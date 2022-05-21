Компания iFixit намерена продавать почти все запчасти для ремонта игровой консоли Steam Deck. В перечне компонентов для Steam Deck, которые на первом этапе поступят в продажу, указано 23 наименования, включая системную плату с гибридным процессором AMD.

Как отметил ресурс The Verge, есть даже детали для проведения апгрейда существующей модели Steam Deck. Например, если вы решите заменить экран своей консоли на антибликовый, который есть только у старшей версии с накопителем на 512 Гбайт, или установить более тихий вентилятор Huaying, их будет можно приобрести на сайте iFixit за $95 и $25 соответственно.

Вместе с тем в списке нет батареи, хотя она является одним из критически важных компонентов для работы консоли. По словам гендиректора iFixit Кайла Винса (Kyle Wiens), первоначальный перечень включает детали и инструменты для выполнения большинства ремонтных работ Steam Deck. Он пообещал, что «скоро» список пополнит и батарея, но не уточнил конкретные сроки.

Также в списке нет сенсорной панели, крестовины D-pad, кнопок, металлического каркаса и ещё ряда компонентов, поэтому собрать полностью Steam Deck из частей не удастся. Но если сломается пластиковая передняя панель, её можно будет без труда заменить за $25, чего не скажешь о большинстве других гаджетов.