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Forza Horizon 5: Rally Adventure — прощание с Мексикой. Рецензия

 
Если планы не изменятся, Rally Adventure станет последним дополнением к Forza Horizon 5. Прошлое DLC оказалось не совсем тем, что хотели получить фанаты — оправдало ли ожидания второе?
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Жанр Гонки
Издатель Microsoft Studios
Разработчик Playground Games, Turn 10 Studios
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4460 3,2 ГГц / AMD Ryzen R3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470, 110 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen R5 1500X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590
Дата выхода 29 марта 2023 года
Возрастной ценз От 3 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Второе дополнение к Forza Horizon 5 кардинально отличается от первого. Если в прошлогоднем Hot Wheels мы катались по идеально ровным пластмассовым трассам, то в Rally Adventure отправляемся покорять куда более ухабистые дороги. Как и предыдущее дополнение, оно не полностью соответствует ожиданиям, но представляет собой качественную добавку, в которой с удовольствием проводишь пару вечеров.

#Новая песочница…

На сей раз мы отправляемся в регион Сьерра-Нуэва — место вне основной карты, где собрались любители ралли. Как обычно, вступительная гонка показывает все красоты новой местности: мы и с трамплина на скале прыгаем, сидя в электрическом грузовике, и через самолёт перескакиваем, управляя Ford Focus RS 2011 года — той самой машиной Колина Макрея (Colin McRae). На заднем плане виднеются красивейшие горы, деревья в дождевых лесах забавно рушатся при проезде сквозь них, а оторваться от рисования следов на песке очень непросто.

Красивых локаций на новой карте полно — только успевай фотографировать

Красивых локаций на новой карте полно — только успевай фотографировать

Сьерра-Нуэва трудно назвать крупным регионом, но в процессе исследования его масштабы начинают нравиться. Всё дело в том, насколько компактно здесь разместились отличные друг от друга районы: тут вам и небольшая пустыня, и уединённый кратер, и пара мостов через реку. Когда едешь с одного конца карты на другой, множество уникальных декораций быстро сменяют друг друга.

То же можно сказать о заездах — хоть их здесь всего три десятка, все они уникальны. То трасса с несколькими шиканами подряд, то протяжённые извилистые участки, проверяющие вашу способность «нанизывать» череду поворотов, то трамплины или просто неровные дороги, на которых машина постоянно подпрыгивает. Покрытие тоже постоянно меняется — и по асфальту предстоит покататься, и по грунту, и по дюнам, и водоёмы пересекать нужно будет.

Куры здесь перебегают через дороги довольно часто

Куры здесь перебегают дороги довольно часто

Поскольку темой дополнения стало ралли, правила езды соответствующим образом изменились. Теперь при запуске очередного заезда вам предлагают выбор: гонять в режиме ралли или в режиме обычной гонки. Второй вариант ничем не отличается от обычных соревнований с другими участниками, а вот первый превращает заезд в гонку на время, где на трассе остаётся только игрок. По-прежнему нужно перемещаться от одной контрольной точки к другой, а иногда эти точки оказываются разделительными воротами — при проезде через них список лидеров обновляется и можно узнать, на сколько секунд вы отстаёте или догоняете рекордсменов.

Также режим ралли интересен тем, что в нём перед игроком постоянно летает вертолёт, в котором сидит штурман и предупреждает о препятствиях и неровностях на дороге. Чтобы игровой процесс был реалистичнее, рекомендуется отключить траекторию движения (стрелочки за земле) и следовать инструкциям помощника, а также значкам, появляющимся на экране. Идея хорошая, и особенно круто летающий вертолёт выглядит во время ночных гонок, где источников света не так много. Однако эти подсказки практически никогда не используешь — может, с отключённым интерфейсом и с видом из кабины эффект получается круче, но в обычных условиях одинаковые реплики штурмана, звучащие каждую секунду, вскоре начинают раздражать.

От вертолёта в режиме ралли не избавиться, а вот реплики штурмана отключить можно

От вертолёта в режиме ралли не избавиться, а вот реплики штурмана отключить можно

#…с новыми игрушками

В первом DLC разработчики ввели непривычную систему прогресса — пользоваться можно было лишь выданными машинами, а чтобы открывать новые, требовалось переходить в другие дивизионы. В Rally Adventure от этого отказались — на чём хотите, на том и ездите, в том числе на разблокированных в основной игре автомобилях. Но и без новых тачек не обошлось — среди десяти свежих экземпляров трудно выделить лучший. Тут и потешный багги Polaris RZR Pro XP, и легендарная Volkswagen Beetle Baja Bug 1973 года, и главная «звезда» DLC — свеженький пикап F-150 Lightning Platinum.

Эти машины открываются за репутацию, которую завоёвываешь у трёх команд, устраивающих заезды в Сьерра-Нуэва. «Рапторы» — классические раллийные гонщики, предпочитающие грунтовые трассы. «Суперхищники» проводят раллийные заезды на асфальте, а «Песчаные жнецы» гоняют только по ночам. С каждым уровнем репутации открывается одна трасса и несколько бонусных развлечений в зависимости от команды, которую вы «прокачиваете». Эти развлечения знакомы фанатам оригинала: знаки «Опасно», разбиваемые доски, скоростные участки и дрифт-зоны. К сожалению, ничего нового — проверенную годами формулу решили ничем не дополнять.

Один из призов за прохождение испытаний

Один из призов за прохождение испытаний

Для повышения репутации недостаточно только завершать заезды и побеждать в них — нужно еще и испытания проходить. Немалая их часть выполняется автоматически, вроде нескольких прыжков во время гонки или зарабатывания звёзд на скоростных участках. Но есть и «челленджи», ради которых специально едешь в указанные места. Например, вас просят за три минуты доехать от одной точки к другой либо за те же три минуты посетить две локации со знаком «Опасно». Среди наград — не только «циферки» и новые машины, но и предметы одежды для водителя. Призы не сильно нужные, но всё равно испытания проходить хочется — в дополнении, как и в обычной Forza Horizon 5, жутко приятно проводить время.

Эта особенность Forza Horizon 5 во втором дополнении никуда не исчезла — даже просто дурачиться на дорогах, игнорируя заезды и прочие развлечения, здесь весело. Брать полюбившийся автомобиль, прыгать с трамплинов, сбивать деревья и зарабатывать очки для покупки пассивных улучшений и лотерейных билетов — что в исходной игре, что здесь этим хочется заниматься постоянно. Теперь это будет вдвойне увлекательно для любителей панк-музыки — в дополнении вернулась радиостанция Epitaph Records Radio (знакомая по Forza Horizon 3), где можно услышать полтора десятка композиций.

На новом радио тоже встречаются специальные песни, дающие больше очков за технику

На новом радио тоже встречаются специальные песни, дающие больше очков за технику

***

Ни первое, ни второе дополнение к Forza Horizon 5 не стали чем-то выходящим из ряда вон. Однако и проходными эти DLC не назовёшь. Оба предложили то, чего не было в оригинале, и добавили в игру массу бонусных развлечений. На мой взгляд, Rally Adventure выигрывает на фоне Hot Wheels — и локацию здесь интереснее исследовать, и список автомобилей больше понравится любителям «стандартных» машин, а не игрушечных. Новинка вряд ли войдёт в списки лучших DLC серии, но добавка отлично справляется с тем, чтобы дать повод вернуться в «форцу» и поразвлечься в новой «песочнице».

Достоинства:

  • отличная карта с компактно расположенными биомами и красивыми декорациями;
  • каждую гонку можно проходить как в режиме ралли без видимых оппонентов, так и в обычных условиях;
  • десять новых автомобилей, которые выглядят солиднее, чем в прошлом дополнении;
  • несложные, но весёлые испытания, которые в основном проходишь ради удовольствия, а не призов.

Недостатки:

  • подсказки штурмана в режиме ралли не сильно помогают и утомляют однообразием;
  • развлечения в открытом мире точно такие же, как в основной игре.

Графика

Forza Horizon 5 по-прежнему выглядит роскошно, в том числе благодаря красивой новой карте.

Звук

Главное нововведение — радиостанция с треками панк-групп. Если жанр вам по душе, переключать волну вряд ли захочется.

Одиночная игра

Три десятка заездов, развлечения в открытом мире, пачка испытаний — если всё это приносило удовольствие в основной «форце», то в DLC это не изменится.

Оценочное время прохождения

10 часов.

Коллективная игра

Стандартные для Forza Horizon 5 забавы: Horizon Open, Horizon Tour и так далее.

Общее впечатление

Увлекательное дополнение, предлагающее то, чего не было в Forza Horizon 5, и способное подарить ещё пару весёлых вечеров в лучшей аркадной гонке современности.

Оценка: 8,0/10

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