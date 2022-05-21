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iFixit будет продавать почти все компоненты Steam Deck — это упростит ремонт консоли

Компания iFixit намерена продавать почти все запчасти для ремонта игровой консоли Steam Deck. В перечне компонентов для Steam Deck, которые на первом этапе поступят в продажу, указано 23 наименования, включая системную плату с гибридным процессором AMD.

Sean Hollister / The Verge

Источник изображения: Sean Hollister / The Verge

Как отметил ресурс The Verge, есть даже детали для проведения апгрейда существующей модели Steam Deck. Например, если вы решите заменить экран своей консоли на антибликовый, который есть только у старшей версии с накопителем на 512 Гбайт, или установить более тихий вентилятор Huaying, их будет можно приобрести на сайте iFixit за $95 и $25 соответственно.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Вместе с тем в списке нет батареи, хотя она является одним из критически важных компонентов для работы консоли. По словам гендиректора iFixit Кайла Винса (Kyle Wiens), первоначальный перечень включает детали и инструменты для выполнения большинства ремонтных работ Steam Deck. Он пообещал, что «скоро» список пополнит и батарея, но не уточнил конкретные сроки.

Также в списке нет сенсорной панели, крестовины D-pad, кнопок, металлического каркаса и ещё ряда компонентов, поэтому собрать полностью Steam Deck из частей не удастся. Но если сломается пластиковая передняя панель, её можно будет без труда заменить за $25, чего не скажешь о большинстве других гаджетов.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: steam deck, игровая консоль, ifixit
steam deck, игровая консоль, ifixit
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