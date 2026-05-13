Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony

Вышедший две недели назад научно-фантастический экшен Saros стал первым релизом Housemarque со времён Returnal, однако, похоже, владельцы консолей PlayStation по играм финской студии соскучиться не успели.

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, пользователи PS5 встретили Saros без особого энтузиазма. Стартовые продажи игры составили 300 тыс. копий, включая 100 тыс. за период раннего доступа.

Около 79 % из запустивших Saros на PS5 прежде играли в Returnal, 56 % — в экшен с открытым миром Ghost of Yotei, 37 % — в курьерский боевик Death Stranding 2: On the Beach, а 8 % — в научно-фантастический эвакуационный шутер Marathon.

Таким образом, Saros стартовала немного слабее Returnal, хоть на запуске последней пользовательская база PS5 не достигла и 10 млн человек. Для сравнения: к настоящему моменту Sony продала уже 93,7 млн консолей текущего поколения.

В Alinea Analytics подчеркнули что Returnal в своё время за внимание владельца PS5 соревноваться было практически не с кем, тогда как Saros вынуждена конкурировать с Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Hades 2, Pragmata и другими играми.

Слабый запуск ставит под сомнение окупаемость игры — за первые две недели, согласно подсчётам Alinea Analytics, Saros заработала $22 млн при производственном бюджете в размере $76 млн (по слухам).

Saros вышла 30 апреля на PS5, хотя для владельцев расширенного издания доступ открылся ещё 28 апреля. В отличие от Returnal, на ПК игру ждать не стоит — Sony меняет подход к портированию эксклюзивов PlayStation на PC.

Теги: saros, housemarque, sony interactive entertainment, экшен, продажи игр
