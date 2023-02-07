Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft регистрирует через Роспатент т...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft регистрирует через Роспатент товарный знак Dragon, связанный с ПО для распознавания речи

Стало известно, что американская компания Microsoft через свой головной офис, находящийся в Вашингтоне, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Dragon. В материалах Роспатента указано, что товарный знак связан с технологиями распознавания речи.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, заявка Microsoft была подана 31 января. Софтверный гигант намерен зарегистрировать знак по двум классам по международной классификации товаров и услуг. В первом случае речь идёт о компьютерном программном обеспечении для использования в приложениях и системах распознавания речи, во втором — о ПО для обработки речи. Кроме того, Microsoft сможет использовать товарный знак для предоставления онлайн незагружаемого ПО для использования в приложениях и системах распознавания речи и диктовке, для оказания консультаций в сфере автоматизированной обработки транскрипций и в области систем распознавания речи.

Напомним, в 2021 году Microsoft купила компанию Nuance Communications за $19,7 млрд. В арсенале разработчиков имеется технология распознавания речи Dragon, которую Microsoft намерена интегрировать в свои продукты, например, в текстовый редактор Word. Отметим также, что в прошлом году Microsoft объявила о постепенном сворачивании деятельности в России и сокращении своего присутствия до минимума или даже полного ухода с рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft сегодня расскажет об интеграции ChatGPT в поисковик Bing и другие продукты
Ошибка в Windows 10 «заставляет» пользователей покупать Microsoft 365
Обновленный интерфейс Bing с искусственным интеллектом ненадолго показался пользователям
В Android теперь можно записывать собственные звуки для будильника и таймера
Хакер Empress пожаловалась на защиту Monster Hunter Rise, которую не может одолеть уже несколько месяцев
Мобильные приложения автобрендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan перестали работать в России
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: microsoft, распознавание речи, dragon
microsoft, распознавание речи, dragon
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22