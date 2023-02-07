Microsoft регистрирует через Роспатент товарный знак Dragon, связанный с ПО для распознавания речи

Стало известно, что американская компания Microsoft через свой головной офис, находящийся в Вашингтоне, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Dragon. В материалах Роспатента указано, что товарный знак связан с технологиями распознавания речи.

Согласно имеющимся данным, заявка Microsoft была подана 31 января. Софтверный гигант намерен зарегистрировать знак по двум классам по международной классификации товаров и услуг. В первом случае речь идёт о компьютерном программном обеспечении для использования в приложениях и системах распознавания речи, во втором — о ПО для обработки речи. Кроме того, Microsoft сможет использовать товарный знак для предоставления онлайн незагружаемого ПО для использования в приложениях и системах распознавания речи и диктовке, для оказания консультаций в сфере автоматизированной обработки транскрипций и в области систем распознавания речи.

Напомним, в 2021 году Microsoft купила компанию Nuance Communications за $19,7 млрд. В арсенале разработчиков имеется технология распознавания речи Dragon, которую Microsoft намерена интегрировать в свои продукты, например, в текстовый редактор Word. Отметим также, что в прошлом году Microsoft объявила о постепенном сворачивании деятельности в России и сокращении своего присутствия до минимума или даже полного ухода с рынка.