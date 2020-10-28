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Сделка с Xilinx позволит AMD защититься от колебаний на рынке ПК

Фондовый рынок отреагировал на официальное заявление AMD о намерении купить Xilinx снижением курса акций первой из компаний, но это было обусловлено спецификой расчётов между сторонами. Сегодня появились комментарии аналитиков, которые видят в этих ценных бумагах потенциал роста до $100.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Например, специалисты Craig-Hallum предлагают в краткосрочной перспективе опираться на квартальный отчёт AMD, который показал не только высокий спрос на продукцию марки в клиентском сегменте, но и продемонстрировал более благоприятный прогноз на четвёртый квартал, чем ожидали аналитики. Сделка с Xilinx, по словам авторов аналитической записки, позволит AMD шире охватить рынок компонентов для центров обработки данных, а также откроет выход на новые сегменты рынка с долгосрочными перспективами роста выручки.

Как и коллеги, представители Barclays поднимают прогноз по курсу акций AMD до $100, предпочитая сравнивать отчёт этой компании с заявлениями, которые на прошлой неделе сделала Intel. Если последняя жаловалась на сокращение нормы операционной прибыли в серверном сегменте с 49 до 32 %, то глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила о рекордной выручке от реализации серверных процессоров в третьем квартале, а также выразила уверенность в дальнейшей способности компании увеличивать свою долю в сегменте. По её мнению, процессоры EPYC новейшего семейства Milan смогут распространяться по рынку быстрее своих предшественников поколения Rome.

Специалисты Barclays считают, что сделка с Xilinx позволит AMD выйти на новые рынки, сократив её зависимость от рынка ПК, который в последние годы сжимается в абсолютном измерении. Положительная динамика выручки AMD в сегменте ПК в последние годы обусловлена тем, что компания увеличивает свою долю рынка. Долгосрочные перспективы AMD, по мнению аналитиков, выглядят намного лучше, чем у Intel, поскольку последняя столкнётся на своём пути с различными трудностями.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, xilinx, аналитика, финансы
amd, xilinx, аналитика, финансы
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