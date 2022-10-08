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Производители чипов памяти пытаются противостоять снижению спроса и падению цен

Из-за наблюдавшегося несколько месяцев подряд снижения цен на электронные компоненты крупнейшие производители чипов памяти, включая Samsung Electronics и Micron Technology, опубликовали мрачные прогнозы и снизили и без того невысокие оценки по предстоящим показателям прибыли. Другие компании объявили о планах сократить производство, чтобы избежать дальнейшего пресыщения рынка. Топ-менеджеры компаний и отраслевые аналитики считают, что до середины следующего года не приходится ожидать ни окончания, ни даже замедления снижения цен.

Источник изображения: skhynix.com

Источник изображения: skhynix.com

Чипы памяти, которые используются в смартфонах, ПК и серверах, служат одним из ключевых показателей здоровья для полупроводниковой промышленности, и здесь отмечается переход от роста, вызванного пандемийными механизмами, к резкому падению спроса. В период с июля по сентябрь средние контрактные цены на два основных типа памяти, DRAM и NAND, упали на 15 % и 28 % соответственно, подсчитали аналитики TrendForce. По мере накопления избыточных запасов эта тенденция сохранит актуальность в IV квартале текущего и весь следующий год, и только к концу 2023 года следует ожидать замедления или даже полного прекращения негативной динамики.

Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, недавно сообщил, что операционная прибыль по итогам III квартала, по предварительным данным, упала на 32 %. Его американский конкурент Micron в конце сентября представил отнюдь не позитивный отчёт, да и прогноз на текущий квартал оказался довольно сдержанным. Компания SK Hynix, вторая в мире по объёмам выручки на рынке чипов памяти, готовится сообщить о 40-процентном падении выручки в годовом выражении, уверены аналитики FactSet.

Цены на чипы памяти начали падать в конце прошлого года. По сравнению с другими полупроводниковыми компонентами, они менее дифференцированы, поэтому здесь колебания спроса ощущаются особенно остро. На память приходится 27 % выручки полупроводниковой отрасли, которая по итогам 2022 года составит $619 млрд, говорят аналитики Gartner — рынок также включает в себя процессоры и датчики изображения, а крупнейшими игроками являются Samsung, SK Hynix, Micron и Intel. В целом отрасль с приходом пандемии демонстрировала резкой рост, однако в этом году ситуация поменялась: мощными негативными факторами стали инфляция и геополитика, которые, в свою очередь, обрушили спрос на ПК, смартфоны и игровые устройства.

Источник изображения: kioxia.com

Источник изображения: kioxia.com

Вслед за сегментом чипов памяти негативную динамику начинают демонстрировать и другие области рынка электронных компонентов: AMD сообщила, что по итогам III квартала объём выручки окажется значительно ниже ожидаемого. Пессимизм демонстрирует и фондовый рынок: накануне акции AMD потеряли 13 % стоимости, ценные бумаги NVIDIA подешевели на 7 %, а Micron — более чем на 3 %. Мощным негативным фактором оказались и очередные санкции, введённые США в отношении Китая. Впрочем, есть и способ остановить снижение показателей — сокращение производства, и к нему уже прибегла японская Kioxia, пообещавшая в октябре сократить объёмы выпуска чипов памяти на 30 %.

Глава Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) недавно заявил, что компания снизит расходы на производство и в краткосрочной перспективе сократит поставки, хотя в ближайшее десятилетие рынок памяти всё-таки будет готов к значительному росту. Капиталовложения компании в текущем финансовом году составят $8 млрд, и это на 30 % ниже, чем годом ранее. При этом в долгосрочной перспективе отрасль всё равно ожидает роста — та же Micron готовится потратить до $100 млрд на новый завод по производству DRAM в штате Нью-Йорк. О крупных инвестициях также задумываются в Intel, Samsung и TSMC.

При этом один из топ-менеджеров Samsung недавно отметил, что политика компании не предусматривает намеренного сокращения производства, и необходимости в отказе от этой стратегии пока нет. В SK Hynix прямого ответа на аналогичный вопрос не дают, но говорят о готовности проводить гибкую политику в зависимости от рыночных тенденций.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, sk hynix, micron
samsung, sk hynix, micron
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