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Видео: кинематографический трейлер приключения «Затерянные пески» в Sea of Thieves, которое повлияет на дальнейший сюжет

Разработчики из студии Rare представили кинематографический трейлер завершающего приключения шестого сезона Sea of Thieves — «Затерянные пески» (Lost Sands). Событие, которое позволит игрокам повлиять на развитие сюжета, пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Источник изображений: Rare

Источник изображений: Rare

В четвёртом приключении сезона игроки определят судьбу форпоста «Золотые пески» (Golden Sands), который разрушается под действием Тумана Проклятых (Fog of the Damned). Им придётся сделать выбор: отстроить форпост вместе с Мерриком (Merrick), главой торговой компании «Братство охотников» (The Hunter’s Call), или встать на сторону «Костей мертвеца» (Reaper’s Bones) и помешать планам по восстановлению острова. Дальнейшие события будут зависеть от того, какая группировка окажется более успешной.

Чтобы начать приключение, игроки должны поговорить с Ларинной (Larinna) и выбрать один из двух вариантов — Путь Охотника (Hunter’s Path) или Путь Служителя (Servant’s Path). Пользователи смогут помогать в восстановлении форпоста разными способами, в том числе принося пожертвования в виде фруктов, ящиков, тканей, бутылок и сокровищ «Костей мертвеца».

Сторонники второй фракции должны искать и уничтожать источники зелёного тумана, расположенные рядом с форпостом, высвобождая сверхъестественную энергию и таким образом ускоряя разрушение «Золотых песков», а также красть припасы, предназначенные для Меррика, и доставлять их Служителю пламени (Servant of the Flame).

Первое приключение шестого сезона, «Острова Завесы» (Shrouded Islands), проходило с 17 февраля по 3 марта. с 24 марта по 7 апреля можно было поучаствовать в «Фортах забытых» (Forts of the Forgotten), а с 21 апреля по 12 мая — в «Окутанных глубинах» (The Shrouded Deep). В рамках третьего события, стартовавшего одновременно с путешествием «Легенда завесы» (Legend of the Veil) для легендарных пиратов, пользователи искали артефакт, позволяющий призывать могущественное существо. 17 мая в Sea of Thieves началась первая «Тайна» (Mystery) — событие нового типа, развитие истории в котором зависит от совместных усилий игроков.

Sea of Thieves вышла на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра доступна в библиотеке Xbox Game Pass. В октябре прошлого года в экшене насчитывалось более 25 млн пользователей. В апреле этого года разработчики рассказали о том, что 4 % игроков удалось получить статус легендарного пирата.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Моды, патчи, дополнения, Xbox,
Теги: sea of thieves, rare, экшен, приключение, xbox game studios
sea of thieves, rare, экшен, приключение, xbox game studios
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