Сегодня 25 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры D DuneCrawl — в путешествие верхом на краб...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

DuneCrawl — в путешествие верхом на крабе. Рецензия

 
Представьте Sea of Thieves, в которой путешествуешь не по водной глади, а по песчаному морю верхом на гигантском крабе с установленными на нём пушками. Получится DuneCrawl — необычный экшен от создателей Apotheon. Рассказываем, интересно ли управлять членистоногим в одиночку и почему для прохождения лучше позвать побольше друзей
⇣ Содержание
Жанр Экшен
Издатель Alientrap
Разработчик Alientrap
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2400 3,3 ГГц / AMD FX-8320 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870, 6 Гбайт на жёстком диске
Дата выхода 5 января 2025 года
Возрастной ценз От 3 лет
Локализация Текст
Платформы PC
Официальный сайт

Играли на PC

Канадский коллектив Alientrap уже много лет выпускает незаметные игры — среди её работ не было громких хитов, но как минимум визуально релизы всегда выглядят стильно и необычно. Взять хотя бы Apotheon 2015 года — редко можно увидеть экшены с видом сбоку, выполненные в стиле декоративной росписи керамических сосудов Древней Греции. Или Wytchwood, напоминающая ожившие картинки из готических сказок. Вот и DuneCrawl трудно с чем-то сравнить — мультяшный стиль с жирной обводкой вокруг каждого объекта, яркие цвета и необычный антураж сразу привлекают внимание. Жаль, с игровым процессом у этой студии не всегда всё гладко.

#Маски против горшков

Мы оказываемся в регионе, который населяют поллои — то ли люди, то ли ещё какие-то прямоходящие существа с масками на лицах. Всё идёт своим чередом, пока вдруг не нападают захватчики, которых называют вассалами печи. Если местные жители поклоняются некоему Великому Ползуну, то у врагов всё связано с глиной: они и на головах носят вазы, горшки и кувшины, и для пленников сооружают глиняные конструкции — в общем, оскорбляют святыни не только своим присутствием, но и стремлением переделать всё под себя.

Персонаж умеет карабкаться по лианам, что упрощает изучение мира

Персонаж умеет карабкаться по лианам, что упрощает изучение мира

Многие поллои берут в руки оружие и готовы защищаться — за одного из местных нам и предстоит играть. Поначалу DuneCrawl прикидывается линейным экшеном с изометрической камерой, но довольно быстро мы забираем у врагов дюнного краулера — огромного ходячего краба, на голове которого размещена небольшая платформа с пушками. С его помощью можно путешествовать по довольно большой карте, искать побочные задания, зачищать аванпосты и продвигаться по сюжету, чтобы в итоге прогнать захватчиков и вернуть спокойствие на эти земли.

В этом вся игра — полноценного захватывающего сюжета ожидать не стоит, проект больше похож на «песочницу», в которой по пути к следующей цели натыкаешься на различные развлечения. То увидишь поселение, где пара поллоев нуждается в помощи, то наткнёшься на одинокого торговца с ценными товарами, то увидишь аванпост с несколькими башнями, которые бесконечно генерируют противников. Между подобными точками лучше всего путешествовать верхом на краулере, а если нужно перейти на возвышенность, то в этом помогут мостики по краям платформы на голове краба — правильно пристыкуйтесь и можете сойти где надо. Но иногда такой возможности нет: приходится спускаться с краба по лестнице и идти в нужное место пешком, а потом возвращаться обратно и двигаться дальше.

Смена дня и ночи происходит в нужное время и в нужных локациях

Смена дня и ночи происходит в нужное время и в нужных локациях

Сражаться с захватчиками предстоит и за пределами «судна», и когда им управляешь. В обоих случаях боевая система неидеальна, причём по разным причинам. Исследуя регион на своих двоих, играешь в очень простой экшен, который уже спустя час ничем не сможет удивить. Есть кнопка атаки, есть кнопка фиксации на цели, есть перекат — и на этом всё. Арсенал довольно большой: после стартового меча получаешь мушкеты, арбалеты, гранатомёты, пулемёты и многое другое, включая гранаты и мины. Вот только пользоваться всем этим не очень нужно — с тем, что понравилось в первые минуты прохождения, наверняка так и продолжишь бегать дальше. Пушки не становятся намного мощнее, гранаты — тоже. Просто если что-то наскучило или кончились снаряды, переключаешься на другое оружие.

#Большой и сильный

С краулером связана другая проблема, актуальная только при игре в одиночку. Дело в том, что управление крабом в DuneCrawl аналогично Sea of Thieves: вы должны и за штурвалом стоять, и носить ядра к пушкам, и стрелять потом из этих пушек, и чинить клешни — их атакуют очень активно, чтобы вас замедлить. Можно догадаться, что без других игроков в лобби всё это превращается в рутину. В одиночный режим добавили Старого Хранителя — духа, обитающего на краулере, который берёт на себя некоторые задачи (например, заряжает пушки и даже атакует противников). А вот ремонтом он вообще не занимается, так что в итоге вся скучная работа ложится на плечи игрока, а на перестрелки не остаётся времени.

Автоматическая фокусировка на цели работает очень странно, иногда выбирая не врагов, а пушки или ещё какую-то ерунду

Автоматическая фокусировка на цели работает очень странно, иногда выбирая не врагов, а пушки или ещё какую-то ерунду

В кооперативе происходящее заметно оживляется. Один занимается одним, другой — другим, все суетятся, меняются ролями. Становится гораздо интереснее исследовать мир и искать улучшения — у торговцев, к примеру, можно покупать новые ядра, и вместо обычных железных шаров вы начнёте закидывать врагов кислотными снарядами, которые разбиваются на мелкие ядовитые осколки при взрыве. А за зачистку некоторых аванпостов дают броню для краулера, благодаря которой он выглядит более стильно и лучше выдерживает вражеские атаки.

В одиночку же чуть больше внимания уделяешь экипировке самого поллоя, поскольку нередко приходится сталкиваться лицом к лицу с большими группами врагов, и помощи ждать неоткуда. Шлемы, броня и талисманы дают пассивные бонусы, слегка меняющие подход к сражениям. Однако довольно быстро возникает та же проблема, что и с оружием, — желание менять экипировку появляется очень редко. Вот выпала тебе в начале игры туника, с которой при каждом перекате происходит взрыв, — зачем менять её на что-то другое, если эффект такой сильный и полезный? С талисманами дела обстоят чуть получше, слоты для них открываются по мере зачистки карты, так что иногда заглядываешь в инвентарь, чтобы их нацепить, и выбираешь среди них лучшие. Но лишь иногда.

Боссы тут тоже есть, и сражения с ними интересны даже при игре в одиночку

Боссы тут тоже есть, и сражения с ними интересны даже при игре в одиночку

***

DuneCrawl — хорошая игра, но ей остро не хватает глубины, да и выглядит проект лучше, чем играется. Прохождение в одиночку не очень увлекательно — сражения за пределами краулера однообразны, видов врагов мало, а сменой экипировки занимаешься в очень редких случаях. Совместное же прохождение куда веселее — это буквально миниатюрная версия Sea of Thieves с распределением ролей, беготнёй по «палубе», заряжанием пушек и сражениями с другими огромными крабами. Так что если вы ищете кооперативное развлечение на пару вечеров, это очень даже неплохой вариант. Для соло-прохождения же DuneCrawl подходит не так хорошо.

Достоинства:

  • очаровательный визуальный стиль;
  • возможность путешествовать верхом на огромном крабе с пушками;
  • открытый мир, в котором постоянно натыкаешься на квесты, секреты и ценные трофеи;
  • в локальном или онлайн-кооперативе игра преображается;
  • большое разнообразие видов оружия…

Недостатки:

  • ...которое не очень нужно, поскольку эффективные пушки находишь довольно быстро;
  • простенькая боевая система надоедает спустя пару часов;
  • в одиночку управление крабом утомительнее, чем в компании.

Графика

Симпатичная графика и очаровательные эффекты — ничего необычного, но выглядит приятно.

Звук

Когда грохочут пушки, с закрытыми глазами игру можно принять за Sea of Thieves.

Одиночная игра

Сюжетные задания смешиваются в списке квестов с побочными — предполагается, что вы будете обращать внимание на каждый значок на мини-карте и всё подряд исследовать. До поры до времени это приносит удовольствие при игре в одиночку, но потом всё острее не хватает компании друзей.

Оценочное время прохождения

От 8 до 20 часов, в зависимости от того, насколько дотошно захочется исследовать карту.

Коллективная игра

Есть и локальный, и онлайн-кооператив на четверых. Так проходить игру гораздо увлекательнее, в том числе из-за того, что можешь эффективнее управлять огромным крабом, а не бегать из угла в угол и полагаться на ленивого ИИ-компаньона.

Общее впечатление

Весёлый экшен, но только в кооперативном режиме. Без компании друзей как будто играешь в одиночку в Sea of Thieves — вроде бы и кораблём можно как-то управлять, и сокровища искать, но лучше набрать команду и действовать так, как было задумано.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео:

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для совместного прохождения хоррора Reanimal от авторов Little Nightmares хватит одной копии игры на двоих
В уютном симуляторе Farming Camp фермеры-подростки будут выяснять между собой отношения и развивать хозяйство
Демоверсия мрачной метроидвании Nocturnal 2 выйдет 27 января
Ball x Pit — хорошо забытое старое. Рецензия
Pathologic 3: лекарство от смерти — тоска. Рецензия
Gamesblender № 759: анонсы CES 2026, «волшебная» DLSS 4.5, платные моды от Rockstar и успех Hytale
Теги: игра, рецензия, dunecrawl
игра, рецензия, dunecrawl
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.