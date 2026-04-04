Life is Strange: Reunion — отчаяние приводит к успеху. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Square Enix Разработчик Deck Nine Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4670K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 480, 30 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10600KF 4,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6650 XT Дата выхода 26 марта 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Когда вышла Life is Strange: Double Exposure, казалось, что Square Enix и Deck Nine совсем отчаялись. Поняв, что новых персонажей аудитория не полюбит так же, как старых, они решили вернуться к Макс Колфилд — но получилось так себе. Повзрослевшая Макс не лучшим образом вписывалась в компанию незнакомых нам героев, а развитие сюжета в последних эпизодах было настолько абсурдным, что портило впечатление от всего прохождения. Однако в следующей игре разработчики не просто не сдались, но усложнили себе задачу вдвое — в Reunion есть не только Макс, но и Хлоя, которая в Double Exposure упоминалась лишь мельком. Как ни странно, на сей раз в грязь лицом создатели не ударили, хотя трудно понять, хороша ли игра сама по себе, или всё дело в ностальгических чувствах.

Если в Double Exposure вы не играли и из-за возвращения Хлои хотите сразу ознакомиться с Reunion, лучше так не делать. Название новинки никак на это не намекает, но без прохождения прошлой игры здесь многое будет трудно понять. Разработчики попытались вкратце пересказать сюжет предшествующей игры, вот только пересказ этот получился очень поверхностным — в нём упоминаются лишь важные события и практически ничего не рассказано о персонажах. А без знаний о том, кто такая Сафи, какие у неё отношения с матерью и с Макс, почему Мозес знает наши секреты и так далее, вам попросту будут неинтересны целые сюжетные куски. Не говоря уже о моментах с принятием важных решений, влияющих на историю и концовку.

Так что разбрасываться спойлерами не буду — напомню лишь, что в Double Exposure Макс узнала о своей новой способности, умении перемещаться между миром живых и миром мёртвых. Этот навык она использовала для помощи подруге по имени Сафи, погибшей при загадочных обстоятельствах. Однако заигрывания с параллельными реальностями привели к тому, что начала страдать Хлоя, — Reunion начинается с того, что некогда синеволосая девушка (которая уже перекрасилась в зелёный) мучается от странных видений. Она периодически попадает во что-то вроде другого измерения, где встречает Макс, а спустя несколько минут возвращается в реальный мир.

Чтобы разобраться с этими галлюцинациями, Хлоя решает встретиться с Макс, пускай они и не общались друг с другом уже много лет. У Макс, правда, свои проблемы — университет, в котором она преподаёт искусство фотографии, кто-то поджёг, так что героине приходится переместиться на три дня назад и попытаться предотвратить трагедию. В результате Reunion параллельно рассказывает сразу две истории: детективную, связанную с грядущим поджогом и поиском зачинщиков, и мистическую, объясняющую видения Хлои. Деления на эпизоды на сей раз нет — это цельное приключение, в котором даже принятые другими игроками решения показывают лишь один раз, следом за финальными титрами.

После Double Exposure вселенная Life is Strange стала запутанной, а концовка той игры вообще намекала на супергероику в духе Marvel с появлением сразу нескольких одарённых персонажей в будущих релизах. Что интересно, в Reunion обо всех этих намёках даже не вспоминают, хоть это и прямое продолжение. Причина, надо полагать, заключается в сценаристах — из тех, кто работал над повествованием в Double Exposure, никто не участвовал в создании Reunion. А за сюжет Reunion отвечал тот же человек, который был ответственен за Before the Storm и True Colors — самые удачные попытки Deck Nine сделать свои Life is Strange.

Задача у него была не из лёгких: нужно и события первой игры учитывать, и то, что наворотили в последней. И справился он хорошо. Да, есть сюжетные дыры, есть банальные сценарные ходы (Макс лишается возможности перематывать время в самые ответственные моменты), какие-то вещи не объясняются, какие-то остаются за кадром… Но в целом Reunion стала отличным подарком для тех, кто все эти годы мечтал увидеть игру в духе первой Life is Strange, а не очередные эксперименты. Тут и интрига появляется с первых минут, и злодеи не очевидны, и расследования увлекательны. Но главное — нет пустых сцен-наполнителей, в отличие от прошлой игры, где целый эпизод посвятили любовным романам. Которые в Reunion, к слову, вообще не имеют значения.

⇡#Только попробуй это отмотать!

Трудно спорить с тем, что удовольствие от истории получаешь во многом благодаря возвращению Хлои. Всё-таки без неё за жизнью Макс наблюдать скучновато — добродушной героине вроде неё нужна безбашенная противоположность, а в Double Exposure её окружали серые и незапоминающиеся персонажи. Повзрослевшая Хлоя, конечно, не такая бунтарка с шилом в одном месте, как в первой части, но и за словом в карман она в Reunion не лезет — и нахамить может, и наврать при необходимости, и проникнуть туда, куда не следовало бы. Иногда она весёлая, иногда меланхоличная, без перегибов в ту или в другую сторону, — поэтому те, кого Хлоя раздражала в первой части, смогут разглядеть в этой игре черты её характера, которые так полюбились фанатам.

Получилось ностальгическое приключение со знакомыми героями, которое не вводит слишком много новых действующих лиц, а фокусируется на взаимоотношениях Макс и Хлои. Среди тех, с кем мы познакомились в прошлой игре, сценаристу больше всех приглянулся Мозес — здесь он такой же приятный и заботливый студент-астрофизик, который хочет и новым подругам помочь, и разобраться в связанных с ними аномалиях. Сафи тоже важна для истории, а вот директор, барменша и многие другие перешли чуть ли не в статус массовки, хотя казалось, что в будущих приключениях Макс они будут играть большую роль.

Даже в игровом процессе не стали заново изобретать колесо, а использовали идеи из первых игр серии. Когда управляешь Макс, это старая добрая Life is Strange — как в 2015 году, можешь что-то сделать, перемотать время и попробовать поступить иначе. Либо другую реплику в диалоге выбрать, либо вещь откуда-то забрать, которая по какой-то причине остаётся в кармане даже при возвращении на минуту назад. В Reunion есть несколько головоломок, связанных с перемоткой, и, хотя ни одна из них не вызывает трудностей, от них всё равно получаешь уйму удовольствия — особенно на фоне скучнейших переходов между реальностями в Double Exposure.

Иногда нам дают поиграть и за Хлою, и тогда разработчики вспоминают о механике «Перепалки» из Before the Storm. Мы вступаем в словесную дуэль с персонажем, которого должны убедить или уговорить, правильно отвечая на его вопросы и реагируя на его реплики. Поскольку Хлоя перематывать время не умеет, в случае неудачи ей придётся мириться с последствиями. Повысить шансы на успех можно, если внимательно изучать всё вокруг: и интерактивные объекты, и тексты в записках, и вывески на стенах — ответы всегда найдутся, угадывать ничего не нужно.

Так что упрекнуть Reunion можно в том, что рисковать её создатели не стали. Они буквально проигнорировали всё, что предлагала эта серия после Before the Storm, и попытались повторить успех первой части, не добавляя ничего нового ни в игровой процесс, ни во вселенную, которую Deck Nine безуспешно пыталась развивать. Конечно, это по большей части фансервис, коим Reunion и казалась изначально. Но иного как будто бы и не требовалось. Если уж была острая необходимость возвращать Макс и Хлою, то трудно представить, что ещё авторы могли придумать. Им даже удалось сделать каноничными обе противоположные концовки первой Life is Strange, и сценарное объяснение этого (внезапно!) кажется логичным.

***

В идеальном мире серия Life is Strange давно ушла бы на покой — уже всем понятно, что успех первой части был, скорее всего, случайностью, и повторить его невозможно. Создателям Reunion это тоже не удалось, но у них получилось рассказать достаточно интересную историю с героями, которых всегда рад видеть на экране и которые не кажутся лишними, как было с Макс в Double Exposure. Можно поспорить о том, что эта игра вообще не должна была существовать, что она портит финал первой Life is Strange, что не учитывает многое из прошлой части и не двигает серию вперёд… А можно поностальгировать и провести десять часов в отличной компании, в том числе за фотографированием белок в парке для «ачивки», как в 2015-м.

Достоинства:

повзрослевшая Хлоя немного остепенилась, но по-прежнему готова бросить вызов миру, что здорово контрастирует с характером Макс;

вернувшиеся из первых Life is Strange механики всё так же хороши, особенно перемотка времени в диалогах;

обе концовки первой части считаются каноном, и это на удивление хорошо обосновано сценарно.

Недостатки:

и геймплейно, и сюжетно игра цепляется за первую часть, а не двигает серию вперёд;

мало новых локаций — почти все взяты из Double Exposure.

Графика Заметных изменений по сравнению с Double Exposure почти нет. Так что странные лицевые анимации у некоторых персонажей остались на месте — те, кто для сюжета не очень важны, иногда выглядят особенно потешно. Звук Привычный меланхоличный саундтрек Life is Strange с как минимум одним приятным сюрпризом — фанаты Before the Storm будут рады услышать здесь песню кое-какой группы. Одиночная игра Цельная история без деления на эпизоды, зато с довольно большим количеством возможных исходов — суть концовки они не меняют, но мелочей, которые у разных игроков будут различаться, хватает. Оценочное время прохождения 10 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Есть лишь глобальная статистика принятых игроками решений, и на сей раз её показывают лишь в самом конце игры. Общее впечатление Хороший фансервис и удачная попытка вернуть любимых персонажей. Для желающих поностальгировать — самое то. Но хотелось бы, чтобы эта игра действительно стала финальной точкой в истории Life is Strange.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: