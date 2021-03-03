Parler отозвала иск против Amazon, прекратившей оказывать ей услуги хостинга

Социальная сеть Parler отозвала свой антимонопольный иск против Amazon, поданный в январе этого года в связи с отказом в предоставлении услуг хостинга и отключением её от своих облачных сервисов.

О своём решении прекратить судебное разбирательство Parler сообщила в ходатайстве, направленном во вторник в суд Западного округа Вашингтона. Компания не дала никаких объяснений этому шагу, оставив за собой право повторно подать иск на аналогичных основаниях в будущем.

Amazon приостановила обслуживание Parler в начале января в связи с размещением социальной сетью «агрессивного контента», что нарушало условия обслуживания AWS (принадлежит Amazon). Компания сочла модерирование Parler контента недостаточным и в результате решила перейти к «приостановке действия аккаунта Parler». В свою очередь, Parler объяснила отказ от модерирования тем, что она придерживается политики свободы слова.

21 января суд отклонил иск Parler с требованием к Amazon восстановить хостинговую учётную запись, назвав представленные ею доказательства «крайне незначительными».

В итоге Parler возобновила работу платформы 15 февраля, воспользовавшись рядом небольших сервисов хостинга и регистраторов в качестве альтернативы Amazon. Однако контент, опубликованный до блокировки, был утерян, и приложение Parler по-прежнему недоступно в магазинах приложений iOS и Google Play.