Forza Horizon 5: Rally Adventure — прощание с Мексикой. Рецензия

Жанр Гонки Издатель Microsoft Studios Разработчик Playground Games, Turn 10 Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4460 3,2 ГГц / AMD Ryzen R3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470, 110 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen R5 1500X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 Дата выхода 29 марта 2023 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт

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Второе дополнение к Forza Horizon 5 кардинально отличается от первого. Если в прошлогоднем Hot Wheels мы катались по идеально ровным пластмассовым трассам, то в Rally Adventure отправляемся покорять куда более ухабистые дороги. Как и предыдущее дополнение, оно не полностью соответствует ожиданиям, но представляет собой качественную добавку, в которой с удовольствием проводишь пару вечеров.

На сей раз мы отправляемся в регион Сьерра-Нуэва — место вне основной карты, где собрались любители ралли. Как обычно, вступительная гонка показывает все красоты новой местности: мы и с трамплина на скале прыгаем, сидя в электрическом грузовике, и через самолёт перескакиваем, управляя Ford Focus RS 2011 года — той самой машиной Колина Макрея (Colin McRae). На заднем плане виднеются красивейшие горы, деревья в дождевых лесах забавно рушатся при проезде сквозь них, а оторваться от рисования следов на песке очень непросто.

Сьерра-Нуэва трудно назвать крупным регионом, но в процессе исследования его масштабы начинают нравиться. Всё дело в том, насколько компактно здесь разместились отличные друг от друга районы: тут вам и небольшая пустыня, и уединённый кратер, и пара мостов через реку. Когда едешь с одного конца карты на другой, множество уникальных декораций быстро сменяют друг друга.

То же можно сказать о заездах — хоть их здесь всего три десятка, все они уникальны. То трасса с несколькими шиканами подряд, то протяжённые извилистые участки, проверяющие вашу способность «нанизывать» череду поворотов, то трамплины или просто неровные дороги, на которых машина постоянно подпрыгивает. Покрытие тоже постоянно меняется — и по асфальту предстоит покататься, и по грунту, и по дюнам, и водоёмы пересекать нужно будет.

Поскольку темой дополнения стало ралли, правила езды соответствующим образом изменились. Теперь при запуске очередного заезда вам предлагают выбор: гонять в режиме ралли или в режиме обычной гонки. Второй вариант ничем не отличается от обычных соревнований с другими участниками, а вот первый превращает заезд в гонку на время, где на трассе остаётся только игрок. По-прежнему нужно перемещаться от одной контрольной точки к другой, а иногда эти точки оказываются разделительными воротами — при проезде через них список лидеров обновляется и можно узнать, на сколько секунд вы отстаёте или догоняете рекордсменов.

Также режим ралли интересен тем, что в нём перед игроком постоянно летает вертолёт, в котором сидит штурман и предупреждает о препятствиях и неровностях на дороге. Чтобы игровой процесс был реалистичнее, рекомендуется отключить траекторию движения (стрелочки за земле) и следовать инструкциям помощника, а также значкам, появляющимся на экране. Идея хорошая, и особенно круто летающий вертолёт выглядит во время ночных гонок, где источников света не так много. Однако эти подсказки практически никогда не используешь — может, с отключённым интерфейсом и с видом из кабины эффект получается круче, но в обычных условиях одинаковые реплики штурмана, звучащие каждую секунду, вскоре начинают раздражать.

В первом DLC разработчики ввели непривычную систему прогресса — пользоваться можно было лишь выданными машинами, а чтобы открывать новые, требовалось переходить в другие дивизионы. В Rally Adventure от этого отказались — на чём хотите, на том и ездите, в том числе на разблокированных в основной игре автомобилях. Но и без новых тачек не обошлось — среди десяти свежих экземпляров трудно выделить лучший. Тут и потешный багги Polaris RZR Pro XP, и легендарная Volkswagen Beetle Baja Bug 1973 года, и главная «звезда» DLC — свеженький пикап F-150 Lightning Platinum.

Эти машины открываются за репутацию, которую завоёвываешь у трёх команд, устраивающих заезды в Сьерра-Нуэва. «Рапторы» — классические раллийные гонщики, предпочитающие грунтовые трассы. «Суперхищники» проводят раллийные заезды на асфальте, а «Песчаные жнецы» гоняют только по ночам. С каждым уровнем репутации открывается одна трасса и несколько бонусных развлечений в зависимости от команды, которую вы «прокачиваете». Эти развлечения знакомы фанатам оригинала: знаки «Опасно», разбиваемые доски, скоростные участки и дрифт-зоны. К сожалению, ничего нового — проверенную годами формулу решили ничем не дополнять.

Для повышения репутации недостаточно только завершать заезды и побеждать в них — нужно еще и испытания проходить. Немалая их часть выполняется автоматически, вроде нескольких прыжков во время гонки или зарабатывания звёзд на скоростных участках. Но есть и «челленджи», ради которых специально едешь в указанные места. Например, вас просят за три минуты доехать от одной точки к другой либо за те же три минуты посетить две локации со знаком «Опасно». Среди наград — не только «циферки» и новые машины, но и предметы одежды для водителя. Призы не сильно нужные, но всё равно испытания проходить хочется — в дополнении, как и в обычной Forza Horizon 5, жутко приятно проводить время.

Эта особенность Forza Horizon 5 во втором дополнении никуда не исчезла — даже просто дурачиться на дорогах, игнорируя заезды и прочие развлечения, здесь весело. Брать полюбившийся автомобиль, прыгать с трамплинов, сбивать деревья и зарабатывать очки для покупки пассивных улучшений и лотерейных билетов — что в исходной игре, что здесь этим хочется заниматься постоянно. Теперь это будет вдвойне увлекательно для любителей панк-музыки — в дополнении вернулась радиостанция Epitaph Records Radio (знакомая по Forza Horizon 3), где можно услышать полтора десятка композиций.

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Ни первое, ни второе дополнение к Forza Horizon 5 не стали чем-то выходящим из ряда вон. Однако и проходными эти DLC не назовёшь. Оба предложили то, чего не было в оригинале, и добавили в игру массу бонусных развлечений. На мой взгляд, Rally Adventure выигрывает на фоне Hot Wheels — и локацию здесь интереснее исследовать, и список автомобилей больше понравится любителям «стандартных» машин, а не игрушечных. Новинка вряд ли войдёт в списки лучших DLC серии, но добавка отлично справляется с тем, чтобы дать повод вернуться в «форцу» и поразвлечься в новой «песочнице».

Достоинства:

отличная карта с компактно расположенными биомами и красивыми декорациями;

каждую гонку можно проходить как в режиме ралли без видимых оппонентов, так и в обычных условиях;

десять новых автомобилей, которые выглядят солиднее, чем в прошлом дополнении;

несложные, но весёлые испытания, которые в основном проходишь ради удовольствия, а не призов.

Недостатки:

подсказки штурмана в режиме ралли не сильно помогают и утомляют однообразием;

развлечения в открытом мире точно такие же, как в основной игре.

Графика Forza Horizon 5 по-прежнему выглядит роскошно, в том числе благодаря красивой новой карте. Звук Главное нововведение — радиостанция с треками панк-групп. Если жанр вам по душе, переключать волну вряд ли захочется. Одиночная игра Три десятка заездов, развлечения в открытом мире, пачка испытаний — если всё это приносило удовольствие в основной «форце», то в DLC это не изменится. Оценочное время прохождения 10 часов. Коллективная игра Стандартные для Forza Horizon 5 забавы: Horizon Open, Horizon Tour и так далее. Общее впечатление Увлекательное дополнение, предлагающее то, чего не было в Forza Horizon 5, и способное подарить ещё пару весёлых вечеров в лучшей аркадной гонке современности.

Оценка: 8,0/10

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Forza Horizon 5: Rally Adventure

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