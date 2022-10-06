Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн

Французский суд сегодня значительно уменьшил размер штрафа компании Apple, которую ранее обвинили в антиконкурентных практиках — первоначальный размер взыскания составлял €1,1 млрд, а теперь он уменьшился до €372 млн, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Штраф был наложен французскими антимонопольными службами в 2020 году: Apple обвинялась в антиконкурентных действиях в отношении собственных дистрибьюторов и розничной сети. По версии регулятора, производитель вмешивался в ценовую политику компаний, торгующих её продукцией, и заставлял их приводить ценники в соответствие тем, которые она устанавливает в своих розничных и интернет-магазинах. Это был самый крупный штраф, который наложило ведомство.

Апелляционный суд Парижа уменьшил размер штрафа, поскольку снял с Apple одно из трёх основных обвинений, связанных с ценовым сговором, утверждает источник Reuters. Кроме того, суд принял решение существенно снизить ставку, которая применялась для расчёта общей суммы штрафа: учитывая масштабы деятельности и финансовую мощь Apple, антимонопольный регулятор в 2020 году применил высокую ставку.

Apple, которая ещё в 2020 году намеревалась обжаловать решение о наложении штрафа, пока комментариев не дала.