество с «Яндексом», но в этом году окончательно решила идти своим путём. В результате развода она лишилась доли в маркетплейсе «Яндекс.Маркет», но зато получила в собственность платёжную систему «Яндекс.Деньги», которая тут же превратилась в «ЮMoney».

«Сбер» уже предлагает массу электронных сервисов для обычных пользователей и бизнеса, и движение в этом направлении продолжится. В частности, компания будет развивать голосовых помощников «Салют», выпуская умные устройства с ними, — вроде умного дисплея SberPortal и ТВ-брелока SberBox. Есть также музыкальный сервис «СберЗвук», видеосервис Okko, облако «СберДиск», игровой стриминговый сервис SberPlay и прочее. Однако нельзя не упомянуть, что часть современных сервисов «Сбера» завязано на совместное предприятие с Mail.ru Group, в котором отношения между партнёрами тоже не самые простые.

Совсем недавно на дорогах Москвы были замечены беспилотные автомобили «Сбера», так что компания двигается и в данном направлении. Получается, у «Сбера» уже есть система автопилота для машин, и теперь её обкатывают в реальных условиях. Работают в «Сбере» и над робототехникой.

Развод с «Яндексом» побудил «Сбер» начать разработку собственного маркетплейса, с которым она планирует стать одним из крупнейших игроков в российских онлайн-продажах. Также компания создаст своё суперприложение, и будет сотрудничать с ритейлом. Иными словами, складывается впечатление, что «Сбер» решил стать вторым «Яндексом». Посмотрим, что из этого получится.

⇡#Telegram разблокировали в России, а в США заблокировали блокчейн-платформу TON

Не обошёлся 2020 год без громких новостей, связанных с Telegram. В июне Роскомнадзор принял решение разблокировать популярный мессенджер на территории России. Попытки заблокировать его работу безуспешно предпринимались с апреля 2018 года, но, по сути, он продолжал функционировать, а пользовательская база только росла — к лету 2020 число пользователей из России достигло 30 млн. В итоге РКН сдался, сменил гнев на милость и даже завёл в мессенджере свой канал.

А вот американские регуляторы войну против Telegram выиграли. Они вынудили Павла Дурова отказаться от блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), а также от выпуска криптовалюты GRAM. Три года назад Дуров пообещал революционный блокчейн, который должен был перевернуть представления людей о платежах и построить децентрализованный интернет. Теперь же по решению суда данная криптовалюта не может распространяться даже за пределами США. В итоге Telegram обязали вернуть собранные на TON деньги инвесторам, а это отнюдь не маленькая сумма — $1,7 млрд.

Поэтому сообщение о том, что в 2021 году в Telegram появится монетизация, никого не удивило. Компания запланировала внедрить дополнительные платные функции для бизнеса, например, предложить собственную рекламную платформу. К счастью, в личных чатах реклама не появится, она будет распространяться только в публичных каналах, где она есть и сейчас. Зато теперь владельцы каналов смогут работать не через партнёрские программы, а напрямую через инструменты Telegram. Также обещаны платные стикеры с авторскими отчислениями их создателям.

⇡#Государства против Google, Facebook, Amazon и других техногигантов

Во второй половине года США, а также Евросоюз решили разобраться с крупными технологическими компаниями. Антимонопольные иски и различного рода претензии регуляторов посыпались как из рога изобилия. И это закономерно, ведь стало понятно, что крупные корпорации обрели огромное влияние на жизни людей как через финансы, так и через предоставляемые ими информационные услуги. Естественно государствам это не понравилось, и потому они решили напомнить Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba и прочим, что с большой силой приходит большая ответственность. И нести её надо так, чтобы это не шло вразрез с государственной политикой.

В итоге Евросоюз инициировал ряд антимонопольных расследований против Google и Amazon, а также разработал новые законы, которые должны заставить компании играть по понятным и общим для всех правилам, причём в особенности это касается технологических гигантов, экосистемы которых выступают точкой входа для большого количества пользователей.

В США летом руководителей крупных IT-компаний вызывали в конгресс для получения отчета об их деятельности. Кроме того, власти США инициировали ряд антимонопольных исков против Facebook и Google, и в итоге компаниям даже грозит разделение. Facebook могут обязать продать Instagram и WhatsApp, тогда как Google и вовсе могут лишить чуть ли не самого ценного актива — Chrome! Наконец, китайские антимонопольщики решили отрегулировать Alibaba и её финтех подразделение Ant Group.

⇡#Сети 5G покрывают мир, но не Россию

Сотовые сети 5G развиваются уже давно, и в этом году они наконец-то перестали быть чем-то эфемерным и получили довольно приличное распространение. По всему миру число пользователей 5G-сетей только за второй квартал 2020 года удвоилось. Статистики на конец года пока нет, но наверняка их число значительно выросло и после.

За 2020 год по всему миру стало намного больше сотовых сетей пятого поколения. Лидирует во внедрении новой технологии Китай, но и другие регионы активно строят 5G-инфраструктуру. Сотовые сети нового поколения вводятся в коммерческую эксплуатацию в США, Европе, Корее и других странах.

Но вот России в этом списке нет. У нас распространение 5G столкнулось с мощным препятствием — силовыми структурами. Частоты диапазона 3,4–3,8 ГГц, которые считаются наиболее перспективными для развития масштабных сетей 5G, они удерживают за собой и делиться явно не собираются. Поэтому пока в России под 5G операторам выделили частоты диапазона 4,7–4,9 ГГц, а также планируют выделить 24,25–27,5 ГГц. Беда в том, что эти диапазоны хороши для создания локальных сетей, а для покрытия больших площадей они подходят очень плохо. Вторая проблема: для строительства сетей 5G операторов обязали использовать отечественное оборудование, которого попросту пока не существует.

Тем не менее, продажи смартфонов с поддержкой 5G за прошлый год взлетели в несколько раз, в том числе и в России. Теперь такие устройства есть в ассортименте у любого производителя, причём это не только флагманские аппараты — на рынке появилось множество весьма доступных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. И конечно огромный толчок к увеличению числа пользователей 5G сделала компания Apple, выпустив серию смартфонов iPhone 12 с поддержкой 5G.

⇡#NVIDIA решила купить ARM, AMD — Xilinx, а Google разрешили купить Fitbit

2020 год оказался не так богат на слияния и поглощения, однако это не значит, что они не заслуживают упоминания. Тем более, было заключено две сделки, которые в перспективе могут оказать основополагающее влияние на рынок аппаратных средств. В первую очередь здесь следует упомянуть покупку ARM компанией NVIDIA за $40 млрд. Данная сделка нужна NVIDIA для того, чтобы добавить в своё портфолио ещё и центральные процессоры, которые позволят ей расширить влияние на серверном рынке, с дальнейшим прицелом и на другие сегменты. Сейчас такое приобретение представляется крайне дальновидной инвестицией, особенно на фоне того, как Apple, Amazon, Google и Microsoft проявили свою заинтересованность в выпуске ARM-чипов для ПК и серверов. Любопытно, что на словах в сферу чипов для смартфонов NVIDIA вроде бы лезть не планирует, а обещает продолжить лицензировать архитектуры ARM сторонним компаниям. То есть, как будто для рынка смартфонов ничего не поменяется. Однако это может быть частью сложной игры, поскольку NVIDIA ещё только предстоит отстаивать сделку перед антимонопольными органами многих стран на фоне серьёзной обеспокоенности индустрии.

Другой важной сделкой стало приобретение Xilinx компанией AMD за $35 млрд акциями. Первая является разработчиком программируемых логических интегральных схем (ПЛИС или FPGA). ПЛИС используются при разработке различных аппаратных решений, но что важнее, в последние годы их стали всё активнее внедрять в сервера для специализированных вычислений, ведь их можно легко настраивать под конкретные задачи, а если задача меняется, то моментально перепрограммировать вычислительную схему. Ускорители на базе ПЛИС становятся всё более популярными, а потому покупка Xilinx должна усилить позиции AMD на серверном рынке, для которого у AMD теперь появится полный спектр ускорителей, включая CPU и GPU.

Наконец, под конец года после долгих разбирательств и расследований Евросоюз разрешил Google поглотить Fitbit, одного из крупнейших производителей носимой электроники, при условии, что поисковый гигант не будет использовать данные о здоровье пользователей для таргетированной рекламы. Сумма сделки — $2,1 млрд. Таким образом, довольно скоро мы наверняка увидим носимые устройства под брендом Google.

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Данный материал традиционно открывает цикл статей, посвящённый итогам года. В ближайшие дни на нашем сайте будут опубликованы материалы по различным тематикам, в которых мы подведём более глубокие итоги 2020-го по каждой из них.