3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Французский суд снизил антимонопольный ш...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн

Французский суд сегодня значительно уменьшил размер штрафа компании Apple, которую ранее обвинили в антиконкурентных практиках — первоначальный размер взыскания составлял €1,1 млрд, а теперь он уменьшился до €372 млн, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Штраф был наложен французскими антимонопольными службами в 2020 году: Apple обвинялась в антиконкурентных действиях в отношении собственных дистрибьюторов и розничной сети. По версии регулятора, производитель вмешивался в ценовую политику компаний, торгующих её продукцией, и заставлял их приводить ценники в соответствие тем, которые она устанавливает в своих розничных и интернет-магазинах. Это был самый крупный штраф, который наложило ведомство.

Апелляционный суд Парижа уменьшил размер штрафа, поскольку снял с Apple одно из трёх основных обвинений, связанных с ценовым сговором, утверждает источник Reuters. Кроме того, суд принял решение существенно снизить ставку, которая применялась для расчёта общей суммы штрафа: учитывая масштабы деятельности и финансовую мощь Apple, антимонопольный регулятор в 2020 году применил высокую ставку.

Apple, которая ещё в 2020 году намеревалась обжаловать решение о наложении штрафа, пока комментариев не дала.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple сменит разъём зарядки на USB Type-C уже в iPhone следующего поколения
Apple попросила партнёров перенести производство наушников AirPods и Beats в Индию
В офисе Apple в Южной Корее прошёл рейд из-за обвинений в завышенных комиссиях в App Store
Virgin Orbit нашла место для космодрома в Австралии — его сделают из аэропорта
Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели в 5 раз с марта
На рынок суборбитального туризма выйдет китайская CAS Space: всё как у Blue Origin, только дешевле
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, штраф, франция
apple, штраф, франция
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.