IO Interactive наняла режиссёра Hitman: Blood Money и старшего гейм-дизайнера Cyberpunk 2077

Датская студия IO Interactive объявила о пополнении своего штата. К команде присоединились два опытных разработчика — Расмус Хёенгаард (Rasmus Højengaard) и Анджей Завадский (Andrzej Zawadzki). Каждый из них успел потрудиться над знаменитыми проектами.

Расмус Хёенгаард ранее уже работал в IO Interactive, причём на руководящей должности. Он был режиссёром любимого многими стелс-экшена Hitman: Blood Money. После ухода из датской студии Хёенгард присоединился к DICE, где успел приложить руку к проектам в сериях Battlefield, Star Wars Battlefront и Mirror's Edge. Обратно в IO Interactive он перешёл из Rocksteady Studios. На новом рабочем месте ему досталась должность директора по дизайну.

Анджей Завадский на протяжении предыдущих восьми лет трудился в CD Projekt RED. Он участвовал в создании The Witcher 3: Wild Hunt и был старшим гейм-дизайнером Cyberpunk 2077. В IO Interactive разработчик занял аналогичную должность в команде проекта по ещё «не анонсированной интеллектуальной собственности».

Напомним: сейчас датская студия занимается поддержкой Hitman 3 и создаёт игру про Джеймса Бонда. По слухам, она также делает фэнтезийный проект с драконами по контракту с Microsoft.