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У AMD появился собственный беспроводной контроллер — создала его MediaTek

В конце 2020 года стало известно, что AMD планирует выпускать модули Wi-Fi (WLAN) под собственным брендом. Частично этому решению способствовало желание компании сделать более конкурентоспособной свою серию процессоров Ryzen PRO, которым приходится выступать против чипов Intel серии Core vPro. Обе серии процессоров поставляются OEM-производителям ноутбуков.

Aya Neo (Фото: AnandTech)

Aya Neo (Фото: AnandTech)

Преимущество некоторое время оставалось за Intel, поскольку её чипы поставляются в комплекте с WLAN-модулями. У AMD же своих WLAN-контроллеров не было, поэтому ей приходилось полагаться на сторонних производителей.

Как выяснилось, беспроводной модуль AMD готов и уже даже дебютировал в составе портативной игровой консоли Aya Neo, построенной на базе гибридного процессора Ryzen 5 4500U (Zen 2, Renoir). Консоль появилась в продаже в марте этого года. Информацию о сертификации WLAN-модуля AMD RZ608 обнаружил портал AnandTech.

В техническом описании модуля указывается, что помимо поддержки множества «старых» стандартов Wi-Fi, он также работает с новейшим стандартом Wi-Fi 6E (802.11ax свыше 6 ГГц), а также Bluetooth 5.2. Столь быстрый вывод устройства на рынок объясняется просто: AMD сама модуль не производит. Эта задача возложена на компанию MediaTek, которая адаптировала для «красных» свой ранее представленный контроллер MT7921K и выпускает его под маркировкой AMD.

Скорее всего, мы ещё не раз услышим о беспроводном контроллере AMD RZ608, поскольку в скором времени на рынке должны появиться лэптопы на базе процессоров Ryzen 5000 (Cezanne). Интересно понаблюдать за тем, перекочует ли вышеуказанный WLAN-модуль и в настольные платформы AMD.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: wlan, amd, беспроводные сети, wi-fi 6e
wlan, amd, беспроводные сети, wi-fi 6e
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