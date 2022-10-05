Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 16.1 для разработчиков

На этой неделе Apple выпустила iOS 16.1 beta 4. Это говорит о том, что компания готовится к запуску стабильной версии обновления, которое станет общедоступным осенью этого года. Оно принесёт с собой несколько нововведений, включая функции Live Activities и «Зарядка экологически чистой энергией», а также изменения на экране блокировки и переработанный значок уровня заряда батареи.

Отдельного упоминания заслуживают некоторые нововведения. Функция Live Activities позволит пользователю следить за спортивными соревнованиями и другими событиями в режиме онлайн прямо с экрана блокировки iPhone. Уже сейчас сторонние разработчики могут воспользоваться API Live Activities для интеграции этой функции в свои продукты.

Ещё в iOS 16.1 пользователи впервые могут удалить приложение Wallet. Однако без него станет невозможным использование некоторых функций, таких как Apple Pay, Apple Cash и Apple Card. Вместе с этим разработчики реализовали поддержку Matter, нового стандарта подключения для умного дома, который позволит совместимым устройствам беспрепятственно работать вместе на разных платформах.

Следующим нововведением iOS 16.1 стала общая библиотека фотографий в iCloud. Она сделает более удобным процесс обмена фотографиями для всех членов семьи. К отдельной библиотеке снимков можно подключить до шести человек, каждый из которых будет иметь возможность добавления фотографий, например, из своих личных библиотек.

Функция «Зарядка экологически чистой энергией» должна уменьшить углеродный след iPhone благодаря оптимизации времени восполнения энергии в случаях, когда в сети используются экологически чистые источники энергии. Кроме того, переработанный индикатор заряда батареи станет доступен на большем количестве устройств, включая iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

iOS 16.1 beta 4 уже доступна разработчикам. Вместе с ней Apple выпустила iPadOS 16 beta 11, macOS Monterey 12.6.1 beta, macOS Ventura beta 10 и tvOS 16.1 beta 4.