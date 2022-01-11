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Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal

Один из сооснователей WhatsApp, миллиардер Брайан Эктон (Brian Acton) стал временным генеральным директором мессенджера Signal, инвестором которого он уже является. В прошлом месяце бывший глава компании Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) объявил о намерении сложить полномочия, а новый постоянный директор ещё не назначен.

Источник: signal.org

Источник: signal.org

Новости сигнализируют о настоящей «встряске» в компании, сначала состоявшей буквально из нескольких человек, но разросшейся до нескольких десятков участников. При этом мессенджер продолжает предлагать всё новые функции. Недавно сообщалось, что у пользователей появилась возможность пересылать криптовалюты по всему миру.

«Трудно переоценить то, насколько важен для меня Signal, но теперь я чувствую себя очень комфортно, ища себе смену на посту директора», — заявил Марлинспайк. По его словам, он уже разговаривал с кандидатами в последние несколько месяцев, но сам пост об уходе является дополнительным объявлением о поиске. Бывший руководитель уточнил, что останется в совете директоров компании.

Приложение Signal впервые заработало в ноябре 2015 года и представляло собой комбинацию двух программ — TextSecure и RedPhone. С тех пор Signal постепенно превратился в один из самых безопасных и популярных мессенджеров, охотно используемых журналистами, техническими специалистами, юристами, политическими активистами и другими гражданами, для которых важна конфиденциальность общения.

Новая функция Signal, позволяющая работать с криптовалютой, может привлечь больше внимания со стороны правительственных организаций. Бывшие и действующие сотрудники Signal ранее сообщали журналистам, что добавление возможности «конфиденциальных» переводов может вызвать больше проверок со стороны регуляторов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, IM-клиенты,
Теги: мессенджеры, signal, криптовалюты
мессенджеры, signal, криптовалюты
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