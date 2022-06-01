Образовательная платформа Geekbrains сообщила об утечке данных об учениках

Стало известно, что служба безопасности образовательной платформы Geekbrains обнаружила утечку данных о приобретённых курсах. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы компании.

Согласно имеющимся данным, проблема не затрагивает банковские реквизиты и сведения о банковских картах клиентов. В Geekbrains сообщили, что в настоящее время компания делает всё возможное для предотвращения распространения данных. Параллельно с этим компания запустила внутреннее расследование.

«Служба безопасности Geekbrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретённых курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей», — сообщили в пресс-службе компании.

В Сети появилась информация, что хакеры заполучили базу с личными данными (имя, электронная почта и телефон) множества пользователей образовательного портала Geekbrains. Всего якобы украдено 6 миллионов строк, но пока что хакеры опубликовали только 105 тысяч строк.