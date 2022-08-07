Cartel Tycoon — во все тяжкие. Рецензия

Жанр Менеджмент, стратегия Издатель tinyBuild Издатель в России Нет Разработчик Moon Moose Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4440 3,1 ГГц / AMD FX-8300 3,3 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 270, 5 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700 3,6 ГГц / AMD Ryzen 2600X 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT, операционная система Windows 10 / 11 Дата выхода 26 июля 2022 года Возрастной ценз Не определён Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Скользкая дорожка преступного предпринимателя, что отталкивается от самого дна жизни и взлетает до места главы криминального синдиката, обильно описана в литературе, художественных фильмах и телевизионных сериалах. А вот игровых адаптаций на столь плодородной почве не так и много (а хороших — и того меньше). И Cartel Tycoon уверенно заполняет эту нишу. И хотя «симулятор картеля» не забывает поднимать этические аспекты преступного предпринимательства, он всё же фокусируется на деловой стороне явления. Бизнес есть бизнес, и, когда вопрос касается колоссальных денежных оборотов, эмоции уходят на второй план, выпуская на авансцену умение распоряжаться ресурсами, искусно руководить подчинёнными, грамотно взаимодействовать с властями и конкурентами. Если необходимо, то и с применением огнестрельных аргументов.

⇡#Negocios son negocios

Начинается наше предприятие без широкого размаха: с пары ферм, где выращиваются разные культуры (как нелегальные опиум, кока и каннабис, так и вполне законные кофе, авокадо и овощи), и складов, откуда всё выращенное добро будет распределяться по ближайшим пунктам сбыта. Однако если в радиус работы хранилищ аэропорты и пристани не попадают, то придётся добавить транспортную компанию, которая свяжет нашу сеть воедино. Также стоит следить, чтобы каждое здание сохраняло работоспособность и было обеспечено всем необходимым сырьём, а запасы не вылезали за порог вместимости, ведь это привлечёт внимание полиции.

Дальнейшее развитие бизнеса зависит от личных предпочтений и, конечно, желания налаживать сложные технологические процессы. Для создания более качественного (и, разумеется, более дорогого) ассортимента предстоит скрупулёзно изучить производственную цепочку. Например, продажа кокаина потребует сочетания фермы, где выращивают коку, сушилки и лаборатории; для изготовления героина необходим ещё и химический завод; а чтобы пойти по стопам Уолтера Уайта (исключительно в игре, естественно), придётся долго и упорно улучшать здания заводов, дабы получить возможность варить metanfetamina.

Для подобных улучшений необходимы определённые технологии, что можно найти в ветвистом древе развития. Здесь же представлены и другие усовершенствования практически всех аспектов нашего бизнеса — от увеличения объёмов продаж до создания асфальтированных дорог, по которым наши «продукты» будут доставлять ещё быстрее. А ещё можно приобрести цех, где наши нелегальные товары будут упаковываться во вполне безобидные овощи. Но чтобы начать изучение этих и других ключевых технологий, потребуется колоссальная сумма чистых денег.

Отмывать шуршащих президентов — та ещё морока, особенно на ранних этапах игры, когда превалирующая часть прибыли изрядно запачкана. Ведь чтобы «мыть» деньги, надо, кхм, «мыть» деньги — городские заведения, где можно устроить банный день грязным накоплениям, приобретаются исключительно за «честно нажитые» купюры. Если на раннем этапе не построить хотя бы одну отмывочную контору, то есть риск «потонуть» в запачканной наличности, а партию в этом случае лучше начинать заново. К тому же у городских зданий есть и другие полезные функции — например, постройка собора или стадиона добавит нам как капо лояльности среди местных, университет откроет возможность изучать более продвинутые технологии, а в казино или сальса-клубе можно проводить особые мероприятия, что позволят нам стать культовой личностью среди горожан.

Народной любовью пренебрегать не стоит, ведь это не простой показатель, тешащий непомерное эго, а серьёзное подспорье для бизнеса. Фаворита толпы и вражеские банды атакуют реже, и полиция чаще смотрит на наши дела сквозь пальцы, да и наши лейтенанты в бою оказываются эффективнее. А вот стоит этому показателю опуститься до нуля, как разгневанные горожане тут же поднимут незадачливого капо на вилы.

Примерно то же самое произойдет и в случае, если наш бизнес изрядно запачкается в крови — конкурентов или полиции. С каждой стычкой, с каждым захватом вражеских производств, с каждым преступлением, что совершает какой-нибудь неуравновешенный лейтенант (за это отвечает отдельная черта характера), растёт показатель террора. А с ним повышается интенсивность рейдов властей на наши владения, происходят блокировки каналов сбыта и производственных зданий. И конечно, как только шкала достигнет максимума — спецназ угостит зарвавшегося наркобарона порцией свинца.

Лавировать между желанием осуществить быструю экспансию, любовью народа и вниманием властей предстоит в трёх разных игровых режимах. В первую очередь, конечно, в сюжетном. Пара сценариев разной сложности и продолжительности погрузят в будни воротил преступного мира. К сожалению, вышли они довольно утомительными — драматургия здесь совершенно не удалась и напоминает подачу из какой-нибудь мобильной игры схожего жанра. Истории исключительно прямолинейны, персонажи не удерживаются в рамках собственных характеров, да и сама литературная основа то и дело порождает в голове нелестное слово «графомания». Но есть у сюжетного режима и куда более значимая проблема: тут не дают играть в своём темпе, слишком навязчиво загоняя в рамки игровых последовательностей и условностей.

Куда привлекательнее выглядит песочница, где можно управлять картелем как душе угодно. Здесь со старта позволяют выбрать капо с предпочтительным набором способностей, а ещё — регион. От местности (а точнее, от местной почвы) во многом зависит, каким «товаром» мы будем промышлять, а следовательно, и сложность производственных процессов. Здесь же можно настроить и другие параметры: стартовый капитал (как «чистый», так и «грязный»), стоимость изучения технологий и строительства, расценки на товары и многое другое. Словом, не режим — сказка!

А если в буднях наркобарона вам вдруг перестало хватать остроты, то определённо стоит обратить внимание на режим «выживание». Часть параметров здесь также настраивается, но в самой игре предстоит столкнуться с кознями коррумпированного шефа полиции Панфило Рамоса, а ещё — с регулярным риском банкротства и постоянными угрозами насильственной смерти. Словом, насыщенная симуляция преступного существования…

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Cartel Tycoon полна интересных находок и довольно тонких нюансов, что займут на пару десятков часов. Однако чем глубже мы погружаемся в мир картельных будней, тем очевиднее становятся её проблемы. Главная из которых — чрезвычайная громоздкость, выраженная в слишком большом количестве технологий и требований для их открытия (будто специально растягивающих игровое время). Также удовольствие портят весьма странные особенности баланса, причудливые казусы логистики и совершенно непредсказуемые нагромождения случайных событий. Последние так и вовсе способны буквально за минуту уничтожить идеально (ну, практически) выстроенную империю — словно смерч, сметающий карточный домик. Возможно, стоило ещё немного доварить этот «товар» в раннем доступе, и тогда бы он вышел высшей пробы.

Достоинства:

любопытная экономическая стратегия с уймой увлекательных нюансов;

игровые режимы на любой вкус…

Недостатки:

…но сюжетный вышел откровенно неудачным;

некоторые цепочки страшно затянуты, а игровому процессу в целом не помешает балансировка.

Графика В визуальном отношении Cartel Tycoon исполнена довольно просто и даже, прямо говоря, невыразительно. Однако некоторым графическим элементам (к примеру, экранам строительства, анимациям разнообразных процессов, портретам персонажей) всё же удаётся добиться соответствия выбранной эстетике. Звук Звуковой дизайн получился скорее функциональным, чем эстетическим — у процессов, ситуаций и событий есть своё определённое и достаточно узнаваемое звучание, что помогает легче ориентироваться в насыщенном нюансами игровом мире. А вот с музыкальным наполнением беда. Казалось бы, эта составляющая проекта очевидна: десяток-другой заводных латиноамериканских композиций — и дело в шляпе. Но, увы, вместо них партии сопровождают довольно блеклые мелодии, не создающие настроения и не оседающие в памяти. Одиночная игра Несколько игровых режимов, любопытные стратегические и экономические особенности и кое-какие проблемы в балансе — неплохое развлечение на парочку-другую вечеров. Оценочное время прохождения Сценарии одиночной игры длятся от трёх до пятнадцати часов. Партии в песочнице могут затянуться и того дольше, ведь мы вольны строить империю как душе угодно. А вот в «выживании» наркобарона ждёт довольно быстрая кара — или нет: слишком многое отдано на откуп случайностям. Коллективная игра В раннем доступе среди игровых режимов был замечен и вариант сетевой игры (недоступный на тот момент), да и разработчики отмечали, что проектируют игру с расчётом на многопользовательские противостояния. Увы, с релизом исчезло даже напоминание о сетевой составляющей. Общее впечатление Неидеальный, но достаточно увлекательный экономический симулятор в необычном антураже картельных будней. Есть любопытные нюансы и потенциально крепкая основа, но в общем и целом — сыровато.

Оценка: 7,0/10

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