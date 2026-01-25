DuneCrawl — в путешествие верхом на крабе. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Alientrap Разработчик Alientrap Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2400 3,3 ГГц / AMD FX-8320 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870, 6 Гбайт на жёстком диске Дата выхода 5 января 2025 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Канадский коллектив Alientrap уже много лет выпускает незаметные игры — среди её работ не было громких хитов, но как минимум визуально релизы всегда выглядят стильно и необычно. Взять хотя бы Apotheon 2015 года — редко можно увидеть экшены с видом сбоку, выполненные в стиле декоративной росписи керамических сосудов Древней Греции. Или Wytchwood, напоминающая ожившие картинки из готических сказок. Вот и DuneCrawl трудно с чем-то сравнить — мультяшный стиль с жирной обводкой вокруг каждого объекта, яркие цвета и необычный антураж сразу привлекают внимание. Жаль, с игровым процессом у этой студии не всегда всё гладко.

Мы оказываемся в регионе, который населяют поллои — то ли люди, то ли ещё какие-то прямоходящие существа с масками на лицах. Всё идёт своим чередом, пока вдруг не нападают захватчики, которых называют вассалами печи. Если местные жители поклоняются некоему Великому Ползуну, то у врагов всё связано с глиной: они и на головах носят вазы, горшки и кувшины, и для пленников сооружают глиняные конструкции — в общем, оскорбляют святыни не только своим присутствием, но и стремлением переделать всё под себя.

Многие поллои берут в руки оружие и готовы защищаться — за одного из местных нам и предстоит играть. Поначалу DuneCrawl прикидывается линейным экшеном с изометрической камерой, но довольно быстро мы забираем у врагов дюнного краулера — огромного ходячего краба, на голове которого размещена небольшая платформа с пушками. С его помощью можно путешествовать по довольно большой карте, искать побочные задания, зачищать аванпосты и продвигаться по сюжету, чтобы в итоге прогнать захватчиков и вернуть спокойствие на эти земли.

В этом вся игра — полноценного захватывающего сюжета ожидать не стоит, проект больше похож на «песочницу», в которой по пути к следующей цели натыкаешься на различные развлечения. То увидишь поселение, где пара поллоев нуждается в помощи, то наткнёшься на одинокого торговца с ценными товарами, то увидишь аванпост с несколькими башнями, которые бесконечно генерируют противников. Между подобными точками лучше всего путешествовать верхом на краулере, а если нужно перейти на возвышенность, то в этом помогут мостики по краям платформы на голове краба — правильно пристыкуйтесь и можете сойти где надо. Но иногда такой возможности нет: приходится спускаться с краба по лестнице и идти в нужное место пешком, а потом возвращаться обратно и двигаться дальше.

Сражаться с захватчиками предстоит и за пределами «судна», и когда им управляешь. В обоих случаях боевая система неидеальна, причём по разным причинам. Исследуя регион на своих двоих, играешь в очень простой экшен, который уже спустя час ничем не сможет удивить. Есть кнопка атаки, есть кнопка фиксации на цели, есть перекат — и на этом всё. Арсенал довольно большой: после стартового меча получаешь мушкеты, арбалеты, гранатомёты, пулемёты и многое другое, включая гранаты и мины. Вот только пользоваться всем этим не очень нужно — с тем, что понравилось в первые минуты прохождения, наверняка так и продолжишь бегать дальше. Пушки не становятся намного мощнее, гранаты — тоже. Просто если что-то наскучило или кончились снаряды, переключаешься на другое оружие.

С краулером связана другая проблема, актуальная только при игре в одиночку. Дело в том, что управление крабом в DuneCrawl аналогично Sea of Thieves: вы должны и за штурвалом стоять, и носить ядра к пушкам, и стрелять потом из этих пушек, и чинить клешни — их атакуют очень активно, чтобы вас замедлить. Можно догадаться, что без других игроков в лобби всё это превращается в рутину. В одиночный режим добавили Старого Хранителя — духа, обитающего на краулере, который берёт на себя некоторые задачи (например, заряжает пушки и даже атакует противников). А вот ремонтом он вообще не занимается, так что в итоге вся скучная работа ложится на плечи игрока, а на перестрелки не остаётся времени.

В кооперативе происходящее заметно оживляется. Один занимается одним, другой — другим, все суетятся, меняются ролями. Становится гораздо интереснее исследовать мир и искать улучшения — у торговцев, к примеру, можно покупать новые ядра, и вместо обычных железных шаров вы начнёте закидывать врагов кислотными снарядами, которые разбиваются на мелкие ядовитые осколки при взрыве. А за зачистку некоторых аванпостов дают броню для краулера, благодаря которой он выглядит более стильно и лучше выдерживает вражеские атаки.

В одиночку же чуть больше внимания уделяешь экипировке самого поллоя, поскольку нередко приходится сталкиваться лицом к лицу с большими группами врагов, и помощи ждать неоткуда. Шлемы, броня и талисманы дают пассивные бонусы, слегка меняющие подход к сражениям. Однако довольно быстро возникает та же проблема, что и с оружием, — желание менять экипировку появляется очень редко. Вот выпала тебе в начале игры туника, с которой при каждом перекате происходит взрыв, — зачем менять её на что-то другое, если эффект такой сильный и полезный? С талисманами дела обстоят чуть получше, слоты для них открываются по мере зачистки карты, так что иногда заглядываешь в инвентарь, чтобы их нацепить, и выбираешь среди них лучшие. Но лишь иногда.

DuneCrawl — хорошая игра, но ей остро не хватает глубины, да и выглядит проект лучше, чем играется. Прохождение в одиночку не очень увлекательно — сражения за пределами краулера однообразны, видов врагов мало, а сменой экипировки занимаешься в очень редких случаях. Совместное же прохождение куда веселее — это буквально миниатюрная версия Sea of Thieves с распределением ролей, беготнёй по «палубе», заряжанием пушек и сражениями с другими огромными крабами. Так что если вы ищете кооперативное развлечение на пару вечеров, это очень даже неплохой вариант. Для соло-прохождения же DuneCrawl подходит не так хорошо.

Достоинства:

очаровательный визуальный стиль;

возможность путешествовать верхом на огромном крабе с пушками;

открытый мир, в котором постоянно натыкаешься на квесты, секреты и ценные трофеи;

в локальном или онлайн-кооперативе игра преображается;

большое разнообразие видов оружия…

Недостатки:

...которое не очень нужно, поскольку эффективные пушки находишь довольно быстро;

простенькая боевая система надоедает спустя пару часов;

в одиночку управление крабом утомительнее, чем в компании.

Графика Симпатичная графика и очаровательные эффекты — ничего необычного, но выглядит приятно. Звук Когда грохочут пушки, с закрытыми глазами игру можно принять за Sea of Thieves. Одиночная игра Сюжетные задания смешиваются в списке квестов с побочными — предполагается, что вы будете обращать внимание на каждый значок на мини-карте и всё подряд исследовать. До поры до времени это приносит удовольствие при игре в одиночку, но потом всё острее не хватает компании друзей. Оценочное время прохождения От 8 до 20 часов, в зависимости от того, насколько дотошно захочется исследовать карту. Коллективная игра Есть и локальный, и онлайн-кооператив на четверых. Так проходить игру гораздо увлекательнее, в том числе из-за того, что можешь эффективнее управлять огромным крабом, а не бегать из угла в угол и полагаться на ленивого ИИ-компаньона. Общее впечатление Весёлый экшен, но только в кооперативном режиме. Без компании друзей как будто играешь в одиночку в Sea of Thieves — вроде бы и кораблём можно как-то управлять, и сокровища искать, но лучше набрать команду и действовать так, как было задумано.

Оценка: 7,0/10

