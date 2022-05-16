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Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания

Автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы» открыла доступ к магазину приложений NashStore, который представляет собой аналог Google Play Маркет и предназначен для пользователей устройств на базе Android. Вместе с этим стала доступна регистрация на платформе для зарубежных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы АНО «Цифровые технологии».

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — сообщил генеральный директор АНО «Цифровые технологии» Арсений Щельцин.

На момент запуска NashStore на платформе было размещено более 1 тыс. приложений, включая «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт», Rutube, Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», «Совкомбанк» и др. В настоящее время на платформе отсутствует система оплаты цифровых услуг, её появление ожидается в ближайшее время. Для загрузки NashStore на Android-устройство пользователю необходимо в настройках гаджета разрешить установку приложений из неизвестных источников.

«Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина», — сообщил Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы».

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: nashstore, android, приложения
nashstore, android, приложения
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