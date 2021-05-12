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Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло

Учёные из Токийского университета поставили ряд экспериментов, которые объясняют нынешний облик Земли с достаточным обилием суши на её поверхности. При этом в момент формирования планеты миллиарды лет назад воды на Земле было намного больше. Куда же она могла деться и почему Земля не стала водным миром? Свой ответ на этот вопрос дали исследователи из Японии.

Источник изображения: Sci-News.com

Источник изображения: Sci-News.com

Данные сейсмических исследований ядра Земли показывают, что его плотность ниже плотности материалов в его составе, в частности — железа. Добыть образцы ядра или нижней части мантии нашей планеты на нынешнем этапе развития техники не представляется возможным. Однако никто не мешает учёным создать в лаборатории условия, имитирующие процессы в ядре Земли или на этапе формирования планеты, когда температуры и давления были запредельными.

Для создания колоссального давления учёные использовали алмазную наковальню, а материал на ней нагревали с помощью лазера. В качестве подопытных образцов были взяты материалы, аналогичные по химическому составу материалам молодой планеты. При давлении 30–60 ГПа и температуре 2830–4300 °C водород начал усиленно проникать в железо с высвобождением и последующим связыванием кислорода из воды. Это объясняет, почему ядро Земли имеет меньшую плотность и раскрывает секрет, куда делась вся вода с молодой планеты.

Алмазная наковальня. Источник изображения: Hirose

Алмазная наковальня. Источник изображения: Hirose

По подсчётам исследователей, в ядре нашей планеты может скрываться водорода на 70 земных океанов. Если бы не определённые процессы в момент формирования планеты, жизнь на Земле в том виде, в котором мы её знаем и наблюдаем, была бы невозможна. Данное исследование также может пролить свет на процессы планетообразования во Вселенной и приблизить нас к разгадкам многих тайн природы.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: космос, земля, планеты
космос, земля, планеты
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